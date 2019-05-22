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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Ангела, украшавшего свод Нотр-Дама, нашли неповрежденным среди завалов

14:29
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в соборе Парижской Богоматери
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Реставраторы обнаружили одного из четырех позолоченных "ангелочков", которые украшали окно-розу на замковом камне свода собора Парижской Богоматери, частично сгоревшего в середине апреля, сообщает газета Tribune de l'art.
Скульптура находится в относительно хорошем состоянии, ее голова не повреждена. Находка дает надежду, что среди обломков свода и несущих конструкций будут обнаружены три остальных ангела.
Фигуры четырех ангелов были созданы в ходе реставрации собора в 1728-29 годах архитектором Жерменом Бофраном. Когда в первой половине XIX века архитектор Эжен Виолле-ле-Дюк опускал и поднимал свод для возведения шпиля, скульптуры были сохранены.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.
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Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.
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Пожар в соборе Парижской БогоматериПарижВ мире
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