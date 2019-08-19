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РИА Новости
Туризм

Мультивизы по новым правилам: что меняется в странах Шенгена

08:00 19.08.2019
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© Depositphotos / iakovenko123Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Девушка на паспортном контроле в аэропорту
© Depositphotos / iakovenko123
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Оформлять шенгенские визы вскоре придется по новым правилам. Cовет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу с условиями получения разрешений на въезд на год, два года и пять лет. Пока еще действуют старые правила и некоторые страны готовы поставить "мультик" в чистый паспорт. О том, какие консульства наиболее лояльны к туристам из России, что изменится, когда визовый кодекс вступит в силу, и почему жители Санкт-Петербурга стоят в очереди перед поездкой в Финляндию, — в материале РИА Новости.

"Мультишенген" для опытных путешественников

Согласно правилам, которые в начале лета одобрил совет ЕС, визу на год турист получит, если он в течение предыдущих двух лет законно использовал три краткосрочные визы. На два года разрешение выдадут, если была годовая мультивиза в течение тех же двух предыдущих лет. На пятилетнюю сможет претендовать тот, кто правильно использовал двухгодичную в течение трех лет.
После формального утверждения Советом ЕС новые правила опубликуют, а через полгода они вступят в силу. То есть визы для поездок на новогодние праздники еще будут, видимо, оформляться по-старому.
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Самые щедрые

В разных странах визовая политика периодически меняется, однако ждать семь лет пятилетнего "шенгена" обычно не приходится. "Шенгенская виза в паспорте — момент положительный. Как правило, первую визу на длительный срок не дают, максимум на год, — рассказывает директор департамента рекламы и PR туроператора "Русский экспресс" Анна Филатовская. — Бывали случаи, когда пятилетнюю визу ставила Франция или на три года — Греция после одного лишь "шенгена".
"Самой щедрой на мультивизу по-прежнему остается Греция", — говорит генеральный директор "Компании Вояж" из Санкт-Петербурга Елена Андреева. Правда, уточняет, что если в прошлом году греки охотно давали трехгодичные, то в этом — на полгода-год. Представитель компании "Визаход" Вероника Лагутина отмечает, что проще всего греческую мультивизу получить с мая по сентябрь. В низкий сезон сотрудникам консульства может понадобиться дополнительное подтверждение того, что турист направляется именно в Грецию — например, придется представить выкупленные авиабилеты.
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По словам руководителя визового отдела компании "Туртрансвояж" Ивана Балановского, в совсем чистый паспорт "шенген" на полгода могут поставить французы и испанцы.

Раз на раз не приходится

Об Италии эксперты отзываются так: "Раз на раз не приходится". "Могут обладателю паспорта, где мало виз, дать длительный "шенген", а человеку, не раз бывавшему в Европе, — однократный", — отмечает представитель компании "Визаход" Вероника Лагутина.
"Бывает, что Италия даже после трех своих годовых виз следующую ограничивает сроком поездки. Логика консульств не всегда ясна", — подтверждает Анна Филатовская.
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Успеть до сентября

В визовом центре Финляндии в Санкт-Петербурге в начале августа были очереди. В Хельсинки ужесточили требования к пакету документов (а точнее, привели их в соответствие с правилами ЕС). То есть туристам, помимо анкеты, фотографии, оплаты консульского сбора, копии внутреннего паспорта и согласия на обработку персональных данных, с осени понадобятся, например, подтверждение проживания, проездные билеты, письменное описание маршрута тура, справка с места работы с данными о заработной плате, выписка с банковского счета.
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Как только об этом стало известно, жители Санкт-Петербурга ринулись за визами. "Я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди", — прокомментировал ситуацию директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен и посоветовал заранее записываться на прием или выбирать для посещения визового центра Финляндии оптимальное время, когда очереди минимальны.
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила подчеркнула, что с 1 сентября россияне будут получать визы в Финляндию без затруднений.

Правило первого въезда

"Страна Суоми очень трепетно относится к своим визам. Если турист был в основном в других странах, велика вероятность в следующий раз получить разрешение на въезд только на срок тура", — говорит Вероника Лагутина. Она добавляет, что следует сохранить доказательства пребывания в Финляндии: чеки, ваучеры из отеля. Другие эксперты также подтверждают, что финны очень тщательно смотрят на штамп о пересечении границы и на количество дней, проведенных в стране.
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Кстати, "правило первого въезда" часто актуально и для Прибалтики. При этом консульства охотно ставят мультивизы. Например, по словам Елены Андреевой, норма для Эстонии — на два года.
После вступления кодекса в силу, как уточняют чиновники ЕС, ужесточат проверки по всем базам и создадут "общее хранилище идентификационных данных" (CIR) в привязке к конкретным лицам.

Мультивиза норвежская

Сотрудники туристических и визовых компаний надеются, что когда все это заработает, с визами в некоторые европейские страны станет проще. "Новые правила, на мой взгляд, положительно скажутся на оформлении австрийских, швейцарских виз, — считает Вероника Лагутина. — Сейчас максимальный срок — год. И история путешествий не помогает".
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Иван Балановский также предупреждает, что, несмотря на прошлые мультивизы в паспорте, велика вероятность, что в консульствах Норвегии, Швеции, Австрии поставят штамп с датами поездки. Кстати, в прошлом году больше всего отказов зафиксировано в консульствах Норвегии — 17,85 процента. Разворачивали чуть ли не каждого пятого.
"Максимально благополучные страны не выдают длинных виз, и мы стараемся переориентировать туристов, чтобы им не приходилось каждые полгода оформлять новые", — уточняет Вероника Лагутина.
Впрочем, не все эксперты считают, что визовый кодекс серьезно что-то изменит. Анна Филатовская подчеркивает, что кодекс — на бумаге, в действительности многое работает иначе. "Все помнят: когда вводили биометрию, объявили об общих, единых требованиях к документам по всем странам Шенгена. На деле же каждая запрашивает что-то свое", — подытоживает эксперт.
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ТуризмПроблемы - ТуризмТуризмтуристывизыПрибалтикаСовет ЕСШвецияФранцияЭстонияЛатвияФинляндияГрецияЕвропаШвейцарияАвстрияНорвегияИталияИспанияЛитва
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