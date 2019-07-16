Вокруг Нотр-Дама. Чем заняться этим летом в Париже

"Парижский Нотр-Дам был и остается одним из символов города. Это обязательный пункт для экскурсий, пусть и без посещения самого собора, — говорит Инесса Короткова. — Это касается, например, туристических автобусов и корабликов: маршруты перестроены таким образом, чтобы объезжать перекрытый периметр собора".
"Парижский Нотр-Дам был и остается одним из символов города. Это обязательный пункт для экскурсий, пусть и без посещения самого собора, — говорит Инесса Короткова. — Это касается, например, туристических автобусов и корабликов: маршруты перестроены таким образом, чтобы объезжать перекрытый периметр собора".
В соборе Парижской Богоматери проводятся восстановительные работы. Месяц назад — 15 июня — там отслужили первую после пожара мессу. "Дата символическая, — пояснил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью еженедельнику Famille chretienne. — Это праздник освящения собора, то есть освящения алтаря. Очень важно дать понять миру, что роль собора — показывать славу Бога". Местные гиды рассказывают, что из соображений безопасности мероприятие было закрытым. Присутствовало человек 30, все в строительных касках.
В соборе Парижской Богоматери проводятся восстановительные работы. Месяц назад — 15 июня — там отслужили первую после пожара мессу. "Дата символическая, — пояснил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью еженедельнику Famille chretienne. — Это праздник освящения собора, то есть освящения алтаря. Очень важно дать понять миру, что роль собора — показывать славу Бога". Местные гиды рассказывают, что из соображений безопасности мероприятие было закрытым. Присутствовало человек 30, все в строительных касках.
"Здание пока оцеплено, но периметр уже гораздо меньше, чем вначале, когда почти половина острова Сите была в оцеплении. Например, с левой стороны (если стоять к собору лицом) можно подойти к Нотр-Даму почти вплотную", — уточняет парижский гид Кира Поти. По ее словам, туристов больше всего интересует, что именно сгорело, можно ли было это спасти и в каком виде храм восстановят. Многие думали, что ущерб намного больше.
"Здание пока оцеплено, но периметр уже гораздо меньше, чем вначале, когда почти половина острова Сите была в оцеплении. Например, с левой стороны (если стоять к собору лицом) можно подойти к Нотр-Даму почти вплотную", — уточняет парижский гид Кира Поти. По ее словам, туристов больше всего интересует, что именно сгорело, можно ли было это спасти и в каком виде храм восстановят. Многие думали, что ущерб намного больше.
В XII веке, когда началось строительство собора, предполагалось, что храм вместит "все население Парижа". В городе тогда проживало примерно десять тысяч человек. Можно сказать, это почти удалось: в храме помещается более девяти тысяч. Первый камень в фундамент собора заложил папа римский Александр III, который находился в Париже с 24 марта по 25 апреля 1163 года.
В XII веке, когда началось строительство собора, предполагалось, что храм вместит "все население Парижа". В городе тогда проживало примерно десять тысяч человек. Можно сказать, это почти удалось: в храме помещается более девяти тысяч. Первый камень в фундамент собора заложил папа римский Александр III, который находился в Париже с 24 марта по 25 апреля 1163 года.
Во время пожара разрушились трехметровые часы с механизмом 1867 года. Они были расположены под стрелой собора и управляли четырьмя циферблатами на крыше. Но в конце июня сделали неожиданное открытие: в церкви Святой Троицы в центре Парижа нашлись часы, почти идентичные утраченным в Нотр-Даме, которые считались уникальными. Этот механизм изготовлен в той же мастерской и в том же году.
А еще ранее реставраторы обнаружили среди обломков храма одного из четырех позолоченных ангелочков, украшавших окно-розу на замковом камне свода.
Во время пожара разрушились трехметровые часы с механизмом 1867 года. Они были расположены под стрелой собора и управляли четырьмя циферблатами на крыше. Но в конце июня сделали неожиданное открытие: в церкви Святой Троицы в центре Парижа нашлись часы, почти идентичные утраченным в Нотр-Даме, которые считались уникальными. Этот механизм изготовлен в той же мастерской и в том же году.
А еще ранее реставраторы обнаружили среди обломков храма одного из четырех позолоченных ангелочков, украшавших окно-розу на замковом камне свода.
Расследование ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По информации прокуратуры, в приоритете версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в реставрации и сборе средств предложили международные организации и крупные компании.
Расследование ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По информации прокуратуры, в приоритете версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в реставрации и сборе средств предложили международные организации и крупные компании.
На остров Сите, где стоит Нотр-Дам, можно попасть по каменному мосту Сен-Мишель от одноименной площади. Всего же в Сите девять мостов. "В день пожара я была на острове Сен-Луи рядом с Сите. Сначала мы увидели, что на крыше собора, где были леса, появился дым, а потом — языки пламени, — вспоминает россиянка Мария Александрова. — Пожар охватил практически всю крышу". По ее словам, вокруг в основном были туристы из Европы, Америки. Переживали все, многие плакали.
На остров Сите, где стоит Нотр-Дам, можно попасть по каменному мосту Сен-Мишель от одноименной площади. Всего же в Сите девять мостов. "В день пожара я была на острове Сен-Луи рядом с Сите. Сначала мы увидели, что на крыше собора, где были леса, появился дым, а потом — языки пламени, — вспоминает россиянка Мария Александрова. — Пожар охватил практически всю крышу". По ее словам, вокруг в основном были туристы из Европы, Америки. Переживали все, многие плакали.
Туристов в Париже и сейчас довольно много. Статистики за этот год еще нет, но, по данным офиса по туризму и конгрессам Парижа, в 2018-м в городе побывало 24,5 миллиона гостей. "Что касается российского рынка, то в 2018-м мы наблюдали прирост в 11,2 процента по числу прибытий — 256 тысяч. Россияне провели в городе 693 тысячи ночевок (плюс 10,5 процента по сравнению с 2017-м), — рассказывает Инесса Короткова. — Первое полугодие 2019-го показало небольшой спад авиабронирований, но мы ждем роста".
Туристов в Париже и сейчас довольно много. Статистики за этот год еще нет, но, по данным офиса по туризму и конгрессам Парижа, в 2018-м в городе побывало 24,5 миллиона гостей. "Что касается российского рынка, то в 2018-м мы наблюдали прирост в 11,2 процента по числу прибытий — 256 тысяч. Россияне провели в городе 693 тысячи ночевок (плюс 10,5 процента по сравнению с 2017-м), — рассказывает Инесса Короткова. — Первое полугодие 2019-го показало небольшой спад авиабронирований, но мы ждем роста".
Парижскому метрополитену, входящему в пятерку старейших подземок Европы, 120 лет. Станция "Данфер-Рошро", открывшаяся 24 апреля 1906 года, названа в честь французского военного деятеля Пьера Филиппа Данфера-Рошро.
Парижскому метрополитену, входящему в пятерку старейших подземок Европы, 120 лет. Станция "Данфер-Рошро", открывшаяся 24 апреля 1906 года, названа в честь французского военного деятеля Пьера Филиппа Данфера-Рошро.
Спустя четыре года после открытия "Данфер-Рошро" в парижском метрополитене появилась станция «Сен-Мишель». Сейчас тут есть переход на станцию экспрессов "Сен-Мишель — Нотр-Дам".
Спустя четыре года после открытия "Данфер-Рошро" в парижском метрополитене появилась станция «Сен-Мишель». Сейчас тут есть переход на станцию экспрессов "Сен-Мишель — Нотр-Дам".
Некоторые станции отличаются очень оригинальным дизайном. Здесь есть курочка Ряба: витраж площадью около сорока квадратных метров, выполненный московским художником Иваном Лубенниковым. Также стоит обратить внимание на довольно необычную скульптурную композицию Point de Rencontre — "Точка пересечения".
Некоторые станции отличаются очень оригинальным дизайном. Здесь есть курочка Ряба: витраж площадью около сорока квадратных метров, выполненный московским художником Иваном Лубенниковым. Также стоит обратить внимание на довольно необычную скульптурную композицию Point de Rencontre — "Точка пересечения".
По отзывам местных жителей и гостей французской столицы, в городе очень хорошо развита инфраструктура для мотоциклов и скутеров — власти действительно заботятся об удобстве водителей двухколесной техники. Так, если поставить машину в центре города бесплатно практически невозможно, то найти парковку с табличкой "2 roues" (Два колеса) — запросто.
По отзывам местных жителей и гостей французской столицы, в городе очень хорошо развита инфраструктура для мотоциклов и скутеров — власти действительно заботятся об удобстве водителей двухколесной техники. Так, если поставить машину в центре города бесплатно практически невозможно, то найти парковку с табличкой "2 roues" (Два колеса) — запросто.
Небольшая улочка в Латинском квартале Ла-Хюшет (Rue de la Huchette) традиционно привлекает туристов. Тут полно магазинчиков, сувенирных лавок, ресторанов и кафе. Рядом — набережная Сены и мосты на остров Сите.
Небольшая улочка в Латинском квартале Ла-Хюшет (Rue de la Huchette) традиционно привлекает туристов. Тут полно магазинчиков, сувенирных лавок, ресторанов и кафе. Рядом — набережная Сены и мосты на остров Сите.
Скульптура "Слушатель" в парке Ле-Аль считается одной из самых оригинальных в Париже. Возле нее всегда много парижан и гостей города.
Скульптура "Слушатель" в парке Ле-Аль считается одной из самых оригинальных в Париже. Возле нее всегда много парижан и гостей города.
По словам Инессы Коротковой, этим летом в Париже ожидается немало интересных событий. Например, мультимедийная выставка "Ван Гог, звездная ночь" в художественном центре "Мастерская света" (Atelier des Lumières), экспозиция "Дега в опере" в музее Орсе, а также "Тутанхамон: сокровищница фараона" в Гранд-Аль в парке Ла-Виллет. В конце лета любители музыки могут приехать на музыкальный фестиваль "Рок на Сене", который пройдет 23—25 августа. А с июля по сентябрь набережные Сены превращаются в любимый парижанами и туристами Пари-Пляж.
По словам Инессы Коротковой, этим летом в Париже ожидается немало интересных событий. Например, мультимедийная выставка "Ван Гог, звездная ночь" в художественном центре "Мастерская света" (Atelier des Lumières), экспозиция "Дега в опере" в музее Орсе, а также "Тутанхамон: сокровищница фараона" в Гранд-Аль в парке Ла-Виллет. В конце лета любители музыки могут приехать на музыкальный фестиваль "Рок на Сене", который пройдет 23—25 августа. А с июля по сентябрь набережные Сены превращаются в любимый парижанами и туристами Пари-Пляж.