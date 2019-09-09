Семнадцать депутатов прошлого созыва переизбрались в Мосгордуму

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Семнадцать из 20 выдвинутых депутатов прошлого созыва переизбрались в Мосгордуму, следует из данных Мосгоризбиркома по итогам обработки 100% протоколов.

В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва. Среди них экс-спикер столичного парламента Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко. Шапошников лидирует в 12 избирательном округе, после обработки 100% протоколов он набрал 40,83% голосов, Губенко в 37 округе набрал 58,29% голосов. Другой заместитель спикера Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.

Самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме после обработки 100% протоколов, КПРФ занимает 13 мест, члены партий "Яблоко" и "Справедливая Россия" лидируют в трёх округах.