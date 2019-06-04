Кузнецова следит за расследованием гибели ребенка в лагере в Башкирии

"Мы следим за ситуацией в Башкирии. Там ведь даже еще не открылась смена, а уже оказались дети, причем задействованы на каких-то строительно-монтажных работах. Теперь следствие установит все причины произошедшей трагедии", - заявила Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".