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РИА Новости
Koktebel Jazz Party

Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party

01:12 23.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМузыканты Sergey Golovnya Band выступают на Koktebel Jazz Party фестиваля "Крымская весна"
Музыканты Sergey Golovnya Band выступают на Koktebel Jazz Party фестиваля Крымская весна
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ежегодный Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель в Крыму.
Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива основателя и "родоначальника коктебельского джаза" журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занявшему признанное место в списке джазовых мероприятий. Фестиваль превратил Коктебель в "джазовую Мекку", став крупнейшей открытой джазовой площадкой на юге страны.
В разные годы международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходил с участием коллективов из разных регионов России, а также джаз-бэндов из Бразилии, США, Израиля, Великобритании, Индии, Армении, Германии, Бельгии, Нидерландов.
С каждым годом музыкальное мероприятие приобретает все больший масштаб. За 16 лет его существования в Коктебеле выступило около двухсот ведущих мировых джазовых коллективов.
Гостем Koktebel Jazz Party-2017 стал президент России Владимир Путин.
В 2017 году на ежегодной премии "Все цвета джаза" фестиваль был удостоен награды "Мероприятие года" от Радио JAZZ 89.1 FM.
В 2018 году Koktebel Jazz Party вошел в официальный календарь лучших мероприятий по версии американского журнала Downbeat.
В 2019 году Международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет с 23 по 25 августа.
Зрителей ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.
Россию на фестивале представят музыкальная группа Billy’s Band из Санкт-Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова и другие. Среди российских хедлайнеров фестиваля – рок-певица и музыкант Юлия Чичерина.
По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party будут представлены в день его открытия и станут приятным сюрпризом для зрителей и гостей Коктебеля.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации.
Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Региональным партнером выступает ИД Собака Крым.
Официальный сайт фестиваля
Официальный хэштег фестиваля – #KJP2019.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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