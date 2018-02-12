Эксперты рассказали о ходе выполнения Минских соглашений

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости. Спустя три года после подписания Комплекса мер по имплементации минских соглашений по урегулированию в Донбассе большая часть их положений остается невыполненной. Благодаря договоренностям, удалось прекратить острую фазу противостояния, однако вялотекущий конфликт продолжается, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

Киев и другие участники процесса не перестают декларировать свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта в рамках минских соглашений. Однако это не помешало Верховной раде Украины в начале этого года принять закон о реинтеграции Донбасса, который признает Россию "страной-агрессором" и "оккупантом", что, по оценкам политологов, может усложнить переговорный процесс.

МИД РФ неоднократно называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Опрошенные РИА Новости эксперты читают, что за последний год прогресс в реализации минских соглашений был незначительным. Единственным ощутимым успехом на этом пути стал проведенный в канун нового года масштабный обмен пленными. По мнению политологов, в нынешней политической обстановке на Украине полное выполнение соглашений и прекращение конфликта возможно не ранее 2020 года, когда в стране завершится процесс переизбрания президента и парламента.

Половинчатые успехи

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что на сегодняшний день ни один из пунктов документа, подписанного 12 февраля 2015 года в Минске главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), представителями Киева, России и ОБСЕ в присутствии лидеров "нормандской четверки" (Германии, Франции, России и Украины) в условиях очередного обострения конфликта, до конца не выполнен.

"Ни один из пунктов минских соглашений полностью не выполнен. Но в то же время удалось уменьшить уровень военной эскалации, перевести войну из активной стадии в хроническую. Сохранить огромное количество жизней, в какой-то мере частично провести деэскалацию конфликта", — отметил Бортник.

В свою очередь украинский политолог, директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил определенный прогресс в выполнении соглашений.

"Нельзя сказать, что произошел полный провал. Например, пункт об обмене пленными выполнен частично. Хотя в минских соглашениях предусмотрена формула "всех на всех". Разведение тяжелого вооружения проходило волнообразно – то выполнялось, и контроль над вооружениями осуществлялся, то орудия снова возвращались на свои позиции, этот пункт нельзя считать выполненным", — полагает эксперт.

Погребинский подчеркнул, что также полностью не выполнены обязательства, которые брала на себя Украина в части политического урегулирования. "Можно сказать, что и здесь только некоторые элементы были выполнены. Например, закон об особом статусе Донбасса даже был принят парламентом, но не вступил в силу, аналогичная ситуация с частичным выполнением закона об амнистии, то есть своих амнистировали, а то, что предусмотрено минскими соглашениями, не выполнили", — пояснил политолог.

По оценке Бортника, в целом соглашения выполнены приблизительно на 5%.

В 2017 году президент Украины и другие участники минского процесса неоднократно подтверждали свою приверженность минским соглашениям, в Минске продолжила регулярно заседать контактная группа по Донбассу. Однако, по словам экспертов, единственным существенным успехом на пути реализации соглашений стал состоявшийся в канун нового года обмен пленными, который был самым масштабным за время конфликта и первым за 15 месяцев.

"Из позитивов в прошлом году можно выделить, что снова заработала гуманитарная подгруппа после длительного перерыва с мая 2016 года. Работа гуманитарной подгруппы — это маркер состояния процесса выполнения соглашений. Если процесс заморожен, стороны не идут на контакт и, соответственно, возникают проблемы в работе гуманитарной подгруппы… Но в целом остается такая ситуация, что нет ни мира, ни войны", — отметил руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

В данный момент продолжаются переговоры по второму этапу обмена пленными. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

По мнению Золотарева, полученный прогресс в обмене пленными дает надежду на то, что "минские соглашения не похоронены".

Усиление роли США

В 2017 году в переговорном процессе по Украине наметилось усиление роли США, которые не принимают прямого участия в "нормандском формате", но вовлечены в процесс посредством встреч назначенного американской администрацией спецпредставителя по Украине Курта Волкера с властями Украины и представителем президента РФ Владиславом Сурковым.

Одновременно с этим на фоне прошедших в прошлом году выборов президента Франции и парламента Германии, которая до сих пор не может завершить процесс формирования правительства, участникам "нормандской четверки" не удалось провести ни одной встречи. В течение года состоялся ряд встреч отдельных участников "нормандской четверки" и несколько телефонных переговоров в полном составе, которые не принесли существенных результатов.

Не стало толчком для переговоров по Донбассу и избрание президентом Франции Эммануэля Макрона, который сразу же после выборов заявил о поддержке минского процесса и договорился с президентом Украины Петром Порошенко о подготовке проектов вариантов урегулирования в "нормандском формате", так называемой "формулы Макрона".

"На самом деле я бы сказал, что "нормандский формат" скорее бездействует, действует формат Волкер-Сурков, скорее с ним связывают какой-то выход из тупика… Германия занята поиском компромисса по созданию собственного правительства и не очень включена во всю эту историю. Макрон тоже пообещал, что у него будет свой план по Донбассу, однако никакого плана так и не появилось… Поэтому Европа отодвинулась от проблемы решения кризиса на юго-востоке Украины, американцы вроде как пытаются", — считает эксперт.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что переговоры в формате Волкер-Сурков сегодня начинают играть большую роль, чем переговоры в рамках минского процесса.

"Я вижу, что процесс Волкера и Суркова более важный, чем минский. Минский процесс в основном начинается и заканчивается вопросом освобождения пленных. Но что нужно, чтобы не поднимался вопрос пленных? Прекратить войну… Поэтому Волкер и Сурков сейчас работают в этом направлении, и я вижу, что есть открытие определенных тропинок, где есть основания думать, что мы будем говорить о мире", — считает Кравчук.

ООН готовит миротворцев

Много дискуссий в течение 2017 года шло вокруг возможного введения миротворцев ООН в зону конфликта. С соответствующей инициативой одновременно выступили РФ и Украина, однако страны по-разному видят функции этой миссии. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

На сегодняшний день проект резолюции о миротворцах в Донбассе не внесен на рассмотрение совета безопасности ООН, так как нет согласованного варианта документа. Ранее в январе Порошенко по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что не теряет оптимизма в вопросе согласования миротворческой миссии ООН для Донбасса в 2018 году. Он сообщил, что "по его поручению украинские дипломаты будут предпринимать для этого максимум усилий", а также что Украина получила полную поддержку США и других партнеров по Совбезу ООН.

Взгляды экспертов по поводу перспектив ввода миротворцев уже в этом году разделились. По мнению политолога Золотарева, этот вариант является только гипотетическим, на сегодня нет предпосылок для реализации этой инициативы.

В то же время украинский политический аналитик Дмитрий Корнейчук полагает, что вопрос размещения миротворцев в Донбассе в 2018 году уже полностью согласован. "Эта инициатива будет согласована без сомнений, тут даже никто не сомневается, и в 2018 году процесс ввода миротворцев будет реализован", — высказал мнение эксперт.

При этом эксперт считает, что Совбез ООН поддержит российской вариант резолюции по миротворцам, однако в него будут внесены правки о том, что миротворческая миссия будет находиться не только на линии разграничения, а поэтапно, после постепенной реализации политической части минских соглашений, будет размещена на всей территории Донбасса. По его мнению, решение о вводе миротворцев в Донбасс может быть принято уже марте.

Нет воли на выполнение

Киев ранее неоднократно заявлял, что прогресс в реализации минских соглашений невозможен без выполнения блока договоренностей по безопасности, который включает в себя достижение полного режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, обеспечение доступа миссии ОБСЕ ко всем объектам в Донбассе и восстановление Киевом контроля над границей с РФ. По мнению украинских властей, лишь после выполнения этих пунктов можно приступить к политической части договоренностей, в которую входит проведение выборов в Донбассе и амнистия участников конфликта.

При этом ДНР и ЛНР считают, что выполнение политических пунктов и пунктов по безопасности должно идти параллельно.

Однако, по мнению политолога Золотарева, настоящие причины невыполнения минских соглашения заключаются в том, что на территории двух сторон конфликта есть силы, которые не заинтересованы в этом. "И по ту, и по эту сторону конфликта есть "партии войны", которые не заинтересованы в мире, потому что он политически обнуляет. На войне научились зарабатывать не только политические, но и бизнес-дивиденды, это многих устраивает", — считает Золотарев.

Его коллега Погребинский считает, что на сегодняшний день в Киеве нет политической воли выполнять минские соглашения, поскольку это кардинально меняет внутриполитический расклад.

"В какой-то форме какая-то часть соглашений может быть реализована – прекращение огня, разведение вооружений и даже введение на линию разграничения военного контингента "голубых касок" — это я считаю теоретически возможным. Что касается выполнения остальных пунктов, по крайней мере, пока у нас такая Верховная рада, я не могу представить, что они смогут голосовать за те обязательства, которые Украина взяла и по особому статусу Донбасса, и по амнистии, и по закону о выборах в Донбассе. Все это выглядит совершенно невероятно, поэтому я очень скептично отношусь к этому", — сказал Погребинский.

Он считает, что главная причина невыполнения минских соглашений кроется еще глубже и заключается в том, что Киев, подписывая договоренности, изначально не собирался их выполнять.

"Соглашения были подписаны в ситуации, когда Украина была на грани военного разгрома и ради перемирия пошла на подписание договоренностей, которые, скорее всего, не планировала выполнять. Теперь, ощущая поддержку американцев (США в конце 2017 года приняли решение о предоставлении Украине летального оружия — ред.), я думаю, они не собираются выполнять эти договоренности", — сказал Погребинский.

По словам Золотарева, Киев в последнее время даже принял ряд решений, которые отдалили его от Донбасса.

"В 2017 году проявился ряд признаков, когда в условиях отсутствия единой политической линии по Донбассу, был взят курс фактически на отторжение Донбасса. Это решение о торговой блокаде региона, это отказ от пенсионных и социальных выплат для людей, проживающих на неконтролируемых территориях, все эти действия рвут связи Донбасса с Украиной", — отметил политолог. Он также считает, что существенно усложняет переговорный процесс по Донбассу принятие Верховной радой в январе закона о реинтеграции Донбасса.

Ждать еще два года

Сейчас судьба минских договоренностей находится в подвешенном состоянии и дальнейшая перспектива их реализации туманна. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, в ближайшее время новая встреча глав "нормандской четверки", которая могла бы дать импульс минскому процессу, не планируется, так как нет согласованной повестки для переговоров. При этом стало известно о подготовке встречи глав МИД "нормандской четверки" на полях мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии 16-18 февраля.

Политолог Бортник считает, что в нынешнем виде минские соглашения не могут быть реализованы.

"Я думаю, что в нынешнем виде, так как они есть, соглашения вряд ли будут реализованы, их ожидает дальнейшая трансформация в виде тех или иных планов, новых алгоритмов, от них останется только оболочка, только декларируемая приверженность мирному, дипломатическому урегулированию, а разработка реальных механизмов достижения мира на Украине еще впереди", — полагает эксперт.

Он считает, что достичь мира в Донбассе удастся не ранее 2020 года, когда на Украине завершатся выборы президента и парламента, запланированные на весну и осень 2019 года соответственно.

"Я думаю, что реальная разрядка по Украине и реальное движение вперед в части мирного урегулирования в Донбассе вряд ли возможно ранее 2020 года. Только после выборов президента и парламента на Украине появится возможность с развязанными руками, с новым кредитом легитимности решать этот вопрос", — считает политолог.