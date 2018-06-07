"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж

Следующий вопрос о грядущем чемпионате мира по футболу. Валерий Газзаев обратился к президенту с просьбой следить за развитием этого вида спорта в России, а также за построенными к ЧМ объектами.

Путин ответил, что вся инфраструктура в Сочи после Олимпиады хорошо загружена. Это безусловный успех, считает глава государства.

По его словам, объекты будут эксплуатироваться и самоокупаться. Президент подчеркнул, что стадион — не только футбольное поле и указал на возможности использования активов. Например, во многих стадионах есть торговые центры.