Эксперт: спецслужбам РФ удается находить "противоядие" от террористов

"Опыт борьбы с терроризмом на рубеже веков потребовал создания качественно новой общегосударственной системы противодействия этому явлению. И она оказалось эффективной", – сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
"С 2010 года террористическая активность в Российской Федерации сократилась более чем в 30 раз (с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году). Количество терактов снизилось в 10 раз", – сообщил Патрушев.
Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил в интервью "Российской газете" что ведомство в 2017 году предотвратило 23 теракта в России.
Противодействие спецслужб террористам – это не только оперативная работа, но и непрерывный анализ постоянно меняющейся тактики террористических организаций, рассказал в эфире радио Sputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
"На каждом этапе развития террористической деятельности в мире существуют самые различные террористические приемы. Спецслужбы постоянно готовят "противоядие" под уже известные тактические приемы, а террористическое сообщество ищет новые варианты действий, которые усложняют работу секретных и специальных служб любого государства. Из-за этого сложнее выявлять ячейки, исполнителей и вербовщиков, сложнее выходить на заказчиков преступлений. Под любой метод, который хоть единожды был использован, оперативно находятся методы "противоядия". В спецслужбах идет непрерывная работа, которая никогда не останавливается. Нашим спецслужбам надо отдать должное: несмотря на трагедию в Санкт-Петербурге и еще несколько менее значительных террористических актов, российские спецслужбы работают эффективно и находятся в режиме усиления", – сказал Иосиф Линдер.
По его словам, российская система противодействия террористической угрозе эффективнее схем, которые используются в западных странах.
"Западная элита декларирует усиление противодействия террористической агрессии, но при этом запускает на территорию одного только Евросоюза несколько миллионов не просто беженцев, а людей, однозначно причастных к террористической агрессии в самых разных уголках Земли. В таких условиях противодействовать сложно. Ситуация на протяжении последних лет не дает возможности надеяться, что в странах ЕС что-то изменится, пока не поменяется отношение элит к данной проблематике", – считает Иосиф Линдер.
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