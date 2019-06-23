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РИА Новости

В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре

Вчера, 16:17
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© AP Photo / Brynn AndersonПолицейское оцепление, США
Полицейское оцепление, США
© AP Photo / Brynn Anderson
Полицейское оцепление, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.
"Отдел убийств округа Сент-Джозеф возглавил расследование после стрельбы в "Келлис Паб" этим утром… Один человек погиб, и многие другие получили ранения… Число раненых может достигать десяти", - говорится там.
По данным местного телеканала WSBT22, на месте происшествия полиция обнаружила только одного раненого, который был отправлен в больницу, где позже скончался. Остальные позже сами обратились в больницы города.
В то время когда произошла стрельба, в заведении и на прилегающей парковке находилось от 50 до 100 человек. О задержании подозреваемых и причинах случившегося пока не сообщается.
Полиция
17 июня, 08:07
При стрельбе на школьном выпускном в США погиб человек
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