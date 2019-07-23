Случаи гибели детей в лагерях в России в 2010-2019 годах

22 июля 2019 года стало известно, что в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в палаточном городке произошел пожар. Из 26 палаток городка 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей от 7 до 15 лет. Пострадали 12 человек, в том числе семь детей, трое из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб.
3 июня 2019 в детском лагере в Бирском районе Башкирии на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
18 января 2018 года в Выксунском районе Нижегородской области подросток утонул в бассейне детского оздоровительного лагеря. Находясь в месте, разделяющем бассейн на мелкую и глубокую зоны, 13-летний мальчик нырнул под воду. Оказавшись на большой глубине, он не смог самостоятельно всплыть на поверхность. Следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении инструктора физической культуры детского санаторно-оздоровительного центра. В феврале 2019 года он был осужден на два года ограничения свободы. С оздоровительного центра также была взыскана компенсация морального вреда в пользу родителей погибшего ребенка в размере двух миллионов рублей.
В июле 2016 года стало известно, что в Подмосковье на девятилетнего мальчика в детском лагере во время грозы упало дерево. Ребенка госпитализировали, впоследствии он скончался.
15 июля 2016 года в Челябинской области в центре детско-юношеского туризма "Космос" 11 детей и двое вожатых – 35-летняя женщина и молодой человек 20 лет – совершали спуск по крутому склону в районе хребта Заозерный Челябинской области. В момент спуска по непредназначенному для этого участку 13-летняя девочка сорвалась с высоты и погибла. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В сентябре 2016 года Миасский горсуд Челябинской области приговорил воспитателя и вожатого детского лагеря "Космос" к 2,5 годам ограничения свободы.
10 июля 2016 года в Красноярском крае 17-летний детдомовец самовольно покинул территорию детского оздоровительного лагеря "Искожевец" Минусинского района и утонул во время купания на озере Луговское. Его тело было обнаружено 12 июля. Отсутствие подростка на ужине осталось незамеченным, о пропаже воспитанника не было вовремя сообщено в правоохранительные органы.
18 июня 2016 года в Карелии опрокинулись два каноэ с детьми из лагеря "Парк-отель "Сямозеро". Ребята отправились вместе с инструкторами на водную прогулку. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, и они опрокинулись, рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась лишь утром 19 июня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню и сообщила местным жителям о произошедшем. В результате трагедии погибли 14 детей. По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело, по которому обвиняемыми проходили шесть человек. Троих суд оправдал, сочтя вину недоказанной. Экс-директора лагеря "Сямозеро" Елену Решетову приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков был осужден на восемь месяцев колонии-поселения.
20 июня 2016 года в Грайворонском районе Белгородской области в школьном лагере села Доброивановка во время купания на речке в селе Замостье около необорудованного пляжа утонул 10-летний мальчик.
24 августа 2015 года в Тейковском районе Ивановской области в оздоровительном лагере "Строитель" двое мальчиков из многодетных семей, 2007 и 2008 годов рождения, во время тихого часа вместе с другими воспитанниками находились в палате на втором этаже спального корпуса. Дети забрались на подоконник. Во время игры один из них оперся на москитную сетку. Пытаясь удержаться, он схватил другого ребенка, и оба мальчика выпали из окна с пятиметровой высоты за асфальтовую отмостку. Детей госпитализировали. Мальчик 2007 года рождения скончался, а второй ребенок получил телесные повреждения, отнесенные к тяжкому вреду здоровья, и длительное время проходил лечение в медицинских учреждениях. В феврале 2016 года суд приговорил к двум годам лишения свободы условно директора ООО "Мы и дети", курирующего работу детского лагеря в Ивановской области.
9 июня 2015 года в Ингушетии в крытом бассейне "Дельфин" детского лагеря лечебно-оздоровительного комплекса "Армхи" администратор бассейна в отсутствие спасателя-инструктора допустила детей в бассейн, не снабдив их спасательными средствами. В результате утонул 12-летний мальчик, отдыхавший в детском лагере. В октябре 2015 года суд признал женщину виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.
