Биография Евгения Марчелли

Российский режиссер, заслуженный деятель искусств России Евгений Жозефович Марчелли родился 19 мая 1957 года в городе Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). Его отец – Жозеф Марчелли – итальянец, эмигрировавший в СССР в 1930 году, мать – Зоя Мягких – русская.

Окончил актерский факультет Ярославского театрального училища им Ф. Волкова, Высшее театральное училище им. Б. Щукина по специальности "режиссер драматического театра" в 1986 году. Дипломный спектакль поставил в городе Советске (Калининградская область).

Работал актером в Брянском театре юного зрителя.

С 1986 года работал режиссером-постановщиком в театре города Советска.

С 1991 года – главный режиссер театра города Советска ("Тильзит-театр", ныне Калининградский областной театр юного зрителя "Молодежный"). В 1991 году Евгений Марчелли выпустил авторский спектакль "В белом венчике из роз…", который был показан в Севастополе на фестивале "Херсонесские игры-92". В 1993 году поставил спектакль "Бой бабочек" по Германну Зудерманну.

В 1998-1999 годах Марчелли работал главным режиссером в драматическом театре Калининграда, после чего опять вернулся в Советск.

В 1996 и 2000 годах – режиссер-постановщик в академическом театре им. Е. Вахтангова в Москве.

С 2003 по 2008 год был главным режиссером Омского академического театра драмы.

В 2006 году театр был удостоен премии "Золотая маска" (Специальная Премия Жюри драматического театра и театра кукол") за разнообразие творческих поисков в сезоне 2004-2005 гг."

В 2008-2010 годах – главный режиссер Калининградского драматического театра.

Марчелли поставил около 70 спектаклей, в том числе "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Безотцовщина", "Три сестры", "Вишневый сад" Антона Чехова, "Король Лир", "Ромео и Джульетта", "Отелло" Уильяма Шекспира, "Гроза Александра Островского, "Цилиндр" Эдуардо де Филиппо, "Дачники" Максима Горького, "Фрекен Жюли" Августа Стриндберга.

В Театре драмы имени Волкова Марчелли поставил спектакли "Екатерина Ивановна", "Зойкина квартира", "Двое бедных румын, говорящих по-польски", "Без названия", "Дом Бернарды Альбы", "Цианистый калий… С молоком или без?", "Месяц в деревне", "Человек и джентльмен", "Зеленая зона", "Чайка", сказки "Иван Царевич", "Волшебная лампа Аладдина", руководил постановкой "Любовь, любви, любовью, о любви" (по "Темным аллеям" Ивана Бунина).

В 2019 году в Театре драмы имени Волкова в Ярославле разгорелся конфликт между художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Туркаловым, который продолжался несколько месяцев.

2 июля 2019 года коллектив Театра имени Волкова обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой решить конфликт, мешающий работе.

В 2011 году Евгений Марчелли был избран одним из членов Совета Гильдии режиссеров при Союзе театральных деятелей Российской Федерации.

Евгений Марчелли – заслуженный деятель искусств России (2003).

По итогам 2005 года проектом "Грани.Ру" – ежедневная Интернет-газета" Марчелли был признан лучшим режиссером российской провинции.