Минздрав выяснит, почему из уральской больницы массово увольняются хирурги

"Сегодня там работает комиссия минздрава по поручению министра (здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова). Самое главное в этой ситуации, что без хирургической помощи жители Нижнего Тагила не останутся. Подстраховывает городская больница №4, где никому не отказывают в хирургической помощи, развернуты дополнительные койки", – сказал собеседник агентства.