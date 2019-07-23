Девочка погибла в лагере в Хабаровском крае накануне дня рождения

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Девочке, которая погибла при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, во вторник исполнялось 11 лет, сообщил на заседании комиссии по ЧС зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей, из которых трое с ожогами находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находился в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело, оно расследуется по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Погибшей сегодня исполнилось бы 11 лет", - сказал Литвинчук.

По информации краевых властей, в палаточном лагере отдыхали дети от 7 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что погибшая девочка проживала в Комсомольске-на-Амуре. К школе, где она училась сегодня несут цветы и ставят свечи.

По информации администрации города, двое детей с ожогами в реанимации и госпитализированная в состоянии шока девочка также из Комсомольска. Еще одна девочка, которая получила ожоги и находится в реанимации, из Амурского района.