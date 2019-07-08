ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции

ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд антироссийских резолюций, в том числе по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, ДРСМД и "Северном потоку — 2".

Летняя сессия ПА ОБСЕ проходила с 4 по 8 июля.

В начале работы сессии российская делегация попросила снять с рассмотрения ПА ОБСЕ проекты антироссийский резолюций, подготовленные парламентариями Украины и Грузии, однако на заседании постоянного комитета ассамблеи было принято решение оставить эти вопросы в повестке работы.

Суть резолюций

Автором резолюции, осуждающей "действия РФ в Крыму", является украинский депутат Артур Герасимов. Резолюция предлагает обсудить "продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает РФ отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".

Автором другой резолюции, касающейся Абхазии и Южной Осетии, является грузинский парламентарий София Кацарава. Эта резолюция осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывает отменить решение РФ о признании независимости этих республик, называя его незаконным.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Также в декларацию ПА ОБСЕ входит резолюция, которая расценивает "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Автором резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" является парламентарий из Литвы Рута Милюте, а поправку об энергетических проектах внесли парламентарии США.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал резолюцию ПА ОБСЕ против "Северного потока — 2" попыткой оказать давление на Германию, Австрию и другие заинтересованные в реализации проекта страны, отметив, что ее значение будет ничтожно.

Кроме того, декларация включает резолюцию , которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, а также перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки авторства парламентариев США, обвиняющей Россию, однако участники заседания проголосовали за ее принятие. Также эта резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберных оружий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объем инвестиций в усилия по разминированию. Поправки российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийски формулировки, были отклонены.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Коллективный Запад постоянно будет винить Россию во всех бедах, включая приостановку ДРСМД, Москве нужно просто делать то, что она считает правильным, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Российская резолюция о борьбе с неонацизмом в декларацию не вошла. Документом предлагалось осудить неонацизм и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения. По мнению главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, таким решением ассамблея фактически одобряет возрождение и героизацию нацизма в ряде стран, отвергая очевидные факты.

Кворум под вопросом

В ходе обсуждения декларации поступили предложения исключить из текста пункт о "деоккупации Крыма" либо изменить формулировку. Делегация Швейцарии выступила за то, чтобы принять этот пункт в предлагаемой ими и Францией ранее формулировке.

"Швейцария просила исключить последнюю часть пункта, где говорится о договорённостях, которые не выполнены Российской Федерацией... Швейцария желает заявить, что это несправедливая формулировка. Последняя часть этого пункта не соответствует фактам. Все стороны нарушают минские договорённости", - заявила представитель делегации Швейцарии.

Украинская делегация заявила, что считает это манипуляцией. По итогам голосования по данному пункту, текст был сохранен в декларации в первоначальном варианте.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нельзя требовать от РФ выполнения Минских соглашений по урегулированию на Украине, в частности, той части, которая к Москве не относится.

Во время обсуждения декларации российская делегация попыталась оспорить результаты голосования. "Мы видим, что этого большинства, очевидно, нет в зале. В зале нет кворума. Уточняйте. Можно переголосовать, но это надо уточнить", - сказал член делегации РФ депутат Госдумы Николай Рыжак.

Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели в свою очередь заверил, что российской делегации предоставят соответствующие статистические данные, но по его информации, кворум в зале имеется. "У нас есть информация. Мы ее перепроверим, и секретариат даст ответ на ваш запрос... Но говорить о том, что мы не можем голосовать за эту резолюцию... 3-4 дня мы обсуждали эту резолюцию, и теперь вы хотите прервать голосование? Я думаю, что это неправильный подход", - сказал Церетели.

Российская делегация несколько раз поднимала вопрос об отсутствии, по её мнению, кворума, однако голосование было проложено.