Эксперт: спецслужбам РФ удается находить "противоядие" от террористов

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил о десятикратном снижении числа терактов в стране за последние годы. Свое мнение о причинах этого успеха высказал в эфире радио Sputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

Уровень террористической активности в России с 2010 года сократился более чем в 30 раз, количество терактов снизилось в 10 раз. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Опыт борьбы с терроризмом на рубеже веков потребовал создания качественно новой общегосударственной системы противодействия этому явлению. И она оказалось эффективной", – сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"С 2010 года террористическая активность в Российской Федерации сократилась более чем в 30 раз (с 779 преступлений в 2010 году до 24 в 2017 году). Количество терактов снизилось в 10 раз", – сообщил Патрушев.

Ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил в интервью "Российской газете" что ведомство в 2017 году предотвратило 23 теракта в России.

Бортников также рассказал о противостоянии угрозам со стороны Украины. Россия, по его словам, принимает меры по "пресечению координируемой Западом диверсионно-подрывной и террористической деятельности ее спецслужб". Бортников отметил, что в 2016-2017 году в Крыму нейтрализовали три диверсионно-террористические группы.

Противодействие спецслужб террористам – это не только оперативная работа, но и непрерывный анализ постоянно меняющейся тактики террористических организаций, рассказал в эфире радио Sputnik президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.

"На каждом этапе развития террористической деятельности в мире существуют самые различные террористические приемы. Спецслужбы постоянно готовят "противоядие" под уже известные тактические приемы, а террористическое сообщество ищет новые варианты действий, которые усложняют работу секретных и специальных служб любого государства. Из-за этого сложнее выявлять ячейки, исполнителей и вербовщиков, сложнее выходить на заказчиков преступлений. Под любой метод, который хоть единожды был использован, оперативно находятся методы "противоядия". В спецслужбах идет непрерывная работа, которая никогда не останавливается. Нашим спецслужбам надо отдать должное: несмотря на трагедию в Санкт-Петербурге и еще несколько менее значительных террористических актов, российские спецслужбы работают эффективно и находятся в режиме усиления", – сказал Иосиф Линдер.

По его словам, российская система противодействия террористической угрозе эффективнее схем, которые используются в западных странах.

"Западная элита декларирует усиление противодействия террористической агрессии, но при этом запускает на территорию одного только Евросоюза несколько миллионов не просто беженцев, а людей, однозначно причастных к террористической агрессии в самых разных уголках Земли. В таких условиях противодействовать сложно. Ситуация на протяжении последних лет не дает возможности надеяться, что в странах ЕС что-то изменится, пока не поменяется отношение элит к данной проблематике", – считает Иосиф Линдер.

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