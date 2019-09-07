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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Осужденные в России за терроризм Сенцов и Кольченко вернулись на Украину

13:53 07.09.2019 (обновлено: 17:58 07.09.2019)
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© AP Photo / Efrem LukatskyОсужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Осужденный в России за терроризм Олег Сенцов в аэропорту Борисполя. 7 сентября 2019
КИЕВ, 7 сен – РИА Новости. Украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко прибыли на Украину среди лиц, участвующих в одновременном освобождении осужденных и заключенным между Киевом и РФ, трансляцию ведут украинские телеканалы.
Всего на Украину, согласно спискам, размещенным на сайте президента, прибыли 35 человек.
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"Я благодарен всем, всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям, добивались нашего освобождения и, наконец, добились. Надеюсь, что остальные пленные будут освобождены", - сказал Сенцов после прилета на Украину.
Сенцов и Кольченко были осуждены в России на длительный срок по обвинению в организации терактов в Крыму.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевАлександр КольченкоОлег СенцовУкраинаВ мире
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