Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-22T22:23Z
https://ria.ru/20190722/1556782242.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155678/26/1556782676_0:115:1040:700_1036x0_80_0_0_538df025b73ef1f18587e15d8d2dc461.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае ребенок погиб при пожаре в палаточном городке

Вчера, 22:15
34804
© Фото : МЧС РоссииПожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Один ребенок погиб, еще трое детей в реанимации с ожогами после пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"По прибытии первых подразделений установлено, что всего было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали, находятся в реанимации, один ребенок погиб", — сказал собеседник агентства.

Помимо палаточного городка, на территории комплекса располагаются домики для отдыхающих — всего 455. В них сейчас размещены остальные дети.
В настоящий момент пожар потушен. В его ликвидации принимали участие восемь человек и четыре единицы техники.
СК возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Как сообщил на заседании комиссии по ЧС глава Солнечного района Виктор Старков, трое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре. Архивное фото
26 июля 2018, 13:08
МЧС предложило расширить полномочия пожарного надзора
7391573822
Обсудить 2
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеМЧСХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
РИА
Новости
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Лента
новостей
Логотип московского метро
На южном участке серой ветки московского метро произошел сбой
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Самолет Airbus A380-800 авиакомпании Emirates
Летевший в Дубай Airbus A380 вернулся в аэропорт Торонто
Президент РФ Владимир Путин
Путин отменил санкции России против Эритреи
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Компакт-кроссовер Lada Xray
"АвтоВАЗ" начал продавать Lada Xray Cross с вариатором
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Проверка РЖД подтвердила факт провоза в кабине машиниста клиента BlaBlaCar
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
10:08В Сиднее грузовик с 270 кг наркотиков врезался в полицейские машины
10:03В Крыму объявили штормовое предупреждение
09:59СМИ назвали возможного кандидата в премьеры Украины
09:55Железнодорожники подняли все сошедшие с рельсов вагоны в Коми
09:53Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
09:49Минобороны ответило на обвинения Сеула в нарушении воздушного пространства
09:39СК завел шесть дел после обстрелов украинскими силовиками жителей Донбасса
09:37В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
09:34В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
09:34После ДТП в Омской области с двумя погибшими завели уголовное дело
09:30В Совфеде оценили идею Вакарчука о законе о "сосуществовании" с Россией
09:29В Киргизии заявили о 14 пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном
09:24Жителей Венесуэлы освободили от работы и учебы из-за блэкаута
09:21Генконсул Японии на Сахалине покидает свой пост
09:21В Иркутской области после паводка укрепят берега и очистят русла рек
09:20Нью-Йорк стал первым штатом в США, запретившим удаление когтей у котов
09:16В Китае с начала года более 250 тысяч чиновников наказали за коррупцию
09:14Глава "Слуги народа" исключил возможность амнистии для ополченцев Донбасса
09:11Южная Корея выразила протест России из-за "нарушения границы"
Лента новостейМолния