Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = photo wide_mode=
2019-07-15T13:33Z
https://ria.ru/20190715/1556516334.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155651/50/1556515085_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_00107e04a7a55a74825a751cd89498c5.jpg
РИА Новости

Массовые беспорядки на Елисейских полях

Вчера, 13:33
33
Толпы протестующих вышли на улицы Парижа вскоре после военного парада, посвященного Дню взятия Бастилии. Произошли столкновения с полицией. Кадры с места событий — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Меры безопасности были повышены еще на подходах к месту проведения парада.

Беспорядки на Елисейских полях в Париже
1 из 14

Меры безопасности были повышены еще на подходах к месту проведения парада.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Полицейские досматривали желающих посмотреть парад, изымали из сумок заполненные емкости, в частности бутылки с водой.

Сотрудники полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
2 из 14

Полицейские досматривали желающих посмотреть парад, изымали из сумок заполненные емкости, в частности бутылки с водой.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа

Такие меры были связаны с тем, что представители "желтых жилетов" намеревались устроить очередную акцию.

Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
3 из 14

Такие меры были связаны с тем, что представители "желтых жилетов" намеревались устроить очередную акцию.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Стычка с полицией произошла в одной из зрительских зон еще до начала парада.

Участники беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
4 из 14

Стычка с полицией произошла в одной из зрительских зон еще до начала парада.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Вскоре после завершения парада начались беспорядки.

Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
5 из 14

Вскоре после завершения парада начались беспорядки.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Митингующие, скандировавшие лозунги "желтых жилетов", разрушали железные ограждения и строили из них баррикады.

Участники беспорядков на Елисейских полях в Париже
6 из 14

Митингующие, скандировавшие лозунги "желтых жилетов", разрушали железные ограждения и строили из них баррикады.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Спецназ пытался раскидать конструкции.

Сотрудники полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
7 из 14

Спецназ пытался раскидать конструкции.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

В результате потасовки полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Беспорядки на Елисейских полях в Париже
8 из 14

В результате потасовки полиции пришлось применить слезоточивый газ.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Позднее протестующие подожгли урны вдоль Елисейских полей, вытащили на проезжую часть мусорный контейнер и тоже подожгли.

Участники беспорядков на Елисейских полях в Париже
9 из 14

Позднее протестующие подожгли урны вдоль Елисейских полей, вытащили на проезжую часть мусорный контейнер и тоже подожгли.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

К дыму от шашек и запаху слезоточивого газа добавился чад от горящего пластика.

Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже
10 из 14

К дыму от шашек и запаху слезоточивого газа добавился чад от горящего пластика.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Столкновения с полицией происходили в разных местах на Елисейских полях.

Молодые люди во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
11 из 14

Столкновения с полицией происходили в разных местах на Елисейских полях.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Полиция задержала в воскресенье более 150 человек.

Сотрудник полиции во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
12 из 14

Полиция задержала в воскресенье более 150 человек.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Прохожие во время беспорядков на Елисейских полях.

Прохожие во время беспорядков на Елисейских полях в Париже
13 из 14

Прохожие во время беспорядков на Елисейских полях.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Участники беспорядков в Париже.

Участники беспорядков на Елисейских полях в Париже
14 из 14

Участники беспорядков в Париже.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
000000
Обсудить 0
Акции протеста в ПарижеПарижФото
Рекомендуем
Женщина фотографируется с трансформером автоботом на фестивале науки и технологий Geek Picnic 2019 Жить вечно/Immortality
Фестиваль науки и технологий Geek Picnic 2019
РИА
Новости
Девушки на берегу золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
"Сибирские Мальдивы", красивые и опасные
Курортный поселок Олу Дениз в провинции Мугла на Юго-Западе Турции
АТОР: в Турции курортам побережья Эгейского моря пожары не угрожают
Опять русские
Опять русские
Лента
новостей
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже. 1 июня 2019
МИД предупредил россиян об акциях протеста "желтых жилетов" во Франции
Аэропорт болгарского города Бургас
Bulgaria Air обеспечила перевозку пассажиров отмененного рейса в Петербург
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Немецкие чиновники прокомментировали ситуацию с восстановлением Нотр-Дама
Участники беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
В Париже протестующие начали строить баррикады на Елисейских полях
Высшая школа изобразительных искусств в Дрездене
Власти Дрездена рассказали о любви горожан к русской культуре
ФАС заподозрила картельный сговор на рынке детского отдыха в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Вид на здание морского порта в Сочи
В Сочи задержали прогулочный катер с двукратным перегрузом
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти птицу
В Чебоксарах мужчина залез на фонарный столб, чтобы спасти ворону
Ситуация в Египте
Испания возобновит авиасообщение с египетским курортом Шарм-эш-Шейх
Грид-герл в зоне Дорога ярости
"Быть гиком стало модно, спасибо Цукербергу". Фестиваль чудаков в Москве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Число утонувших на несанкционированном пляже в Якутске возросло до семи
02:50Крымские музейщики оценили шансы на возвращение скифского золота
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
Лента новостейМолния