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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК заявил об "информационном перекосе" в освещении избирательной кампании

21:00 22.08.2019 (обновлено: 21:28 22.08.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу
© РИА Новости
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Элла Памфилова на заседании рабочей группы ЦИК РФ по предварительному рассмотрению жалоб по выборам в Московскую городскую думу. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Предвыборная кампания в прессе освещается несбалансированно, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
"Картинка часто одна — прогулки по Бульварному кольцу или провоцирование или выход на какие-то несанкционированные акции — там всегда больше тех, кто представляет прессу. Особенно замечательная картинка, когда они господин сидит в белой рубашке и белых брюках на Пушкинской площади, больше никого, а вокруг несколько сот представителей прессы <…> Есть очень мощный информационный перекос: всего менее двух десятков людей, но шум был на всю Вселенную, поскольку именно на это обратили внимание", — заявила Памфилова в "России 24".
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Глава ЦИК подчеркнула, что комиссия рассматривала все жалобы и обращения в открытом режиме. По ее словам, убедить можно только тех, кто хочет докопаться до истины, но если у людей другие цели — то это бесполезно.
"Кого мы хотим убедить в своей правоте, и мы убеждали и будем убеждать, это наших избирателей, думающих, умеющих сопоставлять и делать выводы. Мы им даем полную информацию", — подчеркнула Памфилова.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня пройдут в 85 регионах.
Граждане будут избирать депутатов в 13 законодательных собраний, в 16 субъектах выберут губернаторов.
В 22 административных центрах пройдут выборы городских дум, в трех столицах регионов — глав муниципальных образований.
Также состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. СК возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Изначально комиссии зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 человек получили отказ (на прошлых выборах в регистрации отказали 107 кандидатам). В последствии Мосгоризбирком удовлетворил жалобу выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина, и окружная комиссия его зарегистрировала.
При проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуЭлла ПамфиловаЦИК РФМосковская городская думаРоссияПолитика
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