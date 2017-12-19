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Эксперт по безопасности рассказал, в чем состоит новая тактика террористов

13:5719.12.2017
(обновлено: 18:32 19.12.2017)
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© РИА Новости / ФСБ РФПерейти в фотобанкСотрудники ФСБ предотвратили теракт в ПетербургеСотрудники ФСБ предотвратили теракт в Петербурге
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Глава ФСБ России предупредил о смене тактики террористов в сторону "автономного джихада". Эксперт по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik разъяснил, какую опасность несет в себе такая тактика.

Глава ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб (СОРБ) государств — участников СНГ предупредил о смене тактики террористов в сторону "автономного джихада".

"Претерпевает изменения и тактика проведения террористических атак. Главари международных террористических организаций ориентируют своих сторонников на осуществление так называемого автономного джихада", — сказал Бортников.

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© РИА Новости / Игорь Руссак
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Он подчеркнул, что "целями бандитов, как правило, становятся гражданские лица, сотрудники правоохранительных органов, объекты городской и социальной инфраструктуры".

Как сообщалось ранее, на заседании СОРБ, куда приглашены делегации Службы внешней разведки России, Исполнительного комитета СНГ и спецслужб Германии, Испании, Италии, Сербии и Франции, в том числе будут обсуждены вопросы противодействия боевикам, вернувшимся из горячих точек на Ближнем Востоке. 

Член экспертного совета комитета Мосгордумы по безопасности Дмитрий Ефимов в эфире радио Sputnik дал разъяснение по поводу применения террористами новой тактики.

"Новая тактика террористов заключается в оторванности групп или отдельных исполнителей от центра координации террористического подполья. В качестве исполнителей обычно используются "инициативники", которые вербуются с помощью интернета. Они не связаны напрямую со своими кураторами, у них нет оперативной связи. Именно поэтому раскрытие "инициативников" — очень сложная задача. Находя в интернете на запрещенных сайтах методы создания взрывных устройств, их закладки, а также практику подходов к охраняемым объектам, они могут приблизиться к исполнению террористического акта. Кроме того, ситуация с питерским подпольем показала, что после ликвидации ИГИЛ* в Сирии существует еще одна большая угроза: из мест сражений подготовленные боевики по тем или иным каналам прибывают в страны СНГ, в Россию и страны Западной Европы. Созданные ими диверсионно-террористические группы армейского типа обладают большой эффективностью, но ловятся на оперативных контактах. Так была ликвидирована "питерская группа", — сказал Дмитрий Ефимов.

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Ранее ФСБ предотвратила в Санкт-Петербурге деятельность сторонников "Исламского государства"*, которые планировали осуществить теракт 16 декабря. В результате спецоперации 13-14 декабря силовики задержали семь членов ячейки, у которых изъяли взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие и боеприпасы. По версии следствия, предполагаемый сторонник ИГ* с пособниками планировали совершить теракт в Казанском соборе.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Геннадий Тэ
Это порождение "шайтана" пришло убивать наших детей, матерей, жён.... Наша задача на сегодня: каждому из нас хладнокровно, без фанатизма и паранои присматриваться к рядом живущим "религиозно-фанатеющим" личностям и не стесняясь информировать органы. Как гласит народная мудрость - дьявол кроется в деталях. Хоть критикуйте, хоть язвите, но нам объявили "войну". А в войне, как известно, кто ударит первый у того 50% успеха.
15:02
19.12.2017
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