В американском Сент-Луисе в результате стрельбы погибла трехлетняя девочка

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Трехлетний ребенок погиб, еще один ранен в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис в восточной части страны, сообщает местное издание Трехлетний ребенок погиб, еще один ранен в результате стрельбы в американском городе Сент-Луис в восточной части страны, сообщает местное издание St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на полицию.

По данным полиции, стрельба произошла в воскресенье вечером. Несколько детей и взрослых стояли на улице, когда из проезжающей мимо белой машины начали стрелять.

В результате трехлетняя девочка скончалась в больнице от ранений, еще один шестилетний ребенок был госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.