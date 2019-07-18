Крупные пожары в мире в 2018-2019 годах

2019
18 июля в японском Киото в студии аниме начался пожар. Возгорание, по предварительным данным, началось в 10.35 по местному времени (04.35 мск) на первом этаже трехэтажного здания, в котором базируется одна из студий аниме компании Kyoto Animation, известной также под сокращенным названием KyoAni. В студии в момент пожара работали до 70 человек. В совершении поджога сознался 41-летний мужчина. По словам очевидцев, они слышали выкрик "Умри!", когда он разлил жидкость, похожую на бензин, а затем раздались несколько хлопков, похожих на взрывы. После этого из здания повалил черный дым. В ликвидации пожара были задействованы около 40 пожарных расчетов, которые ликвидировали горение спустя пять часов. Погибли 12 человек, около 10 человек находятся в состоянии клинической смерти, пострадали не менее 36 человек.
24 мая в торговом центре Taxshila в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) произошел пожар. Возгорание началось на втором этаже комплекса, на третьем и четвертом этажах находился образовательный центр. Юноши и девушки оказались блокированы в здании, поскольку пожар уничтожил лестницы. В результате происшествия погибли 19 подростков, некоторые из них скончались, попытавшись выпрыгнуть из горящего здания.
28 марта в столице Бангладеш Дакке в 19-этажном здании вспыхнул крупный пожар. К его тушению была привлечена 21 пожарная бригада, задействованы вертолеты, а также армия, флот и ВВС Бангладеш. Огонь удалось взять под контроль примерно через четыре часа. Пожар унес жизни 25 человек, не менее 70 пострадали.
27 февраля в Египте на железнодорожной станции Рамсис в центре Каира поезд на большой скорости врезался в платформу на вокзале. От столкновения загорелся и взорвался топливный бак, затем огонь быстро распространился по платформе и вагонам. В результате пожара погибли 28 человек и более 50 пострадали. Причиной катастрофы могла стала ссора машинистов двух локомотивов, в результате которой машинист протаранившего позднее вокзал тепловоза оставил кабину своей набирающей скорость машины и отправился выяснять отношения с коллегой, преградившем ему путь.
21 февраля в столице Бангладеш Дакке вспыхнул пожар в жилом доме, который также использовался как химический склад. Источником возгорания называли газовый баллон. Вскоре пламя распространилось еще на несколько близлежащих зданий. Число погибших в результате сильнейшего пожара составило по меньшей мере 78 человек.
12 февраля в отеле Arpit Palace в столице Индии Нью-Дели в 04.30 по местному времени (02.00 мск) начался пожар. 34 человека были спасены, погибли 17 человек, трое пострадали. Большинство погибших скончались от удушья, двое погибли, выпрыгнув из окна в попытке спастись.
11 января в центре лечения алкогольной и наркотической зависимости в городе Гуаякиль (Эквадор) произошел пожар. Погибли 16 человек, несколько человек с ожогами дыхательных путей были доставлены в больницу.
2018
16 декабря в индийском Мумбаи начался пожар в одной из государственных больниц. Вскоре пламя охватило большую часть помещений 5-этажного здания, и прибывшие на место происшествия пожарные бригады долгое время не могли справиться с огнем. В результате крупного пожара погибли не менее восьми человек, 145 пострадали, 28 из них находились в критическом состоянии.
25 августа в Китае в одной из гостиниц Харбина с термальными источниками рано утром произошел пожар. Площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров. С огнем боролись более 100 пожарных, которым удалось потушить пожар почти через четыре часа. В результате происшествия погибли 19 человек, еще 23 пострадали.
28 июня в результате пожара, произошедшего в столице Кении Найроби в районе рынка Джикомба, погибли 15 человек и более 70 пострадали.
В ночь на 24 апреля огонь вспыхнул здании караоке в городе Цинъюань южной китайской провинции Гуандун. Пожар был потушен быстро, но избежать большого числа жертв не удалось. Погибли 18 человек, еще пятеро получили травмы.
В ночь на 30 марта загорелся изнутри двухъярусный автобус, перевозивший 47 легально въехавших в Таиланд на работу мигрантов от мьянманской границы в один из индустриальных парков провинции Патхум Тхани. Возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса, не давая возможности находившимся там пассажирам выбраться наружу. Водитель успел остановить транспортное средство, после чего 24 пассажира, сам водитель, его жена и сменщик сумели покинуть автобус. 20 гастарбайтеров, находившихся в задней части машины, погибли.
28 марта в результате пожара в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек.
25 марта пожар вспыхнул в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По числу жертв этот пожар - один из крупнейших в России за сто лет.
2 марта в столице Азербайджана Баку произошел пожар в здании республиканского Наркологического центра. Пожарные долго не могли проникнуть в здание, возгорание усиливалось из-за сильного ветра. Свыше 30 человек были эвакуированы из здания. В результате пожара погибли 26 человек.
26 января утром пожар вспыхнул на первом этаже больницы имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо в Республике Корее. На тушение ушло около двух часов. В тот момент в больнице находились 111 пациентов. В результате пожара погиб 41 человек, пострадали 79.
18 января на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. Автобус следовал из Узбекистана в Россию. Погибли 52 человека - все граждане Узбекистана. Пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости