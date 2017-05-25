В Петербурге заявили о компенсациях 66 пострадавшим при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Денежные компенсации получат 66 пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, говорится в сообщении городского комитета по социальной политике.

Оказание материальной помощи за счет средств бюджета Петербурга и единовременного пособия за счет средств федерального бюджета пострадавшим производится на основании поданных пострадавшими заявлений и медицинских заключений.

Как сообщает комитет, по состоянию на 23 мая, из Бюро судебно-медицинской экспертизы поступили списки о результатах проведения экспертиз в отношении 91 человека, из которых установлено, что тяжкий вред здоровью получили 10 человек, вред здоровью средней тяжести – 25 человек, легкий вред здоровью – 31 человек. У остальных 25 человек вред здоровью не установлен либо повреждения без вреда здоровью.

"В соответствии с действующим законодательством выплаты осуществляются пострадавшим гражданам, в отношении которых Бюро СМЭ установлен тяжкий, средний или легкий вред здоровью", — говорится в сообщении.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

По последним данным, в результате теракта погибли 15 человек и сам террорист-смертник. По данным на 19 мая, в стационарах оставались четверо пострадавших из удовлетворительной группы, на амбулаторном лечение находилось 77 человек.