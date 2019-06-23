В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре

ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.

В то время когда произошла стрельба, в заведении и на прилегающей парковке находилось от 50 до 100 человек. О задержании подозреваемых и причинах случившегося пока не сообщается.