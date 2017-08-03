Всех пострадавших при взрыве в метро в Петербурге выписали из стационаров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Все пострадавшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга выписаны из городских стационаров, но двое из них продолжат реабилитацию, сообщили РИА Новости в пресс-службе вице-губернатора города Анны Митяниной.

Ранее сообщалось, что по данным на 20 июля в стационарах оставалось трое пострадавших при теракте 3 апреля, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

"Все пострадавшие в результате теракта в метро Петербурга выписаны из городских стационаров. Однако по состоянию на 1 августа один человек находится в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена после проведения хирургической реконструкции запястья и один пациент – в Центре имени Никифорова для проведения медицинской реабилитации", — сказал собеседник агентства.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.