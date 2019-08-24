Катастрофы самолетов Ту-154 и Ту-134 в 2004 году

Левитин сообщил, что после взрывов в течение 2-3 секунд произошло нарушение кинематического управления рулями и отделение хвостовой части. По его словам, дальнейшее управление самолетами в условиях разгерметизации стало невозможным.

В то же время комиссия установила, что нападения на экипажи и захвата воздушных судов не было, а "тревожная кнопка" на разбившемся в Ростовской области Ту-154 сработала самопроизвольно, через несколько секунд после разрушения конструкции машины.