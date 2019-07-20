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РИА Новости

В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

Вчера, 10:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНародная милиция ЛНР
Народная милиция ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Народная милиция ЛНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня. Об этом говорится в заявлениях начальников Народной милиции ДНР и ЛНР.
Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля. Приказы доведены до всех подразделений и каждого военнослужащего, подчеркнули в ДНР и ЛНР.
"Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня", — заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Он выразил надежду, что украинские силовики тоже будут добросовестно соблюдать перемирие. О том же заявил и начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков.
Глава ДНР Денис Пушилин
19 июля, 17:33
Глава ДНР сомневается, что силовики будут соблюдать новое перемирие
Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие на встрече в Минске 17 июля. Впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля, среди которых — публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также на открытие любого вида огня.
Украинские власти ведут военную операцию против заявивших о независимости ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.
Так, в ДНР заявили, что за последние сутки украинские силовики нарушали режим прекращения огня 18 раз, в ЛНР сообщили об одном обстреле.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Что-то мне подсказывает, что это затишье перед бурей. Не может просто так Киевская хунта взять и начать исполнение Минского сговора...
20 июля, 12:06
Иосиф Крупницкий
1200005
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