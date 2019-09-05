Минский протокол (2014)

Леонид Кучма, Александр Захарченко, Хайди Тальявини, Михаил Зурабов и Игорь Плотницкий во время встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине в Минске

5 сентября 2014 года в Минске при посредничестве России и ОБСЕ киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подписали Протокол , призванный решить конфликт на юго-востоке Украины.

Полное название документа – "Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина".

Протокол состоял из 12 пунктов и был широким по своему охвату: кроме заявления о перемирии он предполагал обмен пленными и ряд политических договоренностей, в частности обязательство Украины принять закон об особом статусе ряда районов Донбасса. При этом параметры перемирия обозначены не были.

Соглашение содержало договоренность обеспечить немедленное двустороннее прекращение применения оружия (пункт 1), обеспечив наблюдение ОБСЕ за соблюдением перемирия (2) и за российско-украинской границей (4).

Предполагалось немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц (5), вывод "незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины" (10) и принятие закона о недопустимости преследования и наказания лиц в связи с событиями на востоке страны (6).

Документ предусматривал запуск общенационального диалога (7), децентрализацию власти, в том числе принятие на Украине закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (3), и проведение в Донбассе досрочных местных выборов (9).

Стороны также договорились принять необходимые меры по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе (8) и принять программу экономического возрождения региона (11).

Последний, 12-й пункт давал участникам консультаций гарантии безопасности.

Подписи под Протоколом поставили участники Трехсторонней контактной группы – представитель ОБСЕ Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма и посол РФ в Украине Михаил Зурабов, со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР документ подписали Александр Захарченко и Игорь Плотницкий



Киевские власти и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР договорились о всеобщем прекращении огня и создании 30-километровой зоны безопасности на текущей линии соприкосновения под наблюдением ОБСЕ. В соответствии с соглашением, каждая из сторон должна отвести тяжелую технику (калибром свыше 100 миллиметров) минимум на 15 километров от линии соприкосновения и из населенных пунктов, а артиллерийские системы калибром свыше 100 миллиметров – на удаление максимальной дальности стрельбы. В 30-километровой зоне безопасности предписано также снять минно-взрывные заграждения и не возводить новые. Над зоной безопасности 19 сентября 2014 года стороны выработали Меморандум для реализации Минского протокола.Киевские власти и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР договорились о всеобщем прекращении огня и создании 30-километровой зоны безопасности на текущей линии соприкосновения под наблюдением ОБСЕ. В соответствии с соглашением, каждая из сторон должна отвести тяжелую технику (калибром свыше 100 миллиметров) минимум на 15 километров от линии соприкосновения и из населенных пунктов, а артиллерийские системы калибром свыше 100 миллиметров – на удаление максимальной дальности стрельбы. В 30-километровой зоне безопасности предписано также снять минно-взрывные заграждения и не возводить новые. Над зоной безопасности запрещались полеты боевой авиации и иностранных летательных аппаратов

В течение 2014 года ключевые положения минских договоренностей выполнены не были . Однако эти шаги снизили градус противостояния и дали возможность России наладить систематические поставки гуманитарной помощи в Донбасс во избежание гуманитарной катастрофы в регионе.

11-12 февраля 2015 года в Минске на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе состоялись переговоры лидеров в "нормандском формате" (президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко), параллельно контактная группа по Украине работала над документом, который позволил бы снизить напряженность в Донбассе.

Практическим итогом переговоров стали два документа . Первый – комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, – приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Вторым документом стала декларация в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".

Документ о комплексе мер по выполнению Минских соглашений предусматривает прекращение огня, отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, вывод иностранных вооруженных формирований, проведение конституционной реформы на Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке Украины.

По мнению экспертов, минские договоренности дали шанс мирным путем прекратить кровопролитие в регионе . Тем не менее, несмотря на постоянные заявления сторон политического урегулирования о приверженности минскому процессу, все их дипломатические усилия пока не принесли мира на восток Украины.

Переговоры зашли в тупик из-за разных взглядов Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР на решение конфликта. Киев требовал для проведения выборов в Донбассе добиться полного прекращения огня, вернуть под его контроль госграницу в Донецкой и Луганской областях и допустить к выборам украинские партии.

В свою очередь ДНР и ЛНР требовали от Украины принять изменения в конституцию по децентрализации с учетом автономии Донбасса, объявить амнистию участников событий в Донбассе, принять закон об особенностях выборов в регионе. Также ДНР и ЛНР отмечают, что в соответствии с Минскими соглашениями контроль над границей должен быть передан Киеву только после выборов.

Власти Украины считают неприемлемой идею федерализации , заявляя, что это приведет к расколу страны. Верховная рада в 2015 году одобрила в первом чтении конституционные изменения в части децентрализации власти, которая предусматривает передачу финансовых полномочий из центра в регионы. Однако из-за несогласованности нормы об особом статусе Донбасса, окончательное принятие изменений в конституцию откладывается на неопределенный срок.

Киев отказывается от выполнения политической части минских соглашений и прямых переговоров с представителями Донбасса.

По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска. Также с 2014 года по решению украинских властей полностью прекращены все социальные выплаты жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Несмотря на договоренности о перемирии, добиться устойчивого прекращения огня до сих пор не удается . Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие на встрече в Минске 17 июля 2019 года. Впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля, среди которых – публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также на открытие любого вида огня.