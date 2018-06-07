Путин прокомментировал возможность обмена Вышинского на Сенцова

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. 1 июня 2018

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия пока не думала об обмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова, заявил Владимир Путин во время "прямой линии".

Президент напомнил, что Сенцова задержали "не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди".

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, задержание Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей".

"Здравый смысл должен восторжествовать на Украине, и надеюсь, что мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе и под давлением международных организаций, от которых так или иначе сегодня украинские власти зависят", — добавил президент.

Олега Сенцова суд приговорил к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Дело Вышинского

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Через два дня Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Обмен Вышинского

О готовности обменять осужденных россиян ранее говорил президент Украины Петр Порошенко.

Так, в Киеве предложили обменять Вышинского на украинца Романа Сущенко. Четвертого июня Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии за шпионаж.

Адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что защита готова участвовать в переговорах по обмену, если такое предложение поступит. По его словам, подобную инициативу прежде всего должны согласовать "политики и дипломаты".

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