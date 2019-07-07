ПА ОБСЕ приняла резолюцию против "Северного потока — 2"

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял литовскую резолюцию против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
В документе отмечается, что строительство этих газопроводов следует считать потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств. Такую формулировку внесли в резолюцию американские парламентарии.
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Как заявил конгрессмен Ли Зелдин, Россия пытается усилить зависимость Европы от своих энергоресурсов. По его словам, от этого могут пострадать партнеры США из Центральной и Восточной Европы. Он добавил, что демократические институты могут стать заложниками энергопоставок.
Представители турецкой делегации не согласились с мнением конгрессмена. Парламентарии заявили, что государства должны иметь право свободно выбирать, присоединяться к "Турецкому потоку" или нет.
Кроме того, американские делегаты внесли еще две поправки в текст резолюции. Согласно первой из них, США предложили странам-членам ОБСЕ создать инфраструктуру, которая бы присоединила государства к глобальному рынку природного газа. Вторая поправка призывает страны оказывать "взаимную поддержку в сдерживании и пресечении попыток ... использовать поставки энергоресурсов как средство экономического принуждения".
"Северный поток — 2"
В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент.
США препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
В интересах Европы
В Кремле неоднократно подчеркивали, что проект строительства газопровода носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью RT в конце мая, "Северный поток — 2" станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.