В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
Ранее сообщалось, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления на увольнение. По данным СМИ, на такой шаг они пошли из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Областной Минздрав направил в больницу комиссию. Потом в ведомстве сообщили, что хирурги получат стимулирующие выплаты. На ситуацию также обратили внимание в Кремле.
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По словам Угринова, пять из шести хирургов остаются работать в городской больнице № 1. Еще один решил сменить специализацию на УЗИ.
"Человек просто уже морально не может трудиться. Есть профессиональное выгорание, большой период этих нагрузок дал о себе знать. Поэтому человек просто сказал, что в хирургическом профиле больше не может и не хочет работать", — сказал он.
Как рассказал Угринов, на встрече хирурги пожаловались на нагрузку, недиференцированную оплату труда и отсутствие взаимодействия с администрацией больницы.
По его словам, после встречи с властями ситуация успокоилась, но нельзя сказать, что она до конца разрешена.