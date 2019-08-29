В Нижнем Тагиле главврачей отстранили от работы после увольнений хирургов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Главных врачей двух больниц в Нижнем Тагиле, откуда уволились хирурги, отстранили от работы на время проверки. Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.

Ранее сообщалось, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 и Демидовской больницы написали заявления об уходе. По данным СМИ, они пошли на это из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.