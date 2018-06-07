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Путин рассчитывает, что сборная Россия "выстрелит" на ЧМ по футболу
Политика

"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018
11:2007.06.2018
(обновлено: 12:19 07.06.2018)
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"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж
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  • 12:49

    Следующий вопрос из соцсетей — о "традиции амнистии" после избрания президента.

    Путин ответил, что не знает о такой традиции в России, тем более, что это прерогатива Госдумы. Он добавил, что эту инициативу нужно подготовить.

    © РИА Новости / Алексей Дружинин
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  • 12:47

    Путин: есть надежда, что сборная России покажет себя на домашнем ЧМ

    Хоть сборная России последнее время не показывала ярких результатов, есть надежда, что на домашнем чемпионате она покажет лучшие качества, заявил Путин.

  • 12:46

    Очень многое будет зависеть от руководителей регионов, так как спортивные объекты будут переданы региональным властям.

    Путин категорически запретил устраивать на стадионах рынки, как в 90-х.

    © РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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  • 12:45

    Следующий вопрос о грядущем чемпионате мира по футболу. Валерий Газзаев обратился к президенту с просьбой следить за развитием этого вида спорта в России, а также за построенными к ЧМ объектами.

    Путин ответил, что вся инфраструктура в Сочи после Олимпиады хорошо загружена. Это безусловный успех, считает глава государства.

    По его словам, объекты будут эксплуатироваться и самоокупаться. Президент подчеркнул, что стадион — не только футбольное поле и указал на возможности использования активов. Например, во многих стадионах есть торговые центры.

  • 12:38

    Все предложения и вопросы по ценам на топливо, отправленные на "Прямую линию", переадресуют Козаку.

  • 12:36

    Путину показали фотошутку о ценах на топливо. На фото изображена Lada Kalina.

    Путин отметил, что уже есть и более новые машины, хотя "Калина" была хорошей.

  • 12:35

    Путин дал слово вице-премьеру Козаку

  • 12:33

    Путин поддержит законопроект о введении пошлин на экспорт нефти для урегулирования цен на внутреннем рынке

    Соответствующий проект правительство собирается внести в Госдуму.

    Путин подчеркнул, что такая мера не должна стать ударом для нефтянников.

    © РИА Новости / Михаил Климентьев
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  • 12:32

    Александр Новак рассказал, что рост цен на топливо остановлен. Правительство приняло меры, которые работают и оказывают положительное влияние.

    Цены с конца мая на АЗС не растут.

    Достигнуты договоренности с нефтяными компаниями о стабилизации цен и увеличении поставок на внутренний рынок.

  • 12:30

    Путин звонит министру энергетики

  • 12:30

    Были снижены цены на акциз по бензину и дизельному топливу, принято решение отменить повышение акцизов, к осени будут приняты меры по стабилизации ситуации на рынке.

    "Я исхожу из того, что и правительство будет за этим строго следить, и Федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения и не смотреть на происходящие события сквозь пальцы", — добавил президент.

  • 12:27

    Путин назвал причину роста цен на бензин

    Президенту прислали видеовопрос о ценах на топливо, которые в последнее время совершили скачок вверх.

    Правительство приняло ряд решений, чтобы решить проблему, заявил Путин. Он добавил, что рост цен недопустим.

    Это результат неправильного регулирования в сфере энергоресурсов.

  • 12:25

    Путин: наша задача — уменьшить бедность в два раза

    Он отметил, что зарплаты выросли почти на десять процентов.

    Перераспределение в налоговой системе направлено на сокращение числа бедных людей, отметил президент. Ресурсы должны распределяться справедливо — помощь гражданам должна быть адресной.

  • 12:23

    «Что касается налога с продаж. У нас, во-первых, такой налог был - налог с оборота. Это серьезная нагрузка на экономику в целом, и это серьезная нагрузка в конечном итоге на граждан, потому что это неизбежно приведет к значительному росту инфляции», — сказал Путин.

  • 12:23

    Следующий вопрос о налогах. Зачем их поднимать?

    Дополнительные восемь триллионов из воздуха не синтезируются, заметил Путин.

    Он добавил, что рост НДФЛ обсуждали на экспертном уровне. Власти долго об этом думали. По словам президента, практика показывает, что те, кто получает больший доход, скрывают деньги.

    "Фискальный доход нулевой, а шума много", — сказал президент.

  • 12:21
  • 12:20

    На реализацию задач, поставленных Путиным, нужно 8 триллионов рублей.

    Источники — более эффективное использование ресурсов, настройка макрофинансовых планов и налоговой политики, а также экономический рост.

    © РИА Новости / Алексей Дружинин
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  • 12:19

    Следующий вопрос о стратегических целях. Есть ли инструменты у правительства?

    "Есть понимание, что нужно делать, и как нужно делать", — ответил президент, указав на необходимость работы по программному принципу.

  • 12:17

    Путин: у нас оптимальный состав правительства на сегодняшний день

  • 12:15

    Отвечая на вопрос о составе правительства, глава государства заметил, что тот план развития, который необходим стране, готовился прежним кабмином. Поэтому если бы в правительство пришли совсем новые люди, Россия потеряла бы как минимум два года.

    Этого времени нет, отметил Путин.

    © РИА Новости / Дмитрий Астахов
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  • 12:15

    Существенно вырос объем экспорта машин и оборудования. Это говорит о структурных изменениях экономики, подчеркнул президент.

    Путин также отметил, что экспорт сельхозпродукции превысил экспорт вооружений.

    "Можно с уверенностью утверждать, что Россия движется в сторону белой зоны", — резюмировал он.

    © РИА Новости / Виталий Тимкив
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  • 12:13

    У России низкий уровень задолженности, наблюдается рост золотовалютных резервов. По словам президента, все это говорит о том, что у страны стабильные условия для развития экономики.

    Растет продолжительность жизни граждан, увеличиваются зарплаты и реальные доходы населения.

  • 12:12

    Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, отметил Путин. Растет промышленность и сельское хозяйство.

    Кроме того, у России исторический минимум по инфляции на фоне роста инвестиций. 

  • 12:10

    Владимиру Путину задали первый вопрос

    Ведущих интересует, через какую полосу проходит Россия.

    По мнению главы государства, Россия двигается в сторону "устойчивого белого цвета".

  • 12:07

    Владимир Путин появился в студии

    © РИА Новости / Михаил Климентьев
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  • 12:03

    "Прямая линия" началась

    Это первое подобное мероприятие с момента вступления главы государства в должность. Всего на "Прямую линию" поступило около двух миллионов вопросов.

  • 11:47

    В этом году не будет аудитории в студии, все внимание — вопросам телезрителей. Президент сможет сразу выходить на связь с губернаторами и членами кабмина.

    Однако, как объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, суть этого "уникального в мировой практике" мероприятия останется прежней, обновления коснутся технологий.

    Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. Архивное фото

    Итоги "прямых линий" Владимира Путина

    Подробнее
  • 11:36

    Немного статистики по "прямым линиям" Владимира Путина.

    Прямая линия с Владимиром Путиным

    "Прямая линия" с Владимиром Путиным

    Статистика программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» за все годы ее проведения – в инфографике Ria.ru.
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  • 11:33

    Тем временем сборная России впервые опустилась на 70-е место в рейтинге ФИФА. Вопросы про грядущий мундиаль обязательно зададут президенту.

    Подробнее о ЧМ-2018 — в спецпроекте Р-Спорт >>

  • 11:29

    Проследить за ходом "прямой линии" также можно на страницах агентства в социальных сетях.

  • 11:26

    Согласно результатам опроса ФОМ, большинство россиян — 74% — считают необходимым проводить "прямую линию" с главой государства. 

    Кроме того, 62% опрошенных считают, что подобное общение президента с соотечественниками влияет на положение дел в стране. Противоположного мнения придерживаются 27% участников опроса.

  • 11:23

    Все готово к появлению президента.

  • 11:20

    В этом году "прямая линия", превратившаяся в самое популярное телевизионное шоу, изменит формат — действительно станет прямой. О том, как развивалась передача и на что она влияла, — в материале РИА Новости.

    Сотрудники колл-центра накануне Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в Гостином дворе. 6 июня 2018

    Тревожный звоночек: чего ждать от обновленной "прямой линии" Путина

    Подробнее
  • 11:20
    © РИА Новости / Григорий Сысоев
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  • 11:20

    На "прямую линию" поступило более 1,7 миллиона вопросов

    Помимо этого, в видеоформате направлено более 19 тысяч вопросов. Возможностью обратиться к президенту на специальном сайте воспользовались 185 тысяч раз.

    Ежегодная "прямая линия" начнется в полдень по московскому времени.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Анатолий Сердюков
Вся страна с глубоким интересом прильнула к голубым экранам телевизоров. Этот день мы все ждали целый год!
12:02
07.06.2018
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