МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.

Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. В настоящее время при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.

Ранее в генконсульстве Финляндии в Петербурге РИА Новости сообщали, что россияне спешат оформить визы до 1 сентября. С начала августа число заявлений на получение визы значительно возросло и привело к очередям в визовом центре в Петербурге, отмечали в консульском учреждении.

"Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди", - сообщил Туоминен на информационной встрече в генконсульстве Финляндии в четверг.

При этом, по его оценке, "нет никакой необходимости стоять в очередях в визовый центр". Туоминен посоветовал заранее записываться на прием или выбирать для посещения визового центра Финляндии оптимальное время, когда очереди минимальны - приблизительно с 09.00 до 12.30 мск.

Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила отметила, в свою очередь, что не видит проблем с оформлением россиянами виз по новым требованиям. "Хочу заверить вас, что россияне будут получать визы в Финляндию без затруднений с 1 сентября", - сказала она.