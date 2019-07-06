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РИА Новости

В ОБСЕ приняли антироссийскую резолюцию по "деоккупации" Крыма

Вчера, 18:09
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию к "деоккупации" Крыма, а также с учетом поправки обвиняющую РФ в приостановке ДРСМД.
Ранее в субботу комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путем переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
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Вместе с тем комитет отклонил поправку российской делегации, которой предлагалось смягчить антироссийские формулировки.
Резолюция призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод крупнокалиберных оружий обеими сторонами, незамедлительно положить конец применению противопехотных мин и увеличить объем инвестиций в усилия по разминированию.
Кроме того, резолюция призывает "обеспечить деоккупацию автономной республики Крым и города Севастополь, вывод российских Вооруженных сил с украинской территории и всеобъемлющее урегулирование конфликта на основе полного выполнения Минский соглашений".
Ранее в субботе комитет уже поддержал резолюцию, подготовленную украинским депутатом Артуром Герасимов и осуждающую действия РФ в Крыму.
Киев и ряд стран Запада считают, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. В минувшую среду Путин подписал закон о приостановлении действия ДРСМД.
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