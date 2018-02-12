Эксперты рассказали о ходе выполнения Минских соглашений

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости. Спустя три года после подписания Комплекса мер по имплементации минских соглашений по урегулированию в Донбассе большая часть их положений остается невыполненной. Благодаря договоренностям, удалось прекратить острую фазу противостояния, однако вялотекущий конфликт продолжается, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.
МИД РФ неоднократно называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.
Опрошенные РИА Новости эксперты читают, что за последний год прогресс в реализации минских соглашений был незначительным. Единственным ощутимым успехом на этом пути стал проведенный в канун нового года масштабный обмен пленными. По мнению политологов, в нынешней политической обстановке на Украине полное выполнение соглашений и прекращение конфликта возможно не ранее 2020 года, когда в стране завершится процесс переизбрания президента и парламента.
Половинчатые успехи
"Ни один из пунктов минских соглашений полностью не выполнен. Но в то же время удалось уменьшить уровень военной эскалации, перевести войну из активной стадии в хроническую. Сохранить огромное количество жизней, в какой-то мере частично провести деэскалацию конфликта", — отметил Бортник.
В свою очередь украинский политолог, директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил определенный прогресс в выполнении соглашений.
Погребинский подчеркнул, что также полностью не выполнены обязательства, которые брала на себя Украина в части политического урегулирования. "Можно сказать, что и здесь только некоторые элементы были выполнены. Например, закон об особом статусе Донбасса даже был принят парламентом, но не вступил в силу, аналогичная ситуация с частичным выполнением закона об амнистии, то есть своих амнистировали, а то, что предусмотрено минскими соглашениями, не выполнили", — пояснил политолог.
По оценке Бортника, в целом соглашения выполнены приблизительно на 5%.
"Из позитивов в прошлом году можно выделить, что снова заработала гуманитарная подгруппа после длительного перерыва с мая 2016 года. Работа гуманитарной подгруппы — это маркер состояния процесса выполнения соглашений. Если процесс заморожен, стороны не идут на контакт и, соответственно, возникают проблемы в работе гуманитарной подгруппы… Но в целом остается такая ситуация, что нет ни мира, ни войны", — отметил руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
По мнению Золотарева, полученный прогресс в обмене пленными дает надежду на то, что "минские соглашения не похоронены".
Усиление роли США
В 2017 году в переговорном процессе по Украине наметилось усиление роли США, которые не принимают прямого участия в "нормандском формате", но вовлечены в процесс посредством встреч назначенного американской администрацией спецпредставителя по Украине Курта Волкера с властями Украины и представителем президента РФ Владиславом Сурковым.
Не стало толчком для переговоров по Донбассу и избрание президентом Франции Эммануэля Макрона, который сразу же после выборов заявил о поддержке минского процесса и договорился с президентом Украины Петром Порошенко о подготовке проектов вариантов урегулирования в "нормандском формате", так называемой "формулы Макрона".
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что переговоры в формате Волкер-Сурков сегодня начинают играть большую роль, чем переговоры в рамках минского процесса.
"Я вижу, что процесс Волкера и Суркова более важный, чем минский. Минский процесс в основном начинается и заканчивается вопросом освобождения пленных. Но что нужно, чтобы не поднимался вопрос пленных? Прекратить войну… Поэтому Волкер и Сурков сейчас работают в этом направлении, и я вижу, что есть открытие определенных тропинок, где есть основания думать, что мы будем говорить о мире", — считает Кравчук.
ООН готовит миротворцев
На сегодняшний день проект резолюции о миротворцах в Донбассе не внесен на рассмотрение совета безопасности ООН, так как нет согласованного варианта документа. Ранее в январе Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что не теряет оптимизма в вопросе согласования миротворческой миссии ООН для Донбасса в 2018 году. Он сообщил, что "по его поручению украинские дипломаты будут предпринимать для этого максимум усилий", а также что Украина получила полную поддержку США и других партнеров по Совбезу ООН.
В то же время украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук полагает, что вопрос размещения миротворцев в Донбассе в 2018 году уже полностью согласован. "Эта инициатива будет согласована без сомнений, тут даже никто не сомневается, и в 2018 году процесс ввода миротворцев будет реализован", — высказал мнение эксперт.
При этом эксперт считает, что Совбез ООН поддержит российской вариант резолюции по миротворцам, однако в него будут внесены правки о том, что миротворческая миссия будет находиться не только на линии разграничения, а поэтапно, после постепенной реализации политической части минских соглашений, будет размещена на всей территории Донбасса. По его мнению, решение о вводе миротворцев в Донбасс может быть принято уже марте.
Нет воли на выполнение
При этом ДНР и ЛНР считают, что выполнение политических пунктов и пунктов по безопасности должно идти параллельно.
Однако, по мнению политолога Золотарева, настоящие причины невыполнения минских соглашения заключаются в том, что на территории двух сторон конфликта есть силы, которые не заинтересованы в этом. "И по ту, и по эту сторону конфликта есть "партии войны", которые не заинтересованы в мире, потому что он политически обнуляет. На войне научились зарабатывать не только политические, но и бизнес-дивиденды, это многих устраивает", — считает Золотарев.
"В какой-то форме какая-то часть соглашений может быть реализована – прекращение огня, разведение вооружений и даже введение на линию разграничения военного контингента "голубых касок" — это я считаю теоретически возможным. Что касается выполнения остальных пунктов, по крайней мере, пока у нас такая Верховная рада, я не могу представить, что они смогут голосовать за те обязательства, которые Украина взяла и по особому статусу Донбасса, и по амнистии, и по закону о выборах в Донбассе. Все это выглядит совершенно невероятно, поэтому я очень скептично отношусь к этому", — сказал Погребинский.
Он считает, что главная причина невыполнения минских соглашений кроется еще глубже и заключается в том, что Киев, подписывая договоренности, изначально не собирался их выполнять.
По словам Золотарева, Киев в последнее время даже принял ряд решений, которые отдалили его от Донбасса.
"В 2017 году проявился ряд признаков, когда в условиях отсутствия единой политической линии по Донбассу, был взят курс фактически на отторжение Донбасса. Это решение о торговой блокаде региона, это отказ от пенсионных и социальных выплат для людей, проживающих на неконтролируемых территориях, все эти действия рвут связи Донбасса с Украиной", — отметил политолог. Он также считает, что существенно усложняет переговорный процесс по Донбассу принятие Верховной радой в январе закона о реинтеграции Донбасса.
Ждать еще два года
Политолог Бортник считает, что в нынешнем виде минские соглашения не могут быть реализованы.
"Я думаю, что в нынешнем виде, так как они есть, соглашения вряд ли будут реализованы, их ожидает дальнейшая трансформация в виде тех или иных планов, новых алгоритмов, от них останется только оболочка, только декларируемая приверженность мирному, дипломатическому урегулированию, а разработка реальных механизмов достижения мира на Украине еще впереди", — полагает эксперт.
"Я думаю, что реальная разрядка по Украине и реальное движение вперед в части мирного урегулирования в Донбассе вряд ли возможно ранее 2020 года. Только после выборов президента и парламента на Украине появится возможность с развязанными руками, с новым кредитом легитимности решать этот вопрос", — считает политолог.