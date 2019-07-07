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РИА Новости

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока — 2"

Вчера, 17:06
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
В документе отмечается, что строительство этих газопроводов следует считать потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Такую формулировку внесли в резолюцию американские парламентарии.
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Как заявил конгрессмен Ли Зелдин, Россия пытается усилить зависимость Европы от своих энергоресурсов. По его словам, от этого могут пострадать партнеры США из Центральной и Восточной Европы. Он добавил, что демократические институты могут стать заложниками энергопоставок.
Представители турецкой делегации не согласились с мнением конгрессмена. Парламентарии заявили, что государства должны иметь право свободно выбирать, присоединяться к "Турецкому потоку" или нет.
Кроме того, американские делегаты внесли еще две поправки в текст резолюции. Согласно первой из них, США предложили странам-членам ОБСЕ создать инфраструктуру, которая бы присоединила государства к глобальному рынку природного газа. Вторая поправка призывает страны оказывать "взаимную поддержку в сдерживании и пресечении попыток ... использовать поставки энергоресурсов как средство экономического принуждения".
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"Северный поток — 2"

В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент.
США препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
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В интересах Европы

В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
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Схватка реальности и идеологии на Западе. Все равно виновата Россия
81913849233
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Северный поток-2Турецкий потокРоссияСША
Популярные комментарии
Кто бы сомневался, что так и будет... И членство в ПАСЕ не даст России никаких преимуществ, только лишние траты на членские взносы, деньги на ветер!
7 июля, 17:34
Люд Мила
19022008
Неужели нельзя обойти Данию? Ведь СП можно проложить не приближаясь к ней. И потом исключить её из покупателей, пусть у амеров закупает!!
7 июля, 17:37
Денис Коммент
15850005
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