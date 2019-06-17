При стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы во время школьного выпускного в воскресенье в Филадельфии в штате Пенсильвания, сообщает телеканал CBS Philly со ссылкой на полицию.
Согласно телеканалу, среди пострадавших четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет и трое взрослых.
Полиция сообщила, что причины стрельбы и число стрелявших пока неизвестны. По предварительным данным, стрельбе не предшествовали драки или ссоры. Полиция расследует инцидент.
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