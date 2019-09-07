Осужденные в России за терроризм Сенцов и Кольченко вернулись на Украину

Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019

Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019

© AP Photo / Efrem Lukatsky Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019

КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко прибыли на Украину среди лиц, участвующих в одновременном освобождении осужденных и заключенным между Киевом и РФ, трансляцию ведут украинские телеканалы.

Всего на Украину, согласно спискам, размещенным на сайте президента, прибыли 35 человек.

"Я благодарен всем, всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, добивались нашего освобождения и, наконец, добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены", - сказал Сенцов после прилета на Украину.

Сенцов и Кольченко были осуждены в России на длительный срок по обвинению в организации терактов в Крыму.