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РИА Новости
Единый день голосования

Биография Дениса Паслера

08:06 09.09.2019
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Денис Владимирович Паслер родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске (Свердловская область).
В 2001 году окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (ныне Уральский государственный горный университет).
Трудовой путь начал в 1998 году на шахте Североуральского бокситового рудника подземным машинистом буровой установки.
Затем работал на Североуральском заводе железобетонных изделий, став директором предприятия.
С 2004 году начал работу в газовой отрасли – в "Краснотурьинскмежрайгазе" и "Серовмежрайгазе".
С 2005 года возглавлял крупнейшую газораспределительную компанию Свердловской области – ЗАО "ГАЗЭКС".
С 2009 по 2010 год был управляющим директором ОАО "Свердловэнергосбыт".
В 2010-2012 годах – генеральный директор ОАО "Екатеринбурггаз".
В 2008-2011 годах был депутатом палаты представителей законодательного собрания Свердловской области.
С 2011 по 2012 год являлся депутатом законодательного собрания Свердловской области, входил в комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике.
В 2012-2016 годах Денис Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области.
10 марта 2017 года Пастер исполнял обязанности генерального директора ПАО "Т Плюс" – крупнейшей российской компании в отрасли теплоснабжения и электроэнергетики.
4 апреля 2017 года он был избран председателем правления ПАО "Т Плюс".
21 марта 2019 года Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Декларированный годовой доход Дениса Паслера за 2018 год составил 234 миллиона рублей.
В единый день голосования 8 сентября 2019 года Денис Паслер набрал на выборах главы Оренбургской области 65,94% голосов и стал новым губернатором региона.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Единый день голосованияОренбургская областьДенис ПаслерСправки
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