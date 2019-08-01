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РИА Новости
Культура

Киселев пообещал гостям Koktebel Jazz Party джазовые сюрпризы

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной фестивалю Koktebel Jazz Party
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной фестивалю Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной фестивалю Koktebel Jazz Party. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Гостей международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party ждут "джазовые сюрпризы", сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Фестиваль пройдет с 23 по 25 августа в артистическом поселке Коктебель.
Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
8 июля, 14:05
Koktebel Jazz Party объявил первых участников фестиваля - 2019
"Это грандиозное событие. Это объективно так. Фестиваль находится в расписаниях ведущих музыкальных журналов мира. К нам приедут как всегда американцы, в том числе лауреат премии "Грэмми", это высшая музыкальная премия США. У нас будет прекрасный российский состав... Будут джазовые сюрпризы. Так что, у нас будет грандиозный фестиваль", - сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
К примеру, по его словам, на фестивале выступит Юлия Чичерина, которая исполнит свои песни в джазовой интерпретации.
Девушка на музыкальном фестивале Alfa Future People в Нижегородской области
12 мая, 08:00
Песни Цоя и джаз в Коктебеле: лучшие open air — фестивали лета
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ.
Край голубых холмов. Чем порадует туристов Коктебель
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Покрытые лесом горы окружают поселок: на западной стороне расположился вулканический массив Кара-Даг, а на севере и востоке – горные цепи Узун-Сырт, Кучук-Енишар и Татар-Хабурга.

Поселок Коктебель в Крыму
1 из 13

Покрытые лесом горы окружают поселок: на западной стороне расположился вулканический массив Кара-Даг, а на севере и востоке – горные цепи Узун-Сырт, Кучук-Енишар и Татар-Хабурга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

По одной из версий, происхождения названия Коктебель переводится с крымско-татарского языка как "край голубых холмов".

Отдыхающие на пляже в Коктебеле
2 из 13

По одной из версий, происхождения названия Коктебель переводится с крымско-татарского языка как "край голубых холмов".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

На пляжах Коктебеля можно арендовать доску для виндсерфинга и попробовать поймать волну.

На берегу Черного моря в Коктебеле
3 из 13

На пляжах Коктебеля можно арендовать доску для виндсерфинга и попробовать поймать волну.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Большинство пляжей в Коктебеле галечные.

Отдыхающие на пляже в Коктебеле
4 из 13

Большинство пляжей в Коктебеле галечные.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина

На набережной Коктебеля расположились рестораны, отели, бары и магазины.

Отдыхающие на набережной Черного моря в Коктебеле
5 из 13

На набережной Коктебеля расположились рестораны, отели, бары и магазины.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Владимир Вяткин

До набережной можно довольно быстро дойти пешком. Коктебель - небольшой поселок, общественного транспорта там практически нет (есть маршрутки, на которых можно добраться до пляжей, бухт и ближайших городов).

Набережная в Коктебеле
6 из 13

До набережной можно довольно быстро дойти пешком. Коктебель - небольшой поселок, общественного транспорта там практически нет (есть маршрутки, на которых можно добраться до пляжей, бухт и ближайших городов).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Коктебель славится своими винами и коньяками.

Виноградники в поселке Коктебель в Крыму
7 из 13

Коктебель славится своими винами и коньяками.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

С 2003 года каждое лето в разгар бархатного сезона в Коктебеле проходит фестиваль "Джаз Коктебель". А в 2019 году на этой же сцене пройдет Rap Koktebel – фестиваль, посвященный рэп-культуре.

Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
8 из 13

С 2003 года каждое лето в разгар бархатного сезона в Коктебеле проходит фестиваль "Джаз Коктебель". А в 2019 году на этой же сцене пройдет Rap Koktebel – фестиваль, посвященный рэп-культуре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В аквапарке Коктебеля есть несколько бассейнов, горки, бар, ресторан и пиццерия.

Отдыхающие в аквапарке Коктебель в Крыму
9 из 13

В аквапарке Коктебеля есть несколько бассейнов, горки, бар, ресторан и пиццерия.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

По Черному морю ходят экскурсионные корабли: гид рассказывает туристам историю Коктебеля, также можно увидеть "Золотые ворота" (прибрежная скала арочной формы) и "ухо дьявола" (крупное отверстие в горе, по форме напоминающее ушную раковину).

Коктебельская бухта
10 из 13

По Черному морю ходят экскурсионные корабли: гид рассказывает туристам историю Коктебеля, также можно увидеть "Золотые ворота" (прибрежная скала арочной формы) и "ухо дьявола" (крупное отверстие в горе, по форме напоминающее ушную раковину).

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В доме-музее Максимилиана Волошина каждый год проходит Международный литературный фестиваль.

Дом-музей Максимилиана Волошина на набережной поселка Коктебель в Крыму
11 из 13

В доме-музее Максимилиана Волошина каждый год проходит Международный литературный фестиваль.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгения Новоженина

В летнее время года на набережной Коктебеля можно прокатиться на катамаранах, гидроциклах и надувных "бананах".

Побережье Черного моря в Коктебеле
12 из 13

В летнее время года на набережной Коктебеля можно прокатиться на катамаранах, гидроциклах и надувных "бананах".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
© РИА Новости / Евгения НовоженинаОтдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле.
Отдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле
13 из 13
Отдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
1 из 13

Покрытые лесом горы окружают поселок: на западной стороне расположился вулканический массив Кара-Даг, а на севере и востоке – горные цепи Узун-Сырт, Кучук-Енишар и Татар-Хабурга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 13

По одной из версий, происхождения названия Коктебель переводится с крымско-татарского языка как "край голубых холмов".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
3 из 13

На пляжах Коктебеля можно арендовать доску для виндсерфинга и попробовать поймать волну.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 13

Большинство пляжей в Коктебеле галечные.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 13

На набережной Коктебеля расположились рестораны, отели, бары и магазины.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
6 из 13

До набережной можно довольно быстро дойти пешком. Коктебель - небольшой поселок, общественного транспорта там практически нет (есть маршрутки, на которых можно добраться до пляжей, бухт и ближайших городов).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
7 из 13

Коктебель славится своими винами и коньяками.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 13

С 2003 года каждое лето в разгар бархатного сезона в Коктебеле проходит фестиваль "Джаз Коктебель". А в 2019 году на этой же сцене пройдет Rap Koktebel – фестиваль, посвященный рэп-культуре.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 13

В аквапарке Коктебеля есть несколько бассейнов, горки, бар, ресторан и пиццерия.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
10 из 13

По Черному морю ходят экскурсионные корабли: гид рассказывает туристам историю Коктебеля, также можно увидеть "Золотые ворота" (прибрежная скала арочной формы) и "ухо дьявола" (крупное отверстие в горе, по форме напоминающее ушную раковину).

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
11 из 13

В доме-музее Максимилиана Волошина каждый год проходит Международный литературный фестиваль.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 13

В летнее время года на набережной Коктебеля можно прокатиться на катамаранах, гидроциклах и надувных "бананах".

© РИА Новости / Евгения Новоженина
13 из 13
Отдыхающие на берегу Черного моря в Коктебеле.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КультураKoktebel Jazz PartyДмитрий КиселевКоктебель
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