Уголовное дело в отношении украинца Олега Сенцова

Приговор Сенцову вызвал негативную критику со стороны Запада. Российские власти в свою очередь утверждали, что суд над украинскими гражданами прошел "в полном соответствии с российским законодательством: было проведено расследование, суд рассмотрел дело и вынес вердикт". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, у ведомства "нет и не может быть комментариев в отношении решений судебных инстанций, которые являются суверенными". В то же время международную реакцию на исход дела она назвала "исключительно политизированной".