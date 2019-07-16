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РИА Новости
Туризм

Вокруг Нотр-Дама. Чем заняться этим летом в Париже

08:00
2073
В Париже высокий летний сезон: по Сене курсируют прогулочные кораблики, в центре города экскурсоводы на разных языках рассказывают о достопримечательностях. Несмотря на недавние беспорядки, гости города по-прежнему фотографируются на фоне собора Парижской Богоматери, который три месяца назад — 15 апреля — пострадал от разрушительного пожара. "Реставрация собора продлится несколько лет, — сообщила РИА Новости Инесса Короткова, руководитель представительства Национального агентства по развитию туризма во Франции (Atout France) в России и странах СНГ. — Крупные компании и частные лица могут сделать вклад через официальный сайт по сбору средств".
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

"Парижский Нотр-Дам был и остается одним из символов города. Это обязательный пункт для экскурсий, пусть и без посещения самого собора, — говорит Инесса Короткова. — Это касается, например, туристических автобусов и корабликов: маршруты перестроены таким образом, чтобы объезжать перекрытый периметр собора".

Прогулочный катер Le Martin Pêcheur (справа) на Сене вблизи Собора Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) в Париже
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"Парижский Нотр-Дам был и остается одним из символов города. Это обязательный пункт для экскурсий, пусть и без посещения самого собора, — говорит Инесса Короткова. — Это касается, например, туристических автобусов и корабликов: маршруты перестроены таким образом, чтобы объезжать перекрытый периметр собора".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В соборе Парижской Богоматери проводятся восстановительные работы. Месяц назад — 15 июня — там отслужили первую после пожара мессу. "Дата символическая, — пояснил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью еженедельнику Famille chretienne. — Это праздник освящения собора, то есть освящения алтаря. Очень важно дать понять миру, что роль собора — показывать славу Бога". Местные гиды рассказывают, что из соображений безопасности мероприятие было закрытым. Присутствовало человек 30, все в строительных касках.

Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) в Париже. В Соборе проводятся восстановительные работы после пожара, случившегося 15 апреля 2019 года
2 из 15

В соборе Парижской Богоматери проводятся восстановительные работы. Месяц назад — 15 июня — там отслужили первую после пожара мессу. "Дата символическая, — пояснил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью еженедельнику Famille chretienne. — Это праздник освящения собора, то есть освящения алтаря. Очень важно дать понять миру, что роль собора — показывать славу Бога". Местные гиды рассказывают, что из соображений безопасности мероприятие было закрытым. Присутствовало человек 30, все в строительных касках.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

"Здание пока оцеплено, но периметр уже гораздо меньше, чем вначале, когда почти половина острова Сите была в оцеплении. Например, с левой стороны (если стоять к собору лицом) можно подойти к Нотр-Даму почти вплотную", — уточняет парижский гид Кира Поти. По ее словам, туристов больше всего интересует, что именно сгорело, можно ли было это спасти и в каком виде храм восстановят. Многие думали, что ущерб намного больше.

Города мира. Париж
3 из 15

"Здание пока оцеплено, но периметр уже гораздо меньше, чем вначале, когда почти половина острова Сите была в оцеплении. Например, с левой стороны (если стоять к собору лицом) можно подойти к Нотр-Даму почти вплотную", — уточняет парижский гид Кира Поти. По ее словам, туристов больше всего интересует, что именно сгорело, можно ли было это спасти и в каком виде храм восстановят. Многие думали, что ущерб намного больше.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В XII веке, когда началось строительство собора, предполагалось, что храм вместит "все население Парижа". В городе тогда проживало примерно десять тысяч человек. Можно сказать, это почти удалось: в храме помещается более девяти тысяч. Первый камень в фундамент собора заложил папа римский Александр III, который находился в Париже с 24 марта по 25 апреля 1163 года.

Цветущаю роза перед Собором Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) в Париже
4 из 15

В XII веке, когда началось строительство собора, предполагалось, что храм вместит "все население Парижа". В городе тогда проживало примерно десять тысяч человек. Можно сказать, это почти удалось: в храме помещается более девяти тысяч. Первый камень в фундамент собора заложил папа римский Александр III, который находился в Париже с 24 марта по 25 апреля 1163 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Во время пожара разрушились трехметровые часы с механизмом 1867 года. Они были расположены под стрелой собора и управляли четырьмя циферблатами на крыше. Но в конце июня сделали неожиданное открытие: в церкви Святой Троицы в центре Парижа нашлись часы, почти идентичные утраченным в Нотр-Даме, которые считались уникальными. Этот механизм изготовлен в той же мастерской и в том же году.

А еще ранее реставраторы обнаружили среди обломков храма одного из четырех позолоченных ангелочков, украшавших окно-розу на замковом камне свода.

Восстановительные работы Собора Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) после пожара
5 из 15

Во время пожара разрушились трехметровые часы с механизмом 1867 года. Они были расположены под стрелой собора и управляли четырьмя циферблатами на крыше. Но в конце июня сделали неожиданное открытие: в церкви Святой Троицы в центре Парижа нашлись часы, почти идентичные утраченным в Нотр-Даме, которые считались уникальными. Этот механизм изготовлен в той же мастерской и в том же году.

А еще ранее реставраторы обнаружили среди обломков храма одного из четырех позолоченных ангелочков, украшавших окно-розу на замковом камне свода.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Расследование ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По информации прокуратуры, в приоритете версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в реставрации и сборе средств предложили международные организации и крупные компании.

Восстановительные работы Собора Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) после пожара
6 из 15

Расследование ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По информации прокуратуры, в приоритете версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Помощь в реставрации и сборе средств предложили международные организации и крупные компании.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

На остров Сите, где стоит Нотр-Дам, можно попасть по каменному мосту Сен-Мишель от одноименной площади. Всего же в Сите девять мостов. "В день пожара я была на острове Сен-Луи рядом с Сите. Сначала мы увидели, что на крыше собора, где были леса, появился дым, а потом — языки пламени, — вспоминает россиянка Мария Александрова. — Пожар охватил практически всю крышу". По ее словам, вокруг в основном были туристы из Европы, Америки. Переживали все, многие плакали.

Каменный мост Сен-Мишель, соединяющий площадь Сен-Мишель c островом Сите в Париже
7 из 15

На остров Сите, где стоит Нотр-Дам, можно попасть по каменному мосту Сен-Мишель от одноименной площади. Всего же в Сите девять мостов. "В день пожара я была на острове Сен-Луи рядом с Сите. Сначала мы увидели, что на крыше собора, где были леса, появился дым, а потом — языки пламени, — вспоминает россиянка Мария Александрова. — Пожар охватил практически всю крышу". По ее словам, вокруг в основном были туристы из Европы, Америки. Переживали все, многие плакали.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Туристов в Париже и сейчас довольно много. Статистики за этот год еще нет, но, по данным офиса по туризму и конгрессам Парижа, в 2018-м в городе побывало 24,5 миллиона гостей. "Что касается российского рынка, то в 2018-м мы наблюдали прирост в 11,2 процента по числу прибытий — 256 тысяч. Россияне провели в городе 693 тысячи ночевок (плюс 10,5 процента по сравнению с 2017-м), — рассказывает Инесса Короткова. — Первое полугодие 2019-го показало небольшой спад авиабронирований, но мы ждем роста".

Горожане и туристы на площади у Собора Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) в Париже
8 из 15

Туристов в Париже и сейчас довольно много. Статистики за этот год еще нет, но, по данным офиса по туризму и конгрессам Парижа, в 2018-м в городе побывало 24,5 миллиона гостей. "Что касается российского рынка, то в 2018-м мы наблюдали прирост в 11,2 процента по числу прибытий — 256 тысяч. Россияне провели в городе 693 тысячи ночевок (плюс 10,5 процента по сравнению с 2017-м), — рассказывает Инесса Короткова. — Первое полугодие 2019-го показало небольшой спад авиабронирований, но мы ждем роста".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Парижскому метрополитену, входящему в пятерку старейших подземок Европы, 120 лет. Станция "Данфер-Рошро", открывшаяся 24 апреля 1906 года, названа в честь французского военного деятеля Пьера Филиппа Данфера-Рошро.

Города мира. Париж
9 из 15

Парижскому метрополитену, входящему в пятерку старейших подземок Европы, 120 лет. Станция "Данфер-Рошро", открывшаяся 24 апреля 1906 года, названа в честь французского военного деятеля Пьера Филиппа Данфера-Рошро.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Спустя четыре года после открытия "Данфер-Рошро" в парижском метрополитене появилась станция «Сен-Мишель». Сейчас тут есть переход на станцию экспрессов "Сен-Мишель — Нотр-Дам".

Станция Парижского метрополитена Сен-Мишель (Saint-Michel)
10 из 15

Спустя четыре года после открытия "Данфер-Рошро" в парижском метрополитене появилась станция «Сен-Мишель». Сейчас тут есть переход на станцию экспрессов "Сен-Мишель — Нотр-Дам".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Некоторые станции отличаются очень оригинальным дизайном. Здесь есть курочка Ряба: витраж площадью около сорока квадратных метров, выполненный московским художником Иваном Лубенниковым. Также стоит обратить внимание на довольно необычную скульптурную композицию Point de Rencontre — "Точка пересечения".

Скульптурная композиция Point de Rencontre в Парижском метрополитене
11 из 15

Некоторые станции отличаются очень оригинальным дизайном. Здесь есть курочка Ряба: витраж площадью около сорока квадратных метров, выполненный московским художником Иваном Лубенниковым. Также стоит обратить внимание на довольно необычную скульптурную композицию Point de Rencontre — "Точка пересечения".

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

По отзывам местных жителей и гостей французской столицы, в городе очень хорошо развита инфраструктура для мотоциклов и скутеров — власти действительно заботятся об удобстве водителей двухколесной техники. Так, если поставить машину в центре города бесплатно практически невозможно, то найти парковку с табличкой "2 roues" (Два колеса) — запросто.

Города мира. Париж
12 из 15

По отзывам местных жителей и гостей французской столицы, в городе очень хорошо развита инфраструктура для мотоциклов и скутеров — власти действительно заботятся об удобстве водителей двухколесной техники. Так, если поставить машину в центре города бесплатно практически невозможно, то найти парковку с табличкой "2 roues" (Два колеса) — запросто.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Небольшая улочка в Латинском квартале Ла-Хюшет (Rue de la Huchette) традиционно привлекает туристов. Тут полно магазинчиков, сувенирных лавок, ресторанов и кафе. Рядом — набережная Сены и мосты на остров Сите.

Женщина на улице латинского квартала Ла-Хюшет (Rue de la Huchette) в Париже
13 из 15

Небольшая улочка в Латинском квартале Ла-Хюшет (Rue de la Huchette) традиционно привлекает туристов. Тут полно магазинчиков, сувенирных лавок, ресторанов и кафе. Рядом — набережная Сены и мосты на остров Сите.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Скульптура "Слушатель" в парке Ле-Аль считается одной из самых оригинальных в Париже. Возле нее всегда много парижан и гостей города.

Скульптура Слушатель в парке Ле-Аль в Париже
14 из 15

Скульптура "Слушатель" в парке Ле-Аль считается одной из самых оригинальных в Париже. Возле нее всегда много парижан и гостей города.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Depositphotos / AndreyKr

По словам Инессы Коротковой, этим летом в Париже ожидается немало интересных событий. Например, мультимедийная выставка "Ван Гог, звездная ночь" в художественном центре "Мастерская света" (Atelier des Lumières), экспозиция "Дега в опере" в музее Орсе, а также "Тутанхамон: сокровищница фараона" в Гранд-Аль в парке Ла-Виллет. В конце лета любители музыки могут приехать на музыкальный фестиваль "Рок на Сене", который пройдет 23—25 августа. А с июля по сентябрь набережные Сены превращаются в любимый парижанами и туристами Пари-Пляж.

Эйфелева башня в Париже
15 из 15

По словам Инессы Коротковой, этим летом в Париже ожидается немало интересных событий. Например, мультимедийная выставка "Ван Гог, звездная ночь" в художественном центре "Мастерская света" (Atelier des Lumières), экспозиция "Дега в опере" в музее Орсе, а также "Тутанхамон: сокровищница фараона" в Гранд-Аль в парке Ла-Виллет. В конце лета любители музыки могут приехать на музыкальный фестиваль "Рок на Сене", который пройдет 23—25 августа. А с июля по сентябрь набережные Сены превращаются в любимый парижанами и туристами Пари-Пляж.

© Depositphotos / AndreyKr
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