В ночь на 13 октября 2013 года в детском оздоровительном лагере "Звездный" в поселке Сукко города Анапа Краснодарского края в домике, где проживала горничная с ребенком, произошел пожар. Возгорание произошло от работающего обогревателя, который горничная не выключила, выйдя из домика. В результате погиб двухлетний ребенок горничной. В это время отдыхающих детей в лагере не было, остался только персонал.
15 июня 2011 года вечером в Туве в детском оздоровительном лагере имени Володи Дубинина обнаружили пропажу двух десятилетних воспитанниц республиканской коррекционной школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На следующий день тела девочек нашли в водоеме, который находится в 800 метрах от лагеря. В отношении директора лагеря было возбуждено уголовное дело по признакам части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Однако в последующем уголовное дело было прекращено.
4 августа стало известно, что в детском лагере "Парус" под Читой десятилетняя девочка упала с лошади и погибла. Во время занятий по уходу за лошадью дети учились держаться в седле. По окончании занятия дети бросились к лошади, напугав ее. Лошадь внезапно дернулась, и девочка, сидящая в седле, не удержала равновесие, застряв в стременах. Ребенок закричал, лошадь взбрыкнула и копытом ударила ребенка в голову. Девочка была немедленно доставлена в медпункт, однако реанимационные мероприятия оказались безуспешными.
9 июля 2010 года в спортивном лагере детско-юношеской спортивной школы в Тамбове утонул девятилетний мальчик. Во время купания 13 детей тренер осталась на берегу. Через 10-15 минут она, заметив, что одного ребенка нет, вывела детей на берег и стала искать пропавшего ребенка. Через некоторое время, не найдя мальчика, тренер вызвала сотрудников МЧС, которые нашли тело ребенка. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В ноябре 2010 года тренер была осуждена на два года условно.
7 июля 2010 года возле станицы Должанской Краснодарского края во время купания на Ейской косе утонули шестеро московских школьников из лагеря "Азов" и воспитатель. Еще одному ребенку был причинен тяжкий вред здоровью. Один из педагогов разрешила детям купание в море, не удостоверившись в безопасности места. Из-за резкого ухудшения погоды детей отнесло на глубокие участки. По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело. В июле 2011 года Ейский городской суд Краснодарского края приговорил обвиняемых по статье халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц, замдиректора средней школы Ирину Рябову к четырем годам лишения свободы, учителя Алексея Багрянцева – к 2,5 годам лишения свободы.
25 июня 2010 года в Саратовской области в бассейне детского оздоровительного лагеря "Чистые ключи" погиб 12-летний мальчик. Спустя 30 минут после начала купания детей отсутствие ребенка заметила воспитатель учреждения. Ребенка нашли, он был госпитализирован в Новобурасскую центральную районную больницу, где впоследствии скончался. В марте 2011 года педагоги лагеря были признаны виновными в причинении смерти по неосторожности и приговорены к условным срокам лишения свободы.
24 марта 2010 года в бассейне детского оздоровительного лагеря Тобольска утонул 14-летний подросток. Мальчик не умел плавать, поэтому во время купания на нем был одет спасательный жилет. В бассейне, в котором перепады глубины составляли от 0,9 до 2,4 метра, купалось, кроме утонувшего подростка, еще 13 детей. За ними присматривал вожатый. Через некоторое время ребята сообщили вожатому, что не могут найти своего приятеля. Мальчик был обнаружен на дне бассейна, а неподалеку – плавающий жилет. Несмотря на принятые меры по реанимации утонувшего, спасти его не удалось.
В январе 2012 года директор культурно-оздоровительного центра "Здоровье" была осуждена на пять лет лишения свободы условно. Изначально уголовное дело возбудили по статье 109 уголовного кодекса - причинение смерти по неосторожности. Но в ходе следствия вскрылись факты нарушений трудового законодательства и внутренних нормативных актов, по причине которых и могло произойти ЧП.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников