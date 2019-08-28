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РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле

13:17 28.08.2019 (обновлено: 13:24 28.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Врачи должны получать зарплату не ниже средней по региону, за это отвечают местные власти, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с увольнением хирургов в нижнетагильской больнице.
Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и не соответствующая ей оплата труда. Пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков сообщил РИА Новости, что ведомство направило в больницу комиссию. На ситуацию также обратили внимание в Кремле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник в больницу лично приехал глава регионального минздрава Андрей Цветков и замглавы региона Павел Креков.
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"Вы знаете, что существует собственно главная цель. Цель, которая, как докладывается главами регионов, выполняется, - это поддержание зарплат врачей на уровне выше, чем средняя по экономике, не ниже, чем средняя по экономике региона. Эти показатели контролируются и федеральными органами власти, соответствующими министерствами, и вот из этого мы исходим. Там, где по какими-то причинам эти параметры не соблюдаются, конечно, это должно быть предметом для активного вмешательства региональных властей, потому что именно региональные власти как раз и несут ответственность за соблюдение этих параметров", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли федеральные власти системно реагировать на проблему низких зарплат врачей в регионах.
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