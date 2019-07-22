В Хабаровском крае ребенок погиб при пожаре в палаточном городке

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще трое детей в реанимации с ожогами после пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали, находятся в реанимации, один ребенок погиб", — сказал собеседник агентства.

Помимо палаточного городка, на территории комплекса располагаются домики для отдыхающих — всего 455. В них сейчас размещены остальные дети.

В настоящий момент пожар потушен. В его ликвидации принимали участие восемь человек и четыре единицы техники.

СК возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".