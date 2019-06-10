В американском Сент-Луисе в результате стрельбы погибла трехлетняя девочка

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб, еще один ранен в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис в восточной части страны, сообщает местное издание St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на полицию.
По данным полиции, стрельба произошла в воскресенье вечером. Несколько детей и взрослых стояли на улице, когда из проезжающей мимо белой машины начали стрелять.
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В результате трехлетняя девочка скончалась в больнице от ранений, еще один шестилетний ребенок был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
Полиция проводит расследование. О задержаниях в связи с инцидентом пока не сообщается.