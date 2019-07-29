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РИА Новости

Случаи гибели людей во время стрельбы в общественных местах в США

Вчера, 12:23
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© AP Photo / Noah BergerСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Гилрой, штат Калифорния, США. 28 июля 2019
© AP Photo / Noah Berger
29 июля в городе Гилрой на западе Калифорнии в результате стрельбы на фестивале чеснока погибли три человека. Пострадали около 60 человек: 15 из них были ранены, остальные получили травмы. По данным главы местной полиции, подозреваемый в стрельбе убит. Власти не исключают, что у стрелявшего могли быть сообщники.
23 июня в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана началась стрельба. Во время инцидента в заведении и на прилегающей парковке находилось от 50 до 100 человек. В результате инцидента один человек погиб, около десяти получили ранения.
17 июня в Филадельфии в штате Пенсильвания во время школьного выпускного результате стрельбы один человек погиб и семь пострадали. Среди пострадавших – четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет и трое взрослых.
9 июня вечером в американском городе Сент-Луис, штат Миссури, несколько детей и взрослых стояли на улице, когда из проезжающей мимо машины открыли по ним стрельбу. Трехлетний малыш погиб, шестилетний ребенок был госпитализирован.
31 мая в городе Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, Деуэйн Крэддок открыл стрельбу в трехэтажном административном здании. Погибли 12 человек, несколько человек пострадали. В перестрелку с подозреваемым вступили четверо полицейских. Когда он перестал оказывать сопротивление из-за полученных ранений, полицейские стали оказывать ему первую помощь, но тот скончался.
8 мая в американском штате Колорадо в школе STEM в районе Хайлендс Рэнч произошла стрельба. Один учащийся погиб, не менее семи пострадали. Двое подозреваемых в преступлении были задержаны. По данным шерифа округа, они вошли в здание школы и стали стрелять в учащихся в двух разных местах.
1 мая в кампусе университета в городе Шарлотт в Северной Каролине Тристан Эндрю Террелл открыл стрельбу. Два человека погибли, четверо пострадали – двое из них были госпитализированы.
27 апреля в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния вечером человек в бронежилете и шлеме открыл стрельбу. В результате один человек погиб, четыре пострадали. Среди получивших ранения были несовершеннолетние дети и раввин синагоги Исроэл Гольдштейн. В вооруженном нападении было предъявлено обвинение Джону Эрнесту, против которого власти выдвинули еще 109 обвинений в совершении преступлений на почве ненависти.
16 февраля в офисном здании в городе Аврора в штате Иллинойс сотрудник компании Henry Pratt, которого на совещании уведомили об увольнении, открыл стрельбу. В результате погибли пять человек, включая стрелка, которого ликвидировали правоохранители. В ходе операции были ранены пять офицеров полиции.
24 января в результате стрельбы в баре недалеко от университета штата Пенсильвания на северо-востоке США три человека погибли, еще двое пострадали, один из них позже скончался в больнице. Стрелок покончил с собой.
23 января стрельба произошла в банке SunTrust в городе Себринг, штат Флорида. Погибли пять человек. Подозреваемый Зефен Ксавер забаррикадировался внутри здания, а позже сдался властям.
В ночь на 5 января в калифорнийском городе Торранс (США) в местном боулинге в результате стрельбы три человека погибли и четверо были ранены.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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