Биография Дениса Паслера

В 2001 году окончил Уральскую государственную горно-геологическую академию (ныне Уральский государственный горный университет).

Трудовой путь начал в 1998 году на шахте Североуральского бокситового рудника подземным машинистом буровой установки.

Затем работал на Североуральском заводе железобетонных изделий, став директором предприятия.

С 2004 году начал работу в газовой отрасли – в "Краснотурьинскмежрайгазе" и "Серовмежрайгазе".

С 2005 года возглавлял крупнейшую газораспределительную компанию Свердловской области – ЗАО "ГАЗЭКС".

С 2009 по 2010 год был управляющим директором ОАО "Свердловэнергосбыт".

В 2010-2012 годах – генеральный директор ОАО "Екатеринбурггаз".

В 2008-2011 годах был депутатом палаты представителей законодательного собрания Свердловской области.

С 2011 по 2012 год являлся депутатом законодательного собрания Свердловской области, входил в комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

В 2012-2016 годах Денис Паслер занимал пост председателя правительства Свердловской области.

10 марта 2017 года Пастер исполнял обязанности генерального директора ПАО "Т Плюс" – крупнейшей российской компании в отрасли теплоснабжения и электроэнергетики.

4 апреля 2017 года он был избран председателем правления ПАО "Т Плюс".

21 марта 2019 года Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года Денис Паслер набрал на выборах главы Оренбургской области 65,94% голосов и стал новым губернатором региона.