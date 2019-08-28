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РИА Новости

В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

13:19 28.08.2019 (обновлено: 18:42 28.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация
Операция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
Ранее сообщалось, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления на увольнение. По данным СМИ, на такой шаг они пошли из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Областной Минздрав направил в больницу комиссию. Потом в ведомстве сообщили, что хирурги получат стимулирующие выплаты. На ситуацию также обратили внимание в Кремле.
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По словам Угринова, пять из шести хирургов остаются работать в городской больнице № 1. Еще один решил сменить специализацию на УЗИ.

"Человек просто уже морально не может трудиться. Есть профессиональное выгорание, большой период этих нагрузок дал о себе знать. Поэтому человек просто сказал, что в хирургическом профиле больше не может и не хочет работать", — сказал он.

Как рассказал Угринов, на встрече хирурги пожаловались на нагрузку, недиференцированную оплату труда и отсутствие взаимодействия с администрацией больницы.
По его словам, после встречи с властями ситуация успокоилась, но нельзя сказать, что она до конца разрешена.
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Обсудить 11
Свердловская областьНижний ТагилОбщество
Популярные комментарии
походу главврача там без вазилина всем министерством... а в целом картина показательна что необходимо делать в подобной ситуации, только сообща и через медиа по другому к сожалению система не работает....
28 августа, 14:17
mm.j.sorokin
2710001
возвращаться надо, спасать пациентов некому... а шаг был очень хороший!!!
28 августа, 15:02
Лариса Ильина
1700202
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