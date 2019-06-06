ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

БРЮССЕЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.

Визу на год можно будет получить, если заявитель выполняет условия въезда и в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал три краткосрочные визы. На два года визу выдадут при условии получения годовой мультивизы в течение тех же двух предыдущих лет. На пятилетнюю мультивизу может претендовать тот, кто правильно использовал двухгодичную в течение трех лет.

В апреле эти поправки одобрил Европарламент, теперь остается формальное утверждение Советом ЕС, после чего новые правила будут опубликованы, а через полгода вступят в силу. Предполагается, что они затронут туристов из более чем ста стран.

По заверению чиновников из ЕС, эти изменения предусматривают "лучшие условия для добросовестных путешественников". Что касается россиян, то для них одним из главных удобств станет внедрение согласованного в ЕС подхода к выдаче многократных виз путешественникам "с положительной визовой историей" на постепенно увеличивающийся срок от года до пяти лет.