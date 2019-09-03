День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября. Памятный день был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года.
Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террористического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.
День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.
В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов.
Последний крупный теракт на территории России произошел в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге. Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника. Более 90 человек получили травмы.
В России в целом сохраняется тенденция снижения террористической активности. Как отметил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, уровень террористической активности в России с 2010 года сократился более чем в 30 раз, количество терактов снизилось в 10 раз.
По словам Николая Патрушева, при этом террористы постоянно совершенствуют тактику своей деятельности, активно применяют современные технические средства, используют различные способы конспирации.
Глава ФСБ России Александр Бортников отмечает, что главари международных террористических организаций ориентируют своих сторонников на осуществление так называемого автономного джихада. Целями бандитов, как правило, становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, объекты городской и социальной инфраструктуры.
В 2018 году российским спецслужбам удалось предотвратить 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов. По данным МВД, число террористических актов в России снизилось на 16% по сравнению с показателями 2017 года. Всего в 2018 году были зарегистрированы 1,67 тысяч преступлений террористического характера (-10,3%) и 1,26 тысяч преступлений экстремистской направленности (-16,8%). При этом в МВД отметили, что были раскрыты 748 преступлений террористического характера и 1,18 тысячи – экстремистского. Кроме того были получены 1,5 тысячи сообщений об акте терроризма, что на 49,5% меньше, чем в 2017 году. Правоохранителям удалось раскрыть 797 таких преступлений и выявить 756 человек, оставивших ложные сообщения.
3 сентября в целях консолидации различных слоев общества в противодействии терроризму органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения проводят в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные памяти жертв террористических атак, а также сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников