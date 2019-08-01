Киселев пообещал гостям Koktebel Jazz Party джазовые сюрпризы

"Это грандиозное событие. Это объективно так. Фестиваль находится в расписаниях ведущих музыкальных журналов мира. К нам приедут как всегда американцы, в том числе лауреат премии "Грэмми", это высшая музыкальная премия США. У нас будет прекрасный российский состав... Будут джазовые сюрпризы. Так что, у нас будет грандиозный фестиваль", - сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".