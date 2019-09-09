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РИА Новости
Единый день голосования

Семнадцать депутатов прошлого созыва переизбрались в Мосгордуму

11:00 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Семнадцать из 20 выдвинутых депутатов прошлого созыва переизбрались в Мосгордуму, следует из данных Мосгоризбиркома по итогам обработки 100% протоколов.
В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва. Среди них экс-спикер столичного парламента Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко. Шапошников лидирует в 12 избирательном округе, после обработки 100% протоколов он набрал 40,83% голосов, Губенко в 37 округе набрал 58,29% голосов. Другой заместитель спикера Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.
Секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский
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Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после обработки 100% протоколов, КПРФ занимает 13 мест, члены партий "Яблоко" и "Справедливая Россия" лидируют в трёх округах.
По итогам выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва, явка избирателей составила 21,04%, большинство мест в парламенте получила "Единая Россия" - 28 мандатов, также в столичный парламент прошли 5 представителей КПРФ, один депутат от ЛДПР, один от партии "Родина" и 10 самовыдвиженцев.
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Единый день голосованияАлексей ШапошниковАндрей МетельскийЛДПРКПРФМосковская городская думаНиколай ГубенкоМоскваРоссияПолитика
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