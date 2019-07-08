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РИА Новости
Культура

Koktebel Jazz Party объявил первых участников фестиваля - 2019

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
Люди расположились на пляже недалеко от главной сцены международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Оргкомитет главного музыкального события лета в Крыму, международного фестиваля Koktebel Jazz Party, назвал первых участников сезона джаза-2019. Зрителей ждут выступления около двух десятков коллективов из США, Японии, Сингапура, Франции, Германии и других стран.
Россию на фестивале представят музыкальная группа Billy’s Band из Санкт-Петербурга, одна из лучших московских джаз-фанк групп Snake Steak, cкрипач-импровизатор и аранжировщик Феликс Лахути и его коллектив UNIVERSALOVE, квартет К.И.М.М. с участием выдающегося гитариста советского и российского джаза Алексея Кузнецова и другие. Среди российских хедлайнеров фестиваля – рок-певица и музыкант Юлия Чичерина.
По традиции имена зарубежных исполнителей Koktebel Jazz Party будут представлены в день его открытия и станут приятным сюрпризом для зрителей и гостей Коктебеля.
Продажи билетов на Koktebel Jazz Party стартовали в начале июня. Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей.
Мероприятие проходит при информационной поддержке международной медиагруппы "Россия сегодня" и холдинга ВГТРК. Музыкальным партнером фестиваля является Радио JAZZ. Региональным партнером выступает ИД Собака Крым.
Вокалист группы BILLY'S BAND Билли Новик выступает на Koktebel Jazz Party фестиваля Крымская весна
18 марта, 13:45
Koktebel Jazz Party на фестивале "Крымская весна"
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль). Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает медиагруппа "Красный Квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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КультураKoktebel Jazz PartyКрым
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