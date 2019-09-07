Уголовное дело в отношении украинца Олега Сенцова

Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму 10 мая 2014 года по подозрению в терроризме. 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии за организацию терактов в Крыму. Его предполагаемый сообщник Кольченко получил 10 лет заключения. Двое других фигурантов дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, были осуждены на семь лет колонии.
По версии следствия, Сенцов создал в Крыму террористическое сообщество, структурное подразделение движения "Правый сектор"*, с целью выхода полуострова из состава России. По данным СК, обвиняемые с апреля по май 2014 года подожгли в Симферополе офисы общественной организации "Русская община Крыма" и местного отделения партии "Единая Россия". Также они обвинялись в попытке организации 9 мая 2014 года взрыва памятника Ленину в Симферополе. По данным Генпрокуратуры, преступная деятельность террористического сообщества была пресечена ФСБ в мае 2014 года.
Сенцов все обвинения отвергал, и утверждал, что у следствия нет доказательств его причастности к этому делу, кроме показаний других фигурантов, данных, как он считает, под давлением.
24 ноября 2015 года Верховный суд России признал законным приговор Сенцову.
Сенцов и Кольченко до ареста проживали в Крыму. После вхождения Крыма в состав России они были признаны гражданами России, поскольку в установленные сроки "официально не заявили об отказе от российского гражданства", но и "не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, этих паспортов не получали". Оба осужденных просили считать их только украинскими гражданами. 11 апреля 2016 года уполномоченный по правам человека в России Элла Памфилова заявила, что наличие украинского гражданства у Сенцова и Кольченко официально подтверждено.
21 октября 2016 года министерство юстиции России подтвердило отказ в передаче на Украину Сенцова и Кольченко в связи с тем, что у них есть российское гражданство, как у жителей Крыма. В ведомстве пояснили, что между Россией и Украиной отсутствует международный договор, регулирующий вопросы двойного гражданства.
Сенцов отбывал наказание в колонии города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу, 14 мая 2018 года Сенцов заявил об отказе от приема пищи. Голодовка продолжалась более 140 дней. На время голодовки ему была назначена поддерживающая терапия. Сенцов регулярно получал питательные смеси и наблюдался у врачей. 6 октября Сенцов прекратил голодовку.
9 августа 2018 года стало известно, что в администрацию президента России поступило письмо с просьбой о помиловании Сенцова, отправленное его матерью президенту России Владимиру Путину. 15 августа управление Кремля по обеспечению конституционных прав граждан ответило матери Сенцова о его помиловании. Из опубликованного в СМИ документа следует, что Сенцов должен лично обратиться к Путину с прошением. Если осужденный напишет ходатайство о помиловании, его должны направить в комиссию по помилованию. Окончательное решение принимает президент России. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что говорить об отказе Кремля в помиловании Сенцову некорректно, поскольку просьбы такой не было. Песков также призвал не забывать о статье "терроризм", по которой Сенцов осужден.
Дело Сенцова вызвало общественный резонанс. В поддержку Сенцова выступали российские кинематографисты. К Путину с просьбой освободить Сенцова дважды обращался кинорежиссер, член совета по правам человека Александр Сокуров. Президент напомнил, что нужно действовать в рамках закона, что все действия должны быть в рамках правовой системы.
В декабре 2018 года российские деятели культуры подписали письмо в поддержку Сенцова. Письмо за подписью Константина Бронзита, Андрея Звягинцева, Павла Лунгина, Екатерины Мцитуридзе, Юрия Норштейна, Владимира Познера, Ксении Собчак, Александра Сокурова, Валерия Тодоровского, Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Чулпан Хаматовой было опубликовано в интернете. Песков в связи с этим заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда, а для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.
Приговор Сенцову вызвал негативную критику со стороны Запада. Российские власти в свою очередь утверждали, что суд над украинскими гражданами прошел "в полном соответствии с российским законодательством: было проведено расследование, суд рассмотрел дело и вынес вердикт". По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, у ведомства "нет и не может быть комментариев в отношении решений судебных инстанций, которые являются суверенными". В то же время международную реакцию на исход дела она назвала "исключительно политизированной".
В мае 2018 года появились слухи о планах обменять Сенцова на руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, задержанного украинскими властями по подозрению в госизмене. Однако Песков сообщил, что вопрос обмена никто не инициировал, и напомнил, что Сенцов осужден и отбывает наказание по серьезному обвинению.
18 июля 2019 года офис президента Украины предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского.
19 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на Сенцова в качестве первого шага доброй воли. Однако сам Вышинский ранее отказался от обмена на кого-либо из осужденных в России украинцев, считая необходимым добиваться справедливого решения суда. 28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.
Во время пребывания в колонии Сенцов написал несколько книг и пьесу. В сентябре 2018 года он стал почетным гражданином Парижа. В октябре 2018 года Сенцову была присуждена правозащитная Премия имени Андрея Сахарова.
7 сентября 2019 года стало известно, что Сенцов был освобожден и вернулся на родину.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников