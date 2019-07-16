Вокруг Нотр-Дама. Чем заняться этим летом в Париже

Во время пожара разрушились трехметровые часы с механизмом 1867 года. Они были расположены под стрелой собора и управляли четырьмя циферблатами на крыше. Но в конце июня сделали неожиданное открытие: в церкви Святой Троицы в центре Парижа нашлись часы, почти идентичные утраченным в Нотр-Даме, которые считались уникальными. Этот механизм изготовлен в той же мастерской и в том же году.

А еще ранее реставраторы обнаружили среди обломков храма одного из четырех позолоченных ангелочков, украшавших окно-розу на замковом камне свода.