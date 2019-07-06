В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Архивное фото

Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

ЛЮКСЕМБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.

Сессия ПА ОБСЕ продлится до 8 июля. Комитет начал рассматривать резолюцию в пятницу. На заседании в субботу комитет поддержал поправку, внесённую членами делегации США, а также несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии. Проект подготовлен представителем Ирландии в ПА ОБСЕ Аланом Фарреллом.

Проект резолюции призывает Соединённые Штаты Америки и Российскую Федерацию подтвердить своё обязательство по контролю над ядерными вооружениями, нераспространению и разоружению, в том числе через осуществление шагов, направленных на урегулирование связанных с ДРСМД разногласий путём официальных переговоров, и воздерживаться от разработки и развертывания любых ракетных комплексов, запрещённых ДРСМД или другими международными соглашениями.

В первоначальной версии документа отмечается, что ассамблея выражает сожаление по поводу краха ДРСМД и общего ухудшения дел в области выполнения соглашений о контроле над вооружениями, ядерной безопасности и сокращении ядерных вооружений.

Поправка корректирует формулировку и перекладывает ответственность за приостановку ДРСМД на Российскую Федерацию.

"Выражая сожаление по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также дальнейшей общей деградации взаимосвязанной архитектуры соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления доверия и транспарентности, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооружённых сил в Европе и Венский документ, осуществление каждого из которых было подорвано в результате несоблюдения Российской Федерацией своих обязательств, что требует подтверждения всеми сторонами приверженности сохранению эффективного режима контроля над вооружениями, разрежения и нераспространения", - говорится в тексте поправки.

Представляя поправку, член палаты представителей конгресса США Ричард Хадсон подчеркнул, что ДРСМД подрывается системным и намеренным нарушением условий договора Россией.

"Я категорически против данной поправки. Американская делегация, к сожалению, полностью переворачивает то, что произошло. Многочисленные нарушения были наоборот со стороны Соединённых Штатов, и это отмечено во всех без исключения международных докладах", - заявил член делегации РФ и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что американская сторона вышла из ДРСМД в одностороннем порядке, поставив под угрозу всю систему стратегической стабильности на планете, которая создавалась десятилетиями.

Автор резолюции Фаррел высказался против поправки, однако участники заседания проголосовали за ее принятие.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).