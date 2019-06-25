Сгоревшие часы собора Нотр-Дам можно восстановить при помощи похожих часов

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сгоревшие часы собора Парижской Богоматери можно восстановить благодаря обнаружению почти идентичных часов, сообщает газета Parisien.

Отмечается, что часы собора были разрушены во время пожара в апреле. Они не были оцифрованы, а планы их конструкции пропали. У исследователей для проведения реконструкции не остается ничего, кроме фотографий. Французские часовщики даже создали страницу в Facebook для обсуждения этой ситуации и поставили перед собой задачу восстановить механизм при помощи 3D-визуализации.

Газета подчеркивает, что недавно было сделано открытие. Так, в помещении, расположенном точно под колоколами церкви Святой Троицы в центре Парижа, были найдены часы, почти идентичные с часами собора, которые, как считалось, были уникальны. Эти часы были изготовлены в той же мастерской Collin и в том же году, что и часы собора Парижской Богоматери.

"Это огромная удача. Как если бы мы нашли другое издание сгоревшей книги. Это бесценно", - передает газета слова часовщика Жана-Батиста Вио (Jean-Baptiste Viot).

Уточняется также, что часовщики при помощи находки смогут изготовить все детали сгоревшего механизма. Это открытие позволит сэкономить несколько лет на реконструкции.

Часы с механизмом, который датируется 1867 годом, длиной 3 метра и весом в несколько сотен килограммов, были расположены под стрелой собора и управляли четырьмя циферблатами, расположенными на крыше.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.