Катастрофы самолетов Ту-154 и Ту-134 в 2004 году

24 августа 2004 года практически одновременно в результате заранее спланированных террористических актов произошли две катастрофы пассажирских самолетов Ту-134 и Ту-154, совершавших полеты из московского аэропорта Домодедово в Волгоград и Сочи. Пассажиры и члены экипажа обоих самолетов – 90 человек погибли.
С самолетом Ту-154 авиакомпании "Сибирь", выполнявшим рейс из Москвы в Сочи, в 22 часа 53 минуты в районе Ростова-на-Дону была потеряна радиосвязь и исчезла отметка с экранов радиолокаторов службы управления воздушным движением. На его борту находились 46 человек, из них восемь членов экипажа. Ту-154 перед катастрофой подавал сигнал SOS.
С самолетом Ту-134 авиакомпании "Волга-Авиаэкспресс" с 35 пассажирами и девятью членами экипажа на борту, выполнявшим рейс Москва - Волгоград, прервалась радиосвязь и исчезла радиолокационная отметка в 22 часа 54 минуты, когда он находился над территорией Тульской области. Самолет следовал в наборе высоты с эшелона 8100 метров до 9100 метров.
В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены обломки самолета Ту-154 вблизи поселка Глубокий Каменск-Шахтинского района Ростовской области, а самолета Ту-134 – в районе деревни Бучалки Климовского района Тульской области. В Ростовской области к поисково-спасательным работам от МЧС России было привлечено более 220 человек, в Тульской области – более 300.
В авиакатастрофах никому выжить не удалось. К утру 25 августа были найдены тела всех погибших под Тулой и Ростовом-на-Дону, а также самописцы разбившихся самолетов.
В связи с катастрофами самолетов Ту-154 и Ту-134 в Ростовской и Тульской областях 26 августа в России было объявлено Днем траура.
Для установления причин авиакатастроф, согласно распоряжению президента РФ, была создана Госкомиссия под председательством министра транспорта РФ Игоря Левитина.
Расследование данных инцидентов проводила совместная оперативно-следственная бригада в составе МВД, ФСБ и прокуратуры. На месте гибели самолетов Ту-134 и Ту-154 в Тульской и Ростовской областях работали специалисты профильных спецслужб, в том числе две бригады специалистов-взрывотехников ФСБ. Рассматривались несколько версий катастроф, в том числе теракт, технический и человеческий факторы. Но после того как при обследовании обломков обоих самолетов эксперты обнаружили частицы взрывчатого вещества – гексогена, версия теракта стала основной.
15 сентября 2004 года министр транспорта РФ Игоря Левитина сообщил о результатах работы Госкомиссии. По его словам, причиной катастроф самолетов Ту-154 и Ту-134 явилось разрушение конструкции самолетов в полете в результате воздействия зарядов взрывчатых веществ в пассажирских салонах. Взрывы произошли по правой стороне в 25 ряду кресел на Ту-154 и в 19 ряду на Ту-134. Запись параметров самописцев показала, что в самолетах было идентичное ударное воздействие внутри фюзеляжа, а также что катастрофическая ситуация возникла на воздушных судах практически одновременно и неожиданно для экипажей, когда Ту-154 находился на высоте 12 100 метров, а Ту-134 – на высоте 8 100 метров. До взрывов в самолетах, их двигатели, системы и оборудование были полностью исправны.
Левитин сообщил, что после взрывов в течение 2-3 секунд произошло нарушение кинематического управления рулями и отделение хвостовой части. По его словам, дальнейшее управление самолетами в условиях разгерметизации стало невозможным.
В то же время комиссия установила, что нападения на экипажи и захвата воздушных судов не было, а "тревожная кнопка" на разбившемся в Ростовской области Ту-154 сработала самопроизвольно, через несколько секунд после разрушения конструкции машины.
Генеральной прокуратурой РФ было возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ "терроризм". В результате оперативно-следственных действий и технических экспертиз было установлено, что исполнители теракта использовали паспорта, выданные на имя Аманат (Аманты) Нагаевой и Сациты Джебирхановой. Обе уроженки Чечни. Жительница Грозного Нагаева числилась среди пассажиров потерпевшего катастрофу в Тульской области самолета Ту-134, а Джебирханова была в списке пассажиров самолета Ту-154, разбившегося в Ростовской области.
Прокуратура РФ установила, что Нагаева и Джебирханова прибыли в московский аэропорт Домодедово в 19.45 рейсом из Махачкалы (Дагестан) вместе с еще двумя чеченцами. Работники линейного отдела милиции выявили их, забрали у них паспорта и передали оперуполномоченному по борьбе с терроризмом капитану милиции Михаилу Артамонову для досмотра вещей и проверки на предмет возможной причастности к терактам, но он отпустил их без всякой проверки. После этого чеченки стали спешно добывать билеты на самолет в здании аэропорта. Помощь им оказал гражданин, Арутюнян, промышлявший спекуляцией на авиабилетах. Тот взял "за услуги" в общей сложности пять тысяч рублей – две тысячи с одной и три тысячи – с другой чеченки. Тысячу рублей Арутюнян передал сотруднику авиакомпании "Сибирь" Николаю Коренкову, в чьи обязанности входил контроль за регистрацией и посадкой пассажиров.
Коренков через сорок минут после окончания регистрации принял к перевозке Джебирханову и в нарушение процедуры помог ей пройти через зону досмотра.
По делу о терактах в самолетах прокуратура РФ предъявила обвинение троим – капитану милиции - оперуполномоченному Линейного отдела внутренних дел на транспорте аэропорта Домодедово Михаилу Артамонову, жителю Краснодарского края Армену Арутюняну и сотруднику авиакомпании "Сибирь" Николаю Коренкову.
В апреле 2005 года Домодедовский городской суд признал Арутюняна и Коренкова виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ – коммерческий подкуп. С учетом данных о личности обвиняемых суд приговорил каждого к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Летом 2005 года Домодедовский суд приговорил Артамонова к семи годам лишения свободы – максимальному сроку статьи 293 УК РФ "халатность". Позднее Мособлсуд снизил ему наказание на один год, до шести лет.
На месте катастрофы Ту-134 в Тульской области через год после трагедии был открыт памятный знак – расколотый изнутри черным гранитным стержнем белый куб, на гранях которого высечены имена погибших, и высажена березовая аллея из 43 деревьев — по числу погибших. С высоты вся композиция представляет собой крест из деревьев, а мраморный куб – его основание. В 2009 году на месте трагедии была открыта и освящена небольшая часовня.
Памятник жертвам катастрофы самолета Ту-154 был открыт в поселке Глубокий Ростовской области в 2007 году. Монумент, общая высота которого более двух метров, установлен в нескольких километрах от места крушения так, чтобы его было видно с федеральной трассы М-4 "Дон". Он представляет собой расположенный на постаменте камень, на который установлена плита с выгравированной цитатой писательницы Евы Хоффман: "Исчезнувшие не исчезают совсем, они продолжают жить в нашей совести, не раскрытые преступления не растворяются в вечности, они остаются там, где совершились и довлеют над обществом, которое их совершило".
В Барнауле (Алтайский край) на Власихинском кладбище был открыт мемориальный комплекс памяти четырех алтайских бортпроводников, погибших при крушении самолета Ту-154 рейса Москва - Сочи.
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