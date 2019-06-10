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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В соборе Парижской Богоматери 15 июня пройдет первая после пожара месса

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСобор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Первая месса после пожара в соборе Парижской Богоматери пройдет 15-16 июня, сообщил настоятель Нотр-Дама Патрик Шове в интервью еженедельнику Famille chretienne.
"Дата, которая была выбрана - символическая. Это будет праздник освящения собора, это значит, освящения алтаря. Это очень важно суметь хорошо дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога. Отпраздновать причастие в этот день, даже совсем маленькой группой, это будет знаком этой славы и этой милости", - заявил Шове.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
Собор Парижской Богоматери после пожара
16 апреля, 16:36
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Религия и мировоззрениеПарижВ мире
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