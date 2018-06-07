"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж

- 12:49
Следующий вопрос из соцсетей — о "традиции амнистии" после избрания президента.
Путин ответил, что не знает о такой традиции в России, тем более, что это прерогатива Госдумы. Он добавил, что эту инициативу нужно подготовить.
- 12:47
Путин: есть надежда, что сборная России покажет себя на домашнем ЧМ
Хоть сборная России последнее время не показывала ярких результатов, есть надежда, что на домашнем чемпионате она покажет лучшие качества, заявил Путин.
О стадионах #ЧМ2018: После соревнования вся футбольная инфраструктура продолжит работать. Она должна работать на развитие детского и массового спорта— Президент России (@KremlinRussia) 7 июня 2018 г.
- 12:46
Очень многое будет зависеть от руководителей регионов, так как спортивные объекты будут переданы региональным властям.
Путин категорически запретил устраивать на стадионах рынки, как в 90-х.
- 12:45
Следующий вопрос о грядущем чемпионате мира по футболу. Валерий Газзаев обратился к президенту с просьбой следить за развитием этого вида спорта в России, а также за построенными к ЧМ объектами.
Путин ответил, что вся инфраструктура в Сочи после Олимпиады хорошо загружена. Это безусловный успех, считает глава государства.
По его словам, объекты будут эксплуатироваться и самоокупаться. Президент подчеркнул, что стадион — не только футбольное поле и указал на возможности использования активов. Например, во многих стадионах есть торговые центры.
- 12:38
Все предложения и вопросы по ценам на топливо, отправленные на "Прямую линию", переадресуют Козаку.
- 12:36
Путину показали фотошутку о ценах на топливо. На фото изображена Lada Kalina.
Путин отметил, что уже есть и более новые машины, хотя "Калина" была хорошей.
- 12:35
Путин дал слово вице-премьеру Козаку
Д.Козак, вице-премьер: Мы договорились с нефтяными компаниями о снижении цен. Мы будем ежедневно контролировать ситуацию— Президент России (@KremlinRussia) 7 июня 2018 г.
- 12:33
Путин поддержит законопроект о введении пошлин на экспорт нефти для урегулирования цен на внутреннем рынке
Соответствующий проект правительство собирается внести в Госдуму.
Путин подчеркнул, что такая мера не должна стать ударом для нефтянников.
- 12:32
Александр Новак рассказал, что рост цен на топливо остановлен. Правительство приняло меры, которые работают и оказывают положительное влияние.
Цены с конца мая на АЗС не растут.
Достигнуты договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен и увеличении поставок на внутренний рынок.
А.Новак, министр энергетики: Рост цен на бензин остановлен, дефицита топлива нет— Президент России (@KremlinRussia) 7 июня 2018 г.
- 12:30
Путин звонит министру энергетики
- 12:30
Были снижены цены на акциз по бензину и дизельному топливу, принято решение отменить повышение акцизов, к осени будут приняты меры по стабилизации ситуации на рынке.
"Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и Федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения и не смотреть на происходящие события сквозь пальцы", — добавил президент.
- 12:27
Путин назвал причину роста цен на бензин
Президенту прислали видеовопрос о ценах на топливо, которые в последнее время совершили скачок вверх.
Правительство приняло ряд решений, чтобы решить проблему, заявил Путин. Он добавил, что рост цен недопустим.
Это результат неправильного регулирования в сфере энергоресурсов.
- 12:25
Путин: наша задача — уменьшить бедность в два раза
Он отметил, что зарплаты выросли почти на десять процентов.
Перераспределение в налоговой системе направлено на сокращение числа бедных людей, отметил президент. Ресурсы должны распределяться справедливо — помощь гражданам должна быть адресной.
- 12:23
«Что касается налога с продаж. У нас, во-первых, такой налог был - налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан, потому что это неизбежно приведет к значительному росту инфляции», — сказал Путин.
- 12:23
Следующий вопрос о налогах. Зачем их поднимать?
Дополнительные восемь триллионов из воздуха не синтезируются, заметил Путин.
Он добавил, что рост НДФЛ обсуждали на экспертном уровне. Власти долго об этом думали. По словам президента, практика показывает, что те, кто получает больший доход, скрывают деньги.
"Фискальный доход нулевой, а шума много", — сказал президент.
- 12:21
О налогах: Правительству предстоит определиться с налоговой политикой, но главное – она должна быть стабильной— Президент России (@KremlinRussia) 7 июня 2018 г.
- 12:20
На реализацию задач, поставленных Путиным, нужно 8 триллионов рублей.
Источники — более эффективное использование ресурсов, настройка макрофинансовых планов и налоговой политики, а также экономический рост.
- 12:19
Следующий вопрос о стратегических целях. Есть ли инструменты у правительства?
"Есть понимание, что нужно делать, и как нужно делать", — ответил президент, указав на необходимость работы по программному принципу.
Правительство должно перейти на программный принцип. Но персональная ответственность должна быть абсолютной. Времени на раскачку нет – Путин #ПрямаяЛиния— Президент России (@KremlinRussia) 7 июня 2018 г.
- 12:17
Путин: у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день
- 12:15
Отвечая на вопрос о составе правительства, глава государства заметил, что тот план развития, который необходим стране, готовился прежним кабмином. Поэтому если бы в правительство пришли совсем новые люди, Россия потеряла бы как минимум два года.
Этого времени нет, отметил Путин.
- 12:15
Существенно вырос объем экспорта машин и оборудования. Это говорит о структурных изменениях экономики, подчеркнул президент.
Путин также отметил, что экспорт сельхозпродукции превысил экспорт вооружений.
"Можно с уверенностью утверждать, что Россия движется в сторону белой зоны", — резюмировал он.
- 12:13
У России низкий уровень задолженности, наблюдается рост золотовалютных резервов. По словам президента, все это говорит о том, что у страны стабильные условия для развития экономики.
Растет продолжительность жизни граждан, увеличиваются зарплаты и реальные доходы населения.
- 12:12
Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, отметил Путин. Растет промышленность и сельское хозяйство.
Кроме того, у России исторический минимум по инфляции на фоне роста инвестиций.
- 12:10
Владимиру Путину задали первый вопрос
Ведущих интересует, через какую полосу проходит Россия.
По мнению главы государства, Россия двигается в сторону "устойчивого белого цвета".
- 12:07
Владимир Путин появился в студии
- 12:03
"Прямая линия" началась
Это первое подобное мероприятие с момента вступления главы государства в должность. Всего на "Прямую линию" поступило около двух миллионов вопросов.
- 11:47
В этом году не будет аудитории в студии, все внимание — вопросам телезрителей. Президент сможет сразу выходить на связь с губернаторами и членами кабмина.
Однако, как объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, суть этого "уникального в мировой практике" мероприятия останется прежней, обновления коснутся технологий.
- 11:36
Немного статистики по "прямым линиям" Владимира Путина.
- 11:33
Тем временем сборная России впервые опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА. Вопросы про грядущий мундиаль обязательно зададут президенту.
Подробнее о ЧМ-2018 — в спецпроекте Р-Спорт >>
- 11:29
Проследить за ходом "прямой линии" также можно на страницах агентства в социальных сетях.
- 11:26
Согласно результатам опроса ФОМ, большинство россиян — 74% — считают необходимым проводить "прямую линию" с главой государства.
Кроме того, 62% опрошенных считают, что подобное общение президента с соотечественниками влияет на положение дел в стране. Противоположного мнения придерживаются 27% участников опроса.
- 11:23
Все готово к появлению президента.
Застали момент настройки стула для Путина к предстоящей прямой линии, а также другие символы последних приготовлений: рулетку и малярный скотч pic.twitter.com/bc5zvOc6yr— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 июня 2018 г.
- 11:20
В этом году "прямая линия", превратившаяся в самое популярное телевизионное шоу, изменит формат — действительно станет прямой. О том, как развивалась передача и на что она влияла, — в материале РИА Новости.
- 11:20
- 11:20
На "прямую линию" поступило более 1,7 миллиона вопросов
Помимо этого, в видеоформате направлено более 19 тысяч вопросов. Возможностью обратиться к президенту на специальном сайте воспользовались 185 тысяч раз.
Ежегодная "прямая линия" начнется в полдень по московскому времени.
"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
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