Кузнецова следит за расследованием гибели ребенка в лагере в Башкирии

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что следит за ситуацией в Башкирии, где ребенок погиб в летнем лагере.
По данным следствия, 3 июня в детском лагере в Бирском районе Башкирии на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм мальчик скончался на месте.
"Мы следим за ситуацией в Башкирии. Там ведь даже еще не открылась смена, а уже оказались дети, причем задействованы на каких-то строительно-монтажных работах. Теперь следствие установит все причины произошедшей трагедии", - заявила Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В СУСК по Башкирии ранее заявили, что следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы и работники лагеря.