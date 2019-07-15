Массовые беспорядки на Елисейских полях

Меры безопасности были повышены еще на подходах к месту проведения парада.
Меры безопасности были повышены еще на подходах к месту проведения парада.
Полицейские досматривали желающих посмотреть парад, изымали из сумок заполненные емкости, в частности бутылки с водой.
Полицейские досматривали желающих посмотреть парад, изымали из сумок заполненные емкости, в частности бутылки с водой.
Такие меры были связаны с тем, что представители "желтых жилетов" намеревались устроить очередную акцию.
Такие меры были связаны с тем, что представители "желтых жилетов" намеревались устроить очередную акцию.
Стычка с полицией произошла в одной из зрительских зон еще до начала парада.
Стычка с полицией произошла в одной из зрительских зон еще до начала парада.
Вскоре после завершения парада начались беспорядки.
Вскоре после завершения парада начались беспорядки.
Митингующие, скандировавшие лозунги "желтых жилетов", разрушали железные ограждения и строили из них баррикады.
Митингующие, скандировавшие лозунги "желтых жилетов", разрушали железные ограждения и строили из них баррикады.
Спецназ пытался раскидать конструкции.
В результате потасовки полиции пришлось применить слезоточивый газ.
В результате потасовки полиции пришлось применить слезоточивый газ.
Позднее протестующие подожгли урны вдоль Елисейских полей, вытащили на проезжую часть мусорный контейнер и тоже подожгли.
Позднее протестующие подожгли урны вдоль Елисейских полей, вытащили на проезжую часть мусорный контейнер и тоже подожгли.
К дыму от шашек и запаху слезоточивого газа добавился чад от горящего пластика.
К дыму от шашек и запаху слезоточивого газа добавился чад от горящего пластика.
Столкновения с полицией происходили в разных местах на Елисейских полях.
Столкновения с полицией происходили в разных местах на Елисейских полях.
Полиция задержала в воскресенье более 150 человек.
Полиция задержала в воскресенье более 150 человек.
Прохожие во время беспорядков на Елисейских полях.
Прохожие во время беспорядков на Елисейских полях.
Участники беспорядков в Париже.