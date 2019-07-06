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РИА Новости

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Вчера, 12:48
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото
ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Сессия ПА ОБСЕ продлится до 8 июля. Комитет начал рассматривать резолюцию в пятницу. На заседании в субботу комитет поддержал поправку, внесённую членами делегации США, а также несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии. Проект подготовлен представителем Ирландии в ПА ОБСЕ Аланом Фарреллом.
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Проект резолюции призывает Соединённые Штаты Америки и Российскую Федерацию подтвердить своё обязательство по контролю над ядерными вооружениями, нераспространению и разоружению, в том числе через осуществление шагов, направленных на урегулирование связанных с ДРСМД разногласий путём официальных переговоров, и воздерживаться от разработки и развертывания любых ракетных комплексов, запрещённых ДРСМД или другими международными соглашениями.
В первоначальной версии документа отмечается, что ассамблея выражает сожаление по поводу краха ДРСМД и общего ухудшения дел в области выполнения соглашений о контроле над вооружениями, ядерной безопасности и сокращении ядерных вооружений.
Поправка корректирует формулировку и перекладывает ответственность за приостановку ДРСМД на Российскую Федерацию.
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"Выражая сожаление по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также дальнейшей общей деградации взаимосвязанной архитектуры соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления доверия и транспарентности, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооружённых сил в Европе и Венский документ, осуществление каждого из которых было подорвано в результате несоблюдения Российской Федерацией своих обязательств, что требует подтверждения всеми сторонами приверженности сохранению эффективного режима контроля над вооружениями, разрежения и нераспространения", - говорится в тексте поправки.
Представляя поправку, член палаты представителей конгресса США Ричард Хадсон подчеркнул, что ДРСМД подрывается системным и намеренным нарушением условий договора Россией.
"Я категорически против данной поправки. Американская делегация, к сожалению, полностью переворачивает то, что произошло. Многочисленные нарушения были наоборот со стороны Соединённых Штатов, и это отмечено во всех без исключения международных докладах", - заявил член делегации РФ и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что американская сторона вышла из ДРСМД в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему стратегической стабильности на планете, которая создавалась десятилетиями.
Автор резолюции Фаррел высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.
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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Леонид СлуцкийВыход США из договора о РСМДОБСЕГосдума РФВ мире
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