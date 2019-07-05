Биография Евгения Марчелли

Российский режиссер, заслуженный деятель искусств России Евгений Жозефович Марчелли родился 19 мая 1957 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Его отец – Жозеф Марчелли – итальянец, эмигрировавший в СССР в 1930 году, мать – Зоя Мягких – русская.
Окончил актерский факультет Ярославского театрального училища им Ф. Волкова, Высшее театральное училище им. Б. Щукина по специальности "режиссер драматического театра" в 1986 году. Дипломный спектакль поставил в городе Советске (Калининградская область).
Работал актером в Брянском театре юного зрителя.
С 1986 года работал режиссером-постановщиком в театре города Советска.
С 1991 года – главный режиссер театра города Советска ("Тильзит-театр", ныне Калининградский областной театр юного зрителя "Молодежный"). В 1991 году Евгений Марчелли выпустил авторский спектакль "В белом венчике из роз…", который был показан в Севастополе на фестивале "Херсонесские игры-92". В 1993 году поставил спектакль "Бой бабочек" по Германну Зудерманну.
В 1998-1999 годах Марчелли работал главным режиссером в драматическом театре Калининграда, после чего опять вернулся в Советск.
В 1996 и 2000 годах – режиссер-постановщик в академическом театре им. Е. Вахтангова в Москве.
С 2003 по 2008 год был главным режиссером Омского академического театра драмы.
В 2006 году театр был удостоен премии "Золотая маска" (Специальная Премия Жюри драматического театра и театра кукол") за разнообразие творческих поисков в сезоне 2004-2005 гг."
В 2008-2010 годах – главный режиссер Калининградского драматического театра.
Марчелли поставил около 70 спектаклей, в том числе "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Безотцовщина", "Три сестры", "Вишневый сад" Антона Чехова, "Король Лир", "Ромео и Джульетта", "Отелло" Уильяма Шекспира, "Гроза Александра Островского, "Цилиндр" Эдуардо де Филиппо, "Дачники" Максима Горького, "Фрекен Жюли" Августа Стриндберга.
В 2010 года начал работать в Театре драмы имени Волкова в Ярославле в качестве приглашенного постановщика. С 2011 года – художественный руководитель Театра драмы имени Волкова. В 2017-2018 годах также исполнял обязанности директора театра.
В Театре драмы имени Волкова Марчелли поставил спектакли "Екатерина Ивановна", "Зойкина квартира", "Двое бедных румын, говорящих по-польски", "Без названия", "Дом Бернарды Альбы", "Цианистый калий… С молоком или без?", "Месяц в деревне", "Человек и джентльмен", "Зеленая зона", "Чайка", сказки "Иван Царевич", "Волшебная лампа Аладдина", руководил постановкой "Любовь, любви, любовью, о любви" (по "Темным аллеям" Ивана Бунина).
В 2013 году его спектакль "Без названия" был удостоен премии "Золотая маска" в номинации "спектакль большой формы".
Параллельно в 2017 году Евгений Марчелли осуществил постановки "Грозагроза" (2017) в Театре наций и "Утиная охота" (2017) в Театре им. Ермоловой в Москве.
В 2019 году в Театре драмы имени Волкова в Ярославле разгорелся конфликт между художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Туркаловым, который продолжался несколько месяцев.
2 июля 2019 года коллектив Театра имени Волкова обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе.
5 июля 2019 года министр культуры РФ Владимир Мединский освободил Алексея Туркалова от должности директора ярославского Театра имени Волкова. Худруку Евгению Марчелли был объявлен выговор. После этого Марчелли написал заявление об уходе.
В 2011 году Евгений Марчелли был избран одним из членов Совета Гильдии режиссеров при Союзе театральных деятелей Российской Федерации.
Евгений Марчелли – заслуженный деятель искусств России (2003).
По итогам 2005 года проектом "Грани.Ру" – ежедневная Интернет-газета" Марчелли был признан лучшим режиссером российской провинции.
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