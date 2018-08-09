Письмо от матери Сенцова поступило в администрацию президента

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Письмо с просьбой о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, отправленное его матерью президенту РФ Владимиру Путину, поступило в администрацию главы государства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов сказать вам о какой-либо реакции", — сообщил Песков.

"Вы знаете, что в процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий. Большего пока сказать не могу", — добавил он.

Мать украинского режиссера Олега Сенцова, Людмила Сенцова, в июле написала письмо президенту РФ с просьбой помиловать ее сына.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая режиссер объявил голодовку.