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РИА Новости
Туризм

МИД Финляндии восхитился спокойствием россиян в очередях за визами

11:38, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг - РИА Новости. Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге после объявления Финляндией о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.
Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза. В настоящее время при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
Очередь на посадку в самолет
6 августа, 12:54РИА Новости
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Ранее в генконсульстве Финляндии в Петербурге РИА Новости сообщали, что россияне спешат оформить визы до 1 сентября. С начала августа число заявлений на получение визы значительно возросло и привело к очередям в визовом центре в Петербурге, отмечали в консульском учреждении.
"Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди", - сообщил Туоминен на информационной встрече в генконсульстве Финляндии в четверг.
При этом, по его оценке, "нет никакой необходимости стоять в очередях в визовый центр". Туоминен посоветовал заранее записываться на прием или выбирать для посещения визового центра Финляндии оптимальное время, когда очереди минимальны - приблизительно с 09.00 до 12.30 мск.
Шенгенская виза
1 августа, 17:06Сказано в эфире - Радио Sputnik
"Страшный" период прошел. Эксперт о новых требованиях Финляндии к визамФинляндия ужесточит требования к визам для россиян с 1 сентября. О том, как это может отразиться на туристическом потоке, в интервью радио Sputnik рассказал независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.
Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила отметила, в свою очередь, что не видит проблем с оформлением россиянами виз по новым требованиям. "Хочу заверить вас, что россияне будут получать визы в Финляндию без затруднений с 1 сентября", - сказала она.
Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге в среднем выдает россиянам за месяц от 30 тысяч до 70 тысяч виз. Там сообщили, что с весны 2019 года наблюдается рост количества визовых заявлений: в июле было принято 74 тысячи заявлений, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. С январь по июль этого года генконсульством было принято 407 тысяч заявлений, что на 19% больше показателей прошлого года. За 2018 год генконсульство Финляндии приняло почти 545 тысяч визовых заявлений.
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ТуризмМИД ФинляндииФинляндияВ мире
Популярные комментарии
а, чему удивляться? Мы не скачем..мы русские. Есть порядок подачи документов, соблюдаем..
8 августа, 14:38
ЗВЗа, Веру, царя и Отечество!
3621017
А вот горячие финские парни могут и побузить у посольства РФ в Полярной суоми. Ведь им тоже придётся оформляться по аналогичным правилам. И попить водочки уже так просто в Выборг и Питер не скатаешься.
8 августа, 14:49
сергей шмидт
1740003
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