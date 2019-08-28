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РИА Новости

В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты

09:17 28.08.2019 (обновлено: 12:09 28.08.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация
Операция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Операция. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Ранее сообщалось, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила и Демидовской больницы написали заявления на увольнение. По данным СМИ, на такой шаг они пошли из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты. Областной Минздрав направил в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле.
Как рассказали в ведомстве, помимо выплат, в больнице со следующей недели начнут работать два новых хирурга, также туда направят работать специалистов из другой больницы.
"С 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю "хирургия" на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку", — отметили в Минздраве.
После разъяснительной беседы пятеро врачей отменили решение об увольнении, еще один пока в отпуске, отметили в пресс-службе.
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27 августа, 22:06РИА Новости
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
7013641739
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Нижний ТагилОбщество
Популярные комментарии
Надеюсь хирурги не тупые и понимают что это лишь разовые меры служащие чтобы протянуть время и найти им замену, хоть студентов 3го курса, которые с удовольствием пойдут на такую зп. Всё чтобы отчитаться для верхов, а через месяца 4 перестанут давать надбавки. Здесь нужно именно изменение оклада требовать, а не подачки в виде коробок конфет на 9е мая.
28 августа, 10:07
ХоХочу официально заявить, что
3120002
А в остальных населённых пунктах по стране тоже будут стимулировать людей (не только хирургов) или будут ждать очередного прорыва гнойника в этом насквозь больном организме под названием "Россия"?
28 августа, 10:44
NFName Family
3010004
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