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РИА Новости

В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов

09:32 29.08.2019 (обновлено: 14:56 29.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРегистратура
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© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Главных врачей двух больниц в Нижнем Тагиле, откуда уволились хирурги, отстранили от работы на время проверки. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.
Ранее сообщалось, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 и Демидовской больницы написали заявления об уходе. По данным СМИ, они пошли на это из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.
Областной Минздрав направил в медицинские учреждения комиссию. Потом в ведомстве сообщили, что хирурги получат стимулирующие выплаты. На ситуацию также обратили внимание в Кремле.
Во вторник в больницу приехал руководитель местного Минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков, после чего пять хирургов отозвали заявление, а один решил сменить специализацию.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
22 августа, 03:00Радио
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Министерство здравоохранения РФНижний ТагилРоссияОбщество
Популярные комментарии
А смысл наказывать стрелочников!? Главные врачи - люди, как правило, подневольные. Они осуществляют управление учреждение в тех рамках и в той позе, в которые их поставило региональное управление. Они не могут ни увеличить бюджет, ни допустить что бы кому-то не была оказана медпомощь не важно по какой причине. Никого не волнует, есть ли перегрузка у хирургов, хватает ли препаратов и оборудования, все это не в их компетенции (как обожает выражевываться Д.А.). Если проверить соседние больницы - там все будет аналогично. Но никто не будет, иначе придется снимать губернатора, а если и в соседних регионах проверить - то и не одного, а если проверить страну - то министра, а за ним и Д.А. Кто же позволит-то?!
29 августа, 10:18
Владимир П.
1381003320
Нашли стрелочников. Наверняка это политика минздравов различного уровня. Деньги, как везде, уходят по непонятным конторам на разработку методик, форм и всякой прочей ненужной ерунды...т.е. дербанятся. А мед. учреждения - живете .как хотите. Оптимизация расходов превыше всего....
29 августа, 10:19
Vladidmir Kanygin
12341437
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