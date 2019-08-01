Киселев пообещал гостям Koktebel Jazz Party джазовые сюрпризы

Покрытые лесом горы окружают поселок: на западной стороне расположился вулканический массив Кара-Даг, а на севере и востоке – горные цепи Узун-Сырт, Кучук-Енишар и Татар-Хабурга.
Покрытые лесом горы окружают поселок: на западной стороне расположился вулканический массив Кара-Даг, а на севере и востоке – горные цепи Узун-Сырт, Кучук-Енишар и Татар-Хабурга.
По одной из версий, происхождения названия Коктебель переводится с крымско-татарского языка как "край голубых холмов".
По одной из версий, происхождения названия Коктебель переводится с крымско-татарского языка как "край голубых холмов".
На пляжах Коктебеля можно арендовать доску для виндсерфинга и попробовать поймать волну.
На пляжах Коктебеля можно арендовать доску для виндсерфинга и попробовать поймать волну.
На набережной Коктебеля расположились рестораны, отели, бары и магазины.
На набережной Коктебеля расположились рестораны, отели, бары и магазины.
До набережной можно довольно быстро дойти пешком. Коктебель - небольшой поселок, общественного транспорта там практически нет (есть маршрутки, на которых можно добраться до пляжей, бухт и ближайших городов).
До набережной можно довольно быстро дойти пешком. Коктебель - небольшой поселок, общественного транспорта там практически нет (есть маршрутки, на которых можно добраться до пляжей, бухт и ближайших городов).
Коктебель славится своими винами и коньяками.
С 2003 года каждое лето в разгар бархатного сезона в Коктебеле проходит фестиваль "Джаз Коктебель". А в 2019 году на этой же сцене пройдет Rap Koktebel – фестиваль, посвященный рэп-культуре.
С 2003 года каждое лето в разгар бархатного сезона в Коктебеле проходит фестиваль "Джаз Коктебель". А в 2019 году на этой же сцене пройдет Rap Koktebel – фестиваль, посвященный рэп-культуре.
В аквапарке Коктебеля есть несколько бассейнов, горки, бар, ресторан и пиццерия.
В аквапарке Коктебеля есть несколько бассейнов, горки, бар, ресторан и пиццерия.
По Черному морю ходят экскурсионные корабли: гид рассказывает туристам историю Коктебеля, также можно увидеть "Золотые ворота" (прибрежная скала арочной формы) и "ухо дьявола" (крупное отверстие в горе, по форме напоминающее ушную раковину).
По Черному морю ходят экскурсионные корабли: гид рассказывает туристам историю Коктебеля, также можно увидеть "Золотые ворота" (прибрежная скала арочной формы) и "ухо дьявола" (крупное отверстие в горе, по форме напоминающее ушную раковину).
В доме-музее Максимилиана Волошина каждый год проходит Международный литературный фестиваль.
В доме-музее Максимилиана Волошина каждый год проходит Международный литературный фестиваль.
В летнее время года на набережной Коктебеля можно прокатиться на катамаранах, гидроциклах и надувных "бананах".
В летнее время года на набережной Коктебеля можно прокатиться на катамаранах, гидроциклах и надувных "бананах".
Покрытые лесом горы окружают поселок: на западной стороне расположился вулканический массив Кара-Даг, а на севере и востоке – горные цепи Узун-Сырт, Кучук-Енишар и Татар-Хабурга.
По одной из версий, происхождения названия Коктебель переводится с крымско-татарского языка как "край голубых холмов".
На пляжах Коктебеля можно арендовать доску для виндсерфинга и попробовать поймать волну.
На набережной Коктебеля расположились рестораны, отели, бары и магазины.
До набережной можно довольно быстро дойти пешком. Коктебель - небольшой поселок, общественного транспорта там практически нет (есть маршрутки, на которых можно добраться до пляжей, бухт и ближайших городов).
Коктебель славится своими винами и коньяками.
С 2003 года каждое лето в разгар бархатного сезона в Коктебеле проходит фестиваль "Джаз Коктебель". А в 2019 году на этой же сцене пройдет Rap Koktebel – фестиваль, посвященный рэп-культуре.
В аквапарке Коктебеля есть несколько бассейнов, горки, бар, ресторан и пиццерия.
По Черному морю ходят экскурсионные корабли: гид рассказывает туристам историю Коктебеля, также можно увидеть "Золотые ворота" (прибрежная скала арочной формы) и "ухо дьявола" (крупное отверстие в горе, по форме напоминающее ушную раковину).
В доме-музее Максимилиана Волошина каждый год проходит Международный литературный фестиваль.
В летнее время года на набережной Коктебеля можно прокатиться на катамаранах, гидроциклах и надувных "бананах".