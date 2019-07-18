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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Вчера, 22:32
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл — РИА Новости. Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Она отметила, что в Киеве с большим интересом узнали о предложении Москвы освободить Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу, освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", — написала Мендель в фейсбуке.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
15 июля, 18:36
Киселев призвал отойти от концепции "обмена" в деле Вышинского
Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Его задержали сотрудники ФСБ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовившей теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. Спустя два дня суд арестовал Вышинского.
Журналист назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Он добавил, что хочет справедливого суда, а не помилования, так как считает себя невиновным.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский (справа) и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
15 июля, 18:26
"Шито белыми нитками". Почему перенесли рассмотрение дела Вышинского Подольский райсуд Киева перенес в понедельник заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене, на 19 июля. В эфире радио Sputnik эксперты высказали мнение о причинах переноса.
К Вышинскому долго не пускали консульских работников, ссылаясь на то, что он гражданин Украины, притом что он также является гражданином России.
Во время одного из судебных заседаний он обратился за помощью к Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.
Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал ее беспрецедентной, отметив, что журналиста арестовали за его профессиональную деятельность.
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, но не получили отклика.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Подольском районном суде Киева. 15 апреля 2019
29 мая, 09:34
Незаконное задержание

Реакция ОБСЕ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении главреда РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Киева и призвал освободить журналиста.
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
*Экстремистское движение, запрещенное в России.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Обсудить 58
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийОлег СенцовРоссияУкраина
Популярные комментарии
Еще только обвиняемого в "госизмене" на уже осужденного за терроризм!?
18 июля, 22:56
serg1234serg
9010014
Надо им газ отключить, тогда освободят Вышинского.
18 июля, 22:59
АДАлекс Да
7471004
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