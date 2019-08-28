В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления на увольнение. По данным СМИ, на такой шаг они пошли из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Областной Минздрав направил в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле.

Как рассказали в ведомстве, помимо выплат, в больнице со следующей недели начнут работать два новых хирурга, также туда направят работать специалистов из другой больницы.

"С 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку", — отметили в Минздраве.