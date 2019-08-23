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РИА Новости

Минздрав выяснит, почему из уральской больницы массово увольняются хирурги

11:12 23.08.2019
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в коридоре больницы
Медицинская сестра в коридоре больницы
© РИА Новости / Павел Львов
Медицинская сестра в коридоре больницы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Свердловской области направило комиссию в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила, откуда массового уволились хирурги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.
Ранее местное издание "Все новости" написало, что заявления написали все хирурги. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда.
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
22 августа, 13:50РИА Новости
В онкоцентре Блохина опровергли сообщение о массовых увольнениях
"Сегодня там работает комиссия минздрава по поручению министра (здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова). Самое главное в этой ситуации, что без хирургической помощи жители Нижнего Тагила не останутся. Подстраховывает городская больница №4, где никому не отказывают в хирургической помощи, развернуты дополнительные койки", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при необходимости на выручку придут хирурги областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге и хирургическая служба территориального центра медицины катастроф.
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Константин ШестаковСвердловская областьНижний ТагилЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Направило комиссию, и т.д. и т.п., тут без комиссии все ясно, скоро не только хирурги будут массово заявления писать.
23 августа, 12:12
sserj1679
2400001
платить зарплату государство ОБЯЗАНО ДОСТОЙНУЮ. а не крохи с барского стола
23 августа, 11:47
Андрей Лыков
1900001
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