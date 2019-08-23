Фестиваль возник в 2003 году как частная инициатива основателя и "родоначальника коктебельского джаза" журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, занявшему признанное место в списке джазовых мероприятий. Фестиваль превратил Коктебель в "джазовую Мекку" , став крупнейшей открытой джазовой площадкой на юге страны.

В разные годы международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party проходил с участием коллективов из разных регионов России, а также джаз-бэндов из Бразилии, США, Израиля, Великобритании, Индии, Армении, Германии, Бельгии, Нидерландов.

С каждым годом музыкальное мероприятие приобретает все больший масштаб . За 16 лет его существования в Коктебеле выступило около двухсот ведущих мировых джазовых коллективов.

Зрителей ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.

Россию на фестивале представят музыкальная группа Billy’s Band из Санкт-Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова и другие. Среди российских хедлайнеров фестиваля – рок-певица и музыкант Юлия Чичерина.

По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party будут представлены в день его открытия и станут приятным сюрпризом для зрителей и гостей Коктебеля.

Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Региональным партнером выступает ИД Собака Крым.

Официальный хэштег фестиваля – #KJP2019.