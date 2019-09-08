Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-08T02:06Z
https://ria.ru/20190908/1558336245.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155609/18/1556091888_45:410:2957:2048_1036x0_80_0_0_6ab7f3af1516713ecd25b6ed8cba4880.jpg
РИА Новости

Единый день голосования в России

02:05 08.09.2019 (обновлено: 02:06 08.09.2019)
217
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Единый день голосования в России был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 2 октября 2012 года (вступил в силу с 1 ноября 2012 года).
Согласно закону, единым днем голосования на выборах в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы очередного созыва – день голосования на этих выборах.
Проведение выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления в другие дни допускается в случаях досрочного прекращения полномочий указанных органов, избрания вновь образуемых органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, проведения повторных и дополнительных выборов, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье сентября.
Законом был снят запрет на совмещение дней голосования на выборах разного уровня, если в результате такого совмещения избиратель может проголосовать более чем по четырем избирательным бюллетеням.
Одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на десять лет.
Избирательные участки, участки референдума образуются сроком на пять лет с учетом местных и иных условий, исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей, участников референдума. Избирательные участки, участки референдума являются едиными для всех выборов, проводимых на соответствующей территории, а также для всех референдумов субъектов РФ, местных референдумов.
Участковые комиссии формируются сроком на пять лет, за исключением участковых комиссий, которые формируются на избирательных участках, участках референдума, образованных за пределами РФ, в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей, а также в иных определенных Федеральным законом местах.
4 ноября 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, совмещающий единый день голосования в России с выборами в нижнюю палату парламента.
14 октября 2012 года в России прошел первый единый день голосования. В пяти регионах состоялись выборы губернаторов, а в шести регионах – парламентские выборы. Также состоялись выборы мэров Калининграда и подмосковных Химок и еще более четырех тысяч местных выборов и референдумов в 77 регионах страны.
В 2013 году единый день голосования прошел в России 8 сентября. В целом по стране состоялось около семи тысяч выборов, большей частью муниципальных – выборы мэров городов, глав администраций районов и сел, депутатов городских, сельских и районных советов.
В 2014 году в единый день голосования, 14 сентября, выборы прошли в 84 регионах РФ. В 30 субъектах выбирали губернаторов, в 14 – депутатов законодательных собраний. Всего было назначено порядка шести тысяч выборов и референдумов регионального и местного уровня.
В единый день голосования 13 сентября 2015 года выборы прошли в 84 субъектах страны, всего замещалось свыше 92 тысяч мандатов различного уровня. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 11 субъектах – депутатов региональных парламентов.
В 2016 году единый день голосования был совмещен с выборами в Государственную Думу и прошел 18 сентября. Состоялись выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва, губернаторов девяти регионов и депутатов 39 законодательных собраний, в разных точках страны прошли многочисленные муниципальные выборы, а также более 150 местных референдумов. Всего на единый день голосования были назначены более 5,3 тысячи выборов разного уровня, в общей сложности замещались более 39,5 тысячи мандатов. Лишь в трех регионах – Марий Эл, Калмыкии и Магаданской области – россияне не выбирали никого, кроме депутатов Госдумы.
В 2017 году в единый день голосования, 10 сентября, состоялись выборы разного уровня в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день избрали глав регионов, а в шести – депутатов региональных законодательных собраний. В двух одномандатных округах – Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском (Брянская область) – состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва. В 2017 году был применен новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения.
В 2018 году в единый день голосования, 9 сентября, прошли как региональные (выборы губернаторов региона и депутатов парламентов), так и федеральные выборы (дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам). В этот день состоялись прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации и около 5 тысяч выборов в органы местного самоуправления.
В 2019 году в единый день голосования, 8 сентября, выборы разного уровня пройдут в 85 регионах. Граждане будут избирать депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выберут губернаторов. В 22 административных центрах пройдут выборы городских дум, в трех столицах регионов – глав муниципальных образований. Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
Впервые в России 8 сентября на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию в трех муниципальных округах – Зеленоград, Северное Лианозово – Бибирево и Чертаново Центральное – Чертаново Южное.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Выборы в Мосгордуму: открытие избирательных участков. Прямая трансляция
Единый день голосования. Онлайн-репортаж
РИА
Новости
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Единый день голосования в России
В России стартовал единый день голосования
Пенсионерка на избирательном участке
Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
Лента
новостей
Мужчина голосует на выборах
В ряде регионов России началось голосование на выборах губернаторов
Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше
Международный день памяти жертв фашизма
Пенсионерка на избирательном участке
В Москве открылись избирательные участки на выборах депутатов Мосгордумы
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
Пенсионерка на избирательном участке
Руководителей 17 регионов выберут в России 8 сентября
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
За два часа на выборах губернатора Сахалина проголосовали 6,15% избирателей
Единый день голосования в Южно-Сахалинске
Явка избирателей на выборах губернатора Сахалина на 15.00 составила 27,13%
Выборы президента Абхазии
Процедура выборов президента Абхазии
Единый день голосования в регионах России
Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
Вертолет Апач ВВС Израиля наносит ракетный удар по позициям палестинских боевиков в секторе Газа
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
Ученый делает тест в лаборатории
Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52На Сахалин ночью придет циклон с ветром до 33 метров в секунду
09:50В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующего быка" на Уолл-стрит
09:48Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
09:45Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41Явка на выборах губернатора Астраханской области к 10.00 составила 5,36%
09:40Турция и США провели наземное патрулирование зоны безопасности в Сирии
09:39Желающих проголосовать онлайн могло быть в разы больше, считают в ЦИК
09:36В Севастополе перепечатали более 220 тысяч бюллетеней из-за ошибки
09:34Президент Абхазии Хаджимба проголосовал во втором туре выборов
09:29На выборах в Курганской области к 10 утра проголосовали 6,86% избирателей
09:27Явка на выборах главы Алтая к полудню составила 25%
09:26В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:24Выборы в Крыму проходят без иностранных наблюдателей
09:19В Челябинской области к 10.00 проголосовали более 5% избирателей
09:18На выборах мэра Новосибирска к полудню проголосовали около 5,4% избирателей
09:15В Гонконге госпитализировали 19 человек в результате протестов
09:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
09:11Замглавы ЦИК надеется, что явка на выборах в Москве будет неплохой
09:07В ДНР заявили о загоревшемся из-за обстрела силовиков доме в Ясиноватой
09:04Польcкий журналист заявил о необходимости диалога с Москвой
Лента новостейМолния