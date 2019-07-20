В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня

ДОНЕЦК, 20 июл — РИА Новости. В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня. Об этом говорится в заявлениях начальников Народной милиции ДНР и ЛНР.

Подразделениям обеих республик приказано прекратить огонь с полуночи 21 июля. Приказы доведены до всех подразделений и каждого военнослужащего, подчеркнули в ДНР и ЛНР.

"Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня", — заявил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Он выразил надежду, что украинские силовики тоже будут добросовестно соблюдать перемирие. О том же заявил и начальник Народной милиции ДНР Денис Синенков.

Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие на встрече в Минске 17 июля. Впервые оно сопровождается дополнительными мерами контроля, среди которых — публикация приказов о прекращении огня, запрет на диверсионную деятельность, на размещение вооружения в населенных пунктах и вблизи них, а также на открытие любого вида огня.

Украинские власти ведут военную операцию против заявивших о независимости ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования конфликта обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске, но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки.