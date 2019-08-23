Минздрав выяснит, почему из уральской больницы массово увольняются хирурги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Министерство здравоохранения Свердловской области направило комиссию в Центральную городскую больницу №1 Нижнего Тагила, откуда массового уволились хирурги, сообщил РИА Новости пресс-секретарь министерства Константин Шестаков.
Ранее местное издание "Все новости" написало, что заявления написали все хирурги. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и несоответствующая ей оплата труда.
"Сегодня там работает комиссия минздрава по поручению министра (здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова). Самое главное в этой ситуации, что без хирургической помощи жители Нижнего Тагила не останутся. Подстраховывает городская больница №4, где никому не отказывают в хирургической помощи, развернуты дополнительные койки", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при необходимости на выручку придут хирурги областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге и хирургическая служба территориального центра медицины катастроф.