Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.

"Вы знаете, что существует собственно главная цель. Цель, которая, как докладывается главами регионов, выполняется, - это поддержание зарплат врачей на уровне выше, чем средняя по экономике, не ниже, чем средняя по экономике региона. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и вот из этого мы исходим. Там, где по какими-то причинам эти параметры не соблюдаются, конечно, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли федеральные власти системно реагировать на проблему низких зарплат врачей в регионах.