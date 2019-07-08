Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T13:25Z
https://ria.ru/20190708/1556309368.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/110726/73/1107267387_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_c36fbbafd2f7bbb9a1ee9817c12fac61.jpg
РИА Новости

ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую антироссийские резолюции

Вчера, 13:25
1607
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд антироссийских резолюций, в том числе по Крыму, Абхазии и Южной Осетии, ДРСМД и "Северном потоку — 2".
Летняя сессия ПА ОБСЕ проходила с 4 по 8 июля.
В начале работы сессии российская делегация попросила снять с рассмотрения ПА ОБСЕ проекты антироссийский резолюций, подготовленные парламентариями Украины и Грузии, однако на заседании постоянного комитета ассамблеи было принято решение оставить эти вопросы в повестке работы.

Суть резолюций

Автором резолюции, осуждающей "действия РФ в Крыму", является украинский депутат Артур Герасимов. Резолюция предлагает обсудить "продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает РФ отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".
Вид на Гурзуф
7 июля, 09:31
В Крыму назвали резолюцию ОБСЕ о "деоккупации" вмешательством в дела России
Автором другой резолюции, касающейся Абхазии и Южной Осетии, является грузинский парламентарий София Кацарава. Эта резолюция осуждает действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывает отменить решение РФ о признании независимости этих республик, называя его незаконным.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Города мира. Сухум
7 июля, 19:06
В Абхазии назвали призыв ОБСЕ однобоким и ангажированным
Также в декларацию ПА ОБСЕ входит резолюция, которая расценивает "Северный поток-2" и "Турецкий поток" как потенциальное средство политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Автором резолюции "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ" является парламентарий из Литвы Рута Милюте, а поправку об энергетических проектах внесли парламентарии США.
Российский сенатор Алексей Пушков ранее назвал резолюцию ПА ОБСЕ против "Северного потока — 2" попыткой оказать давление на Германию, Австрию и другие заинтересованные в реализации проекта страны, отметив, что ее значение будет ничтожно.
Участок строительства газопровода Северный поток-2
7 июля, 20:36
Пушков прокомментировал резолюцию ОБСЕ по "Северному потоку — 2"
Кроме того, декларация включает резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, а также перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ. Автор резолюции, представитель Ирландии в ПА ОБСЕ Алан Фаррелл высказался против поправки авторства парламентариев США, обвиняющей Россию, однако участники заседания проголосовали за ее принятие. Также эта резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберных оружий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объем инвестиций в усилия по разминированию. Поправки российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийски формулировки, были отклонены.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Здание Государственной Думы РФ
6 июля, 17:48
В Госдуме прокомментировали вопрос об ответственности за приостановку ДРСМД
Коллективный Запад постоянно будет винить Россию во всех бедах, включая приостановку ДРСМД, Москве нужно просто делать то, что она считает правильным, заявил РИА Новости в субботу член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Российская резолюция о борьбе с неонацизмом в декларацию не вошла. Документом предлагалось осудить неонацизм и призвать государства к противодействию героизации нацистского движения. По мнению главы российской делегации, вице-спикера Госдумы Петра Толстого, таким решением ассамблея фактически одобряет возрождение и героизацию нацизма в ряде стран, отвергая очевидные факты.
Штаб-квартира ОБСЕ
7 июля, 14:31
В ОБСЕ отклонили российскую резолюцию о противодействии неонацизму

Кворум под вопросом

В ходе обсуждения декларации поступили предложения исключить из текста пункт о "деоккупации Крыма" либо изменить формулировку. Делегация Швейцарии выступила за то, чтобы принять этот пункт в предлагаемой ими и Францией ранее формулировке.
"Швейцария просила исключить последнюю часть пункта, где говорится о договорённостях, которые не выполнены Российской Федерацией... Швейцария желает заявить, что это несправедливая формулировка. Последняя часть этого пункта не соответствует фактам. Все стороны нарушают минские договорённости", - заявила представитель делегации Швейцарии.
Украинская делегация заявила, что считает это манипуляцией. По итогам голосования по данному пункту, текст был сохранен в декларации в первоначальном варианте.
Патруль СММ ОБСЕ прибыл в район планируемого к открытию КПП в Донбассе
4 июля, 14:21
В ПА ОБСЕ заявили, что Украина препятствовала работе миссии в Донбассе
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нельзя требовать от РФ выполнения Минских соглашений по урегулированию на Украине, в частности, той части, которая к Москве не относится.
Во время обсуждения декларации российская делегация попыталась оспорить результаты голосования. "Мы видим, что этого большинства, очевидно, нет в зале. В зале нет кворума. Уточняйте. Можно переголосовать, но это надо уточнить", - сказал член делегации РФ депутат Госдумы Николай Рыжак.
Председатель ПА ОБСЕ Георгий Церетели в свою очередь заверил, что российской делегации предоставят соответствующие статистические данные, но по его информации, кворум в зале имеется. "У нас есть информация. Мы ее перепроверим, и секретариат даст ответ на ваш запрос... Но говорить о том, что мы не можем голосовать за эту резолюцию... 3-4 дня мы обсуждали эту резолюцию, и теперь вы хотите прервать голосование? Я думаю, что это неправильный подход", - сказал Церетели.
Российская делегация несколько раз поднимала вопрос об отсутствии, по её мнению, кворума, однако голосование было проложено.
Толстой ранее сообщал журналистам, что российская делегация проголосует против декларации, если антироссийские резолюции будут поддержаны. Однако итоговая декларация была принята на пленарном заседании ПА ОБСЕ большинством голосов.
25002654
Обсудить 1
Парламентская ассамблея ОБСЕРоссияВ мире
Рекомендуем
Флаги с логотипом ОБСЕ
Россия не признала Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
РИА
Новости
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Толстой: антироссийские резолюции в ПА ОБСЕ "протащили" в обход регламента
Предвыборная акция в Киеве
Украинский телеканал отменил телемост с Москвой из-за угроз
Грузинское вино Киндзмараули на полках магазина в Москве
В Госдуме обсудят вопрос о запрете вина из Грузии
Лента
новостей
Грузинского политика Георгия Церетели переизбрали председателем ПА ОБСЕ
Вид на Гурзуф
В Крыму предположили, почему делегации ПАСЕ и ОБСЕ не едут на полуостров
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл суть нового иска "Газпрома" в Стокгольме
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
В IFJ осудили проявление ненависти в грузинских СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал идею провести телемост между Россией и Украиной
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Побережье Баренцева моря
Песков прокомментировал угрозы для судоходства в Баренцевом море
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал инициативу о новом формате переговоров по Донбассу
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на деловом завтраке Nord Stream 2 Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке в рамках ПМЭФ-2019
Чижов прокомментировал ситуацию вокруг выборов в руководство ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
Лента новостейМолния