Эксперты поддержали идею введения системы электронного голосования в России

МОСКВА/ПАРИЖ, 26 авг - РИА Новости. Опрошенные РИА Новости эксперты в целом поддерживают предложение о безбумажной избирательной системе в России: эксперимент Москвы по организации электронного дистанционного голосования идет успешно, тесты показали, что голосовать таким образом безопасно.

Высказывая разные мнения о готовности к интернет-голосованию на политических выборах и отмечая, что идеальной системы пока нигде не создано, специалисты сходятся в том, что будущее именно за этим.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов в интервью РИА Новости сообщил, что предложение о переходе к электронной избирательной системе войдет в традиционный доклад президенту по итогам мониторинга в единый день голосования 8 сентября. По его словам, смысл избирательной системы состоит в том, чтобы позволить людям избирать того, кого они хотят, и избиратели легко могут все вместе собраться в интернете и сделать это. Данное предложение войдет в традиционный доклад президенту РФ по итогам мониторинга в единый день голосования.

"Мы живем в 21 веке, и в нашей стране достигнут очень серьезный прогресс в плане развития цифровых технологий. Грех этим не воспользоваться. Надо всё менять, перенося все избирательные документы в электронную форму. И делать механизм волеизъявления граждан максимально простым и комфортным", - сказал Федотов.

Московский эксперимент

Система электронного голосования в настоящее время проходит тестирование в Москве. Впервые в России 8 сентября на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где жители будут голосовать электронно - это 1 округ (Зеленоград), 10 округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30 округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).

К настоящему моменту прошло уже три этапа тестирования системы электронного голосования, четвертый запланирован на 28 августа. При первом тестировании 11 июля произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы, которое состоялось 23 июля, прошло без функциональных сбоев. По итогам третьего теста 21 сентября, в котором участвовали жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование, явка составила 53%, взлом никому не удался.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов заявил РИА Новости, что в целом доволен итогами трех тестовых голосований.

"Тесты показали, что голосовать электронным образом вполне безопасно. Если бы эксперимент шел в округе, где я живу, то я бы голосовал электронно", - сказал Венедиктов.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что они активно поддерживают инициативу Москвы по организации электронного дистанционного голосования.

"На площадке Московской городской избирательной комиссии работает, на наш взгляд, профессиональная группа, которая эту систему разрабатывала и сейчас тестирует. Естественно, как и во всем новом деле при тестировании выявляются слабые места. Кроме этого, в мире немало специалистов, которые глубоко понимают процесс электронного дистанционного голосования, естественно, они высказывают свои предложения о слабых местах, о тех проблемах, которые необходимо было бы решать. В данном случае МГИК к ним прислушается", - сказал РИА Новости Булаев.

Идеальных систем нет, но надо стремиться

Руководитель электронного штаба, экс-замглавы Минкомсвязи, Илья Массух отмечает, что избирательный процесс включает несколько этапов: сбор подписей, процесс агитации и непосредственно само голосование.

"На каждом из процессов может быть своя форма электронного взаимодействия и мне кажется, что надо идти, начиная от сбора подписей, и постепенно переходить до электронного голосования… Я считаю, здесь надо аккуратно идти к тотальному голосованию, но по-любому за этим будущее", - полагает он.

Французский криптограф Пьеррик Годри говорит, что пока "очень трудно четко сказать, является ли система электронного голосования безопасной или нет". По словам французского специалиста, что касается московского опыта, он пока не получил документов, описывающих работу системы в целом и анализ ее безопасности, и у него сохраняется недоверие к ней. По его мнению, изменения, сделанные в срочном порядке, недостаточны и нужно больше времени для анализа.

"Существуют прецеденты: во время последних парламентских выборов Франции использование интернет-голосования, которое было запланировано для французов за рубежом, было отменено в последний момент", - сказал он РИА Новости.

В случае сомнений, разумнее подождать, чтобы было время для более тщательного анализа безопасности, полагает он.

"Разработчики должны предоставить точную документацию и обоснование их технического выбора; тогда сообщество сможет должным образом изучить систему и высказать мнение о ее безопасности", - отметил собеседник агентства.

По его словам, опыт интернет-голосования на политических выборах в разных странах охватывает разные ситуации, однако идеальный системы пока нет.

"В лучших современных системах мы будем приближаться к этому идеалу, но нужно добавить небольшую гипотезу уверенности. При этом я бы хотел подчеркнуть, что это не является теоретически невозможным, как иногда приходится слышать. Исследования очень активы, и есть постоянный прогресс, но в настоящий момент мы находимся на том этапе, когда у нас нет совершенной системы", - сказал французский криптограф.

Массух согласен, что в мире нет абсолютно защищенных систем.

"Нет такой информсистемы, которую можно назвать безопасной, поэтому Годри прав. Другое дело, что характеристика информсистемы с точки зрения безопасности характеризуется как раз умением отражать атаки. На сегодняшний момент мы прошли три теста, и пока они показывают, что система достаточно безопасна", - отметил руководитель электронного штаба